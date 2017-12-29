Специалисты ГАЗа проведут детальную экспертизу технического состояния автобуса, который въехал в остановку
Специалисты ГАЗа проведут детальную экспертизу технического состояния автобуса, который въехал в остановку на северо-западе Москвы. Машина была исправна, и за 10 лет эксплуатации выработала чуть более половины своего ресурса, — сказали Интерфаксу в пресс-службе компании. По предварительным данным, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с другим транспортным средством. В результате ДТП пострадали три человека.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gvs 29 декабря 2017 | 13:34
Оказывается, они еще и автобусы делают!!! А я то думал, что только Путина хотят... )))
patrik41 29 декабря 2017 | 13:47
По предварительным данным, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с другим транспортным средством...
Если водитель автобуса уходил от столкновения из-за того, что у него отказали тормоза, то что-то не так с автобусами ГАЗ.
martyn Роман Мартынов 29 декабря 2017 | 13:37
а почему это делают специалисты ГАЗ ? А не независимые эксперты ?? конфликт интересов налицо. Кто сам себя высечет?
real_minin 29 декабря 2017 | 14:06
martyn: А потому, что в обоих происшествиях с автобусами должны оказаться виноваты водители. Ни конструктивные недостатки, ни техсостояние, ни режим труда-отдыха всплыть не должны. Вот все заинтересованные лица и подтягиваются.