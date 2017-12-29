Специалисты ГАЗа проведут детальную экспертизу технического состояния автобуса, который въехал в остановку на северо-западе Москвы. Машина была исправна, и за 10 лет эксплуатации выработала чуть более половины своего ресурса, — сказали Интерфаксу в пресс-службе компании. По предварительным данным, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с другим транспортным средством. В результате ДТП пострадали три человека.