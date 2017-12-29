В Москве у некоторых станций метро установлены бетонные блоки – всего более восьмисот заграждений
Это сделано для того, чтобы ограничить возможность подъезда транспорта к местам массового скопления людей, сообщает РБК со ссылкой на Департамент региональной безопасности. Когда будут демонтированы эти ограждения, пока неизвестно. Власти усилили меры безопасности после того, как рядом со станцией «Славянский бульвар» автобус въехал в пешеходный переход. Погибли 4 человека, еще 11 пострадали.
Комментарии6
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piter_ug 29 декабря 2017 | 13:37
Надо бы и аэростаты запустить.
Над всей Россией.
Кругом же вороги режима.
patrik41 29 декабря 2017 | 13:43
В Москве у некоторых станций метро установлены бетонные блоки – всего более восьмисот заграждений...
Надо бы ещё возле автобусных остановок поставить, с двух сторон.
ts 29 декабря 2017 | 13:57
patrik41: Не с двух, а с трёх.
moskow2042 29 декабря 2017 | 13:57
Надо везде сделать Российские бетонные заборы и чтоб везде заборы,заборы,заборы....
norgemann 29 декабря 2017 | 13:57
А как же "победа над ИГИЛ" о которой утверждает Вова Путин? Раз всех победили, кого боятся?
aleks_72 29 декабря 2017 | 14:09
Зачем мелочиться? Ставьте уж сразу противотанковые "ежи". :)