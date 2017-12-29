В Москве у некоторых станций метро установлены бетонные блоки – всего более восьмисот заграждений...

Это сделано для того, чтобы ограничить возможность подъезда транспорта к местам массового скопления людей, сообщает РБК со ссылкой на Департамент региональной безопасности. Когда будут демонтированы эти ограждения, пока неизвестно. Власти усилили меры безопасности после того, как рядом со станцией «Славянский бульвар» автобус въехал в пешеходный переход. Погибли 4 человека, еще 11 пострадали.