Тверской суд Москвы заочно приговорил к 9 годам колонии основателя британского фонда Хэрмитэдж Кэпитал Браудера...

Тверской суд Москвы заочно приговорил к 9 годам колонии основателя британского фонда Хэрмитэдж Кэпитал Уильяма Браудера. Ему также назначен штраф – 200 тысяч рублей. Браудер признан виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на три миллиарда рублей. Партнер Браудера Иван Черкасов приговорен к 8 годам колонии и такому же штрафу, — объявил судья Дмитрий Гордеев. Суд удовлетворил гражданский иск трех отделений управления Федеральной налоговой службы по Москве. После оглашения приговора адвокаты заявили, что обжалуют его в Мосгорсуде. Тем временем, Генпрокуратура направила в Интерпол требование о задержании и экстрадиции Браудера в Россию.



В 2013 году Браудера уже заочно осудили в России за уклонение от уплаты налогов. В рамках этого же дела был арестован Сергей Магнитский, который умер в СИЗО.