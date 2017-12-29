Тверской суд Москвы заочно приговорил к 9 годам колонии основателя британского фонда Хэрмитэдж Кэпитал Браудера
Тверской суд Москвы заочно приговорил к 9 годам колонии основателя британского фонда Хэрмитэдж Кэпитал Уильяма Браудера. Ему также назначен штраф – 200 тысяч рублей. Браудер признан виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на три миллиарда рублей. Партнер Браудера Иван Черкасов приговорен к 8 годам колонии и такому же штрафу, — объявил судья Дмитрий Гордеев. Суд удовлетворил гражданский иск трех отделений управления Федеральной налоговой службы по Москве. После оглашения приговора адвокаты заявили, что обжалуют его в Мосгорсуде. Тем временем, Генпрокуратура направила в Интерпол требование о задержании и экстрадиции Браудера в Россию.
В 2013 году Браудера уже заочно осудили в России за уклонение от уплаты налогов. В рамках этого же дела был арестован Сергей Магнитский, который умер в СИЗО.
Комментарии16
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pusin_patriot 29 декабря 2017 | 13:36
Тверской суд Москвы ... С таким же успехом Иран мог его приговорить к расстрелу и КНДР к повешиванию, обратившись после в Интерпол за розыском с выдачей.
patrik41 29 декабря 2017 | 13:40
Тверской суд Москвы заочно приговорил к 9 годам колонии основателя британского фонда Хэрмитэдж Кэпитал Браудера...
Алексею Навальному ничего не перепадает из этих девяти лет? Ведь Алексей Анатольевич, до того как стать лидером либеральной оппозиции, был мальчиком на побегушках у Уильяма Браудера, помогал ему проворачивать криминальные финансовые делишки.
her 29 декабря 2017 | 13:41
Тверской суд Москвы заочно приговорил к 9 годам колонии основателя британского фонда Хэрмитэдж Кэпитал Браудера
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Гыыы, закон Магнитского не дает путинским гнидам крепко спать. Они теперь изгои, слабый Путин не может их защитить и в феврале американцы нам расскажут, кто и на сколько из этих путинских гнид обворовал Россию. :-)
danko_pesden 29 декабря 2017 | 13:52
her: рыьята:»коломраси!»
pusin_patriot 29 декабря 2017 | 13:48
patrik41: ну видимо все эти следкомы не в кусре вашей инсайдерской информации, раз смогли прилепить лишь перепродажу леса комм. организации с преступной накруткой выше закупочной цены = спекуляции. (которое европейскими было решено к отмене там или пересмотру, вам виднее, так как вы более знакомы с биографией вашего кумира).
Или вы сейчас таким образом назвали ск с прочими органами России бездельниками?
chapter_2 29 декабря 2017 | 13:37
Тверской суд Москвы, заочно приговорив к 9 годам колонии основателя британского фонда Хэрмитэдж Кэпитал Браудера, только ещё больше разозлит руководство США аккурат перед введением санкций. Плохо это или хорошо?
natogrek 29 декабря 2017 | 13:43
chapter_2: "Плохо это или хорошо?" /////// Лживо, а потому не хорошо
anatolr 29 декабря 2017 | 13:41
В Рашке-говняшке (#цитата) всё поставлено с ног на голову.
"Нагружать" виолончели можно, а разоблачать это нельзя!
Ничего, февраль уже скоро. Итоги аудита всего окружения Вошьдя на подходе! Скоро "вошьдятам" мало не покажется! Вошьдята, начинайте "линять" с галеры". Вовремя предать, не предать, а предвидеть!!!
Анатолий - сосед Госдепа
danko_pesden 29 декабря 2017 | 13:54
: Анатолий - внук бандеровки и маямки данко_
zilbershtein__ 29 декабря 2017 | 13:42
\\ В рамках этого же дела был арестован Сергей Магнитский, который умер в СИЗО
Зачем брехать? Не умер а был убит.
meteor9 29 декабря 2017 | 13:42
Как говорила покойная Новодворская, с Темзы выдачи нет
sergirusso 29 декабря 2017 | 13:51
Особенно смешно про штраф, аж в 200 тыщ деревянных. Повезло Браудеру, что зеленый в в два раза вырос - легче будет отдавать...
darvag2 29 декабря 2017 | 13:52
судья еще не списке Магнитского?
wojskowy Марек Качоровски 29 декабря 2017 | 13:52
Опять решения Суда курам на смех. Интерпол 100% отклонить сей запрос, найдёт как всегда массу нарушений и на этом всё закончится. Естественно реакция Запада: "Неймётся ещё добавим". Санкции и так поставили экономику России в критическое положение, готовятся ещё новые. И здесь возникает вопрос: "Что дороже для Главы государства положение 140 000 000 млн. собственных граждан или виртуальное количество "притесняемых" в Лугандонии русскоговорящих. Может закончить эту бессмысленную преступную войну, желающих вывести в Россию, и после снятия санкции скорее всего этим людям могут быть в России созданы нормальные условия. Правда неизвестно, кто кроме сепаратистов захочет выехать в РФ.
sergirusso 29 декабря 2017 | 13:53
wojskowy: Вован попал на кукан...
moskow2042 29 декабря 2017 | 13:54
Браудер знает где прячут деньги самого путене на 200 миллиардов долларов украденных из самого Гос.бюджета....а они ему 9 лет дали и штраф, а он смеется над ними в лицо....