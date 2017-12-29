Президент Португалии перенес экстренную операцию

Марселу Ребелу де Соуза был госпитализирован в Лиссабоне из-за пупочной грыжи. Операция была назначена на начало января, но врачи решили е провести ее раньше из-за обнаруженных осложнений. Это говорится на сайте главы государства. По данным СМИ, в ближайшее время президент Портагалии будет выписан из больницы.