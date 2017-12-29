Бывшую страницу Рамзана Кадырова в «Фейсбуке» занял сервис по продаже авиабилетов
Это было совершенно бесплатно и получилось за две минуты, рассказала ТАСС гендиректор компании «Креол Тревел» Ирина Гомзякова. По ее словам, если от властей Чечни будут какие-то претензии, то сервис тут же откажется от аккаунта kadyrov95. В компании пояснили, что используют его из-за высокой посещаемости. Администрация «Фейсбука» ранее заблокировала страницы Рамзана Кадыров в этой соцсети и в принадлежащем компании «Инстаграме» из-за санкций США
Комментарии3
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danko_pesden 29 декабря 2017 | 02:40
Вот это правильно!!!
putinnavsegda 29 декабря 2017 | 02:42
Извиняться же придется, идиоты!
salut__521 29 декабря 2017 | 02:51
///было совершенно бесплатно и получилось за две минуты, //
А вот за извинения придётся ещё доплачивать и долго...