Дональд Трамп обвинил Китай в поставках нефти КНДР
«Поймал с поличным, очень разочарован»,— написал в «Твиттере» президент США. О том, что Китай нарушил санкции ООН, сообщили южнокорейские СМИ, но в Пекине это опровергли. Санкции против Северной Кореи вновь ужесточили на прошлой неделе в ответ на недавний запуск новой ракеты КНДР. В Пхеньяне утверждают, что она способна нанести ядерный удар в любую точку США.
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salut__521 29 декабря 2017 | 02:46
Осталось поймать с поличным говняшку, задрать юбку и отшлёпать по попке, опустив ей занавес...