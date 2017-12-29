Дональд Трамп обвинил Китай в поставках нефти КНДР

«Поймал с поличным, очень разочарован»,— написал в «Твиттере» президент США. О том, что Китай нарушил санкции ООН, сообщили южнокорейские СМИ, но в Пекине это опровергли. Санкции против Северной Кореи вновь ужесточили на прошлой неделе в ответ на недавний запуск новой ракеты КНДР. В Пхеньяне утверждают, что она способна нанести ядерный удар в любую точку США.