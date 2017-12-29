Бывший владелец кондитерской фабрики «Меньшевик» арестован на 2 месяца

Решение вынес накануне вечером Пресненский суд. В среду Илья Аверьянов застрелил на фабрике охранника и скрывался от полиции почти сутки. На первом допросе он назвал свои действия самообороной. Подозреваемый ранее в эфире БизнесФМ заявил о рейдерском захвате предприятия.