Бывший владелец кондитерской фабрики «Меньшевик» арестован на 2 месяца
Решение вынес накануне вечером Пресненский суд. В среду Илья Аверьянов застрелил на фабрике охранника и скрывался от полиции почти сутки. На первом допросе он назвал свои действия самообороной. Подозреваемый ранее в эфире БизнесФМ заявил о рейдерском захвате предприятия.
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