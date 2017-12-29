В Краснодаре избили экологических активистов

У главы «Эковахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомахи сломан нос и закрытая черепно-мозговая травма. Он был госпитализирован, передает «Интерфакс» со ссылкой на его соратников. Адвокат пострадавшего Алексей Аванесян сказал изданию «Медиазона», что Рудомаху и еще одного эколога Виктора Чирикова возле их дома накануне вечером напали со спины трое мужчин с перцовыми баллончиками и кастетами. Они также похитили из машины активистов документы, камеры, личные вещи и скрылись. Отмечается, что нападавшие были в масках.