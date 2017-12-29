Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче чемпионата мира
Встреча в американском городе Баффало завершилась со счетом 5:2. Турнир, в котором участвуют игроки до 20 лет, завершится 5 января.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Встреча в американском городе Баффало завершилась со счетом 5:2. Турнир, в котором участвуют игроки до 20 лет, завершится 5 января.
Путин: При угрозе своей жизни силовики не должны брать в плен террористов – их надо ликвидировать на месте При угрозе своей жизни силовики не должны брать в плен террористов – их надо ликвидировать на месте. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, действовать нужно в рамках закона, но решительно
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт