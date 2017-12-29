Крупный пожар потушили этой ночью на юго-западе Москвы
На Большой Черемушкинской улице горел металлический ангар, где хранились автозапчасти. По данным МЧС, огнем было охвачено 600 квадратных метров. Информации о пострадавших не было.
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На Большой Черемушкинской улице горел металлический ангар, где хранились автозапчасти. По данным МЧС, огнем было охвачено 600 квадратных метров. Информации о пострадавших не было.
Путин: При угрозе своей жизни силовики не должны брать в плен террористов – их надо ликвидировать на месте При угрозе своей жизни силовики не должны брать в плен террористов – их надо ликвидировать на месте. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, действовать нужно в рамках закона, но решительно
Комментарии1
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neon999 29 декабря 2017 | 01:55
Может кто-то потушил, а скорее всего пожар сам угас: металл все-таки не горючий материал.