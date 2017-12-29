В черном списке «Аэрофлота» более 10 тысяч пассажиров

Это сообщил глава компании Виталий Савельев. В начале декабря президент Владимир Путин подписал закон, по которому авиакомпании могут составлять списки дебоширов. Нарушителям перевозчик может запретить летать его рейсами в течение одного года. Закон вступит в силу в июне.