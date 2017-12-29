В черном списке «Аэрофлота» более 10 тысяч пассажиров
Это сообщил глава компании Виталий Савельев. В начале декабря президент Владимир Путин подписал закон, по которому авиакомпании могут составлять списки дебоширов. Нарушителям перевозчик может запретить летать его рейсами в течение одного года. Закон вступит в силу в июне.
Комментарии4
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budweiser23 29 декабря 2017 | 01:24
Ещё один довод в пользу приобретения частного самолёта......
liquidsky__ 29 декабря 2017 | 01:31
budweiser23: Да, вот только эти вечные сложности с парковкой и обслуживанием иногда мешают.
neon999 29 декабря 2017 | 02:01
Ох уж эта озабоченность на ЭМ авиа-дебоширами. Или это была реклама мудрого постановления Путина ?
shalunok 29 декабря 2017 | 02:48
\\Путин подписал закон, по которому авиакомпании могут составлять списки дебоширов.\\
Фуфло он, а не юрист.
Дебоширы в воздуху должны подчиняться тем же законам, что и на земле.