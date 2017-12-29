Власти США уверены, что переброска в Японию комплексов ПРО не нарушает договор с Россией

Заявления Москвы призваны отвлечь внимание от собственных нарушений этого документа, сказали ТАСС в Госдепартаменте. Недавно власти Японии решили разместить на территории своей страны два наземных американских комплекса противоракетной обороны «Иджис эшор» для защиты от возможных ракетных ударов со стороны КНДР. Ожидается, что комплексы будут установлены в 2023 году. В российском МИДе заявили, что это будет нарушением договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ведомстве отметили, что будут поставлены универсальные пусковые установки, которые способны применять и ударное вооружение.