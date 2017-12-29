Власти США уверены, что переброска в Японию комплексов ПРО не нарушает договор с Россией
Заявления Москвы призваны отвлечь внимание от собственных нарушений этого документа, сказали ТАСС в Госдепартаменте. Недавно власти Японии решили разместить на территории своей страны два наземных американских комплекса противоракетной обороны «Иджис эшор» для защиты от возможных ракетных ударов со стороны КНДР. Ожидается, что комплексы будут установлены в 2023 году. В российском МИДе заявили, что это будет нарушением договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ведомстве отметили, что будут поставлены универсальные пусковые установки, которые способны применять и ударное вооружение.
Комментарии7
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nemo1980 29 декабря 2017 | 01:25
Власти США уверены, что переброска в Японию комплексов ПРО не нарушает договор с Россией
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Весело наверное жить так. Если что то вместе. Еб...тся. Наглядно страна разжигания конфликтов, войн - США.
brandfa 29 декабря 2017 | 02:27
nemo1980: чувак, ты, как бы, забыл про Японию ... да-да, ту самую которая напала на Пёрл-Харбор и получила Хиросиму и Нагасаки ... ведь именно он дала добро (и даже попросила) США разместить у себя на островах американские противоракеты. Они, по твоему, тоже страна "разжигания конфликтов"?
liquidsky__ 29 декабря 2017 | 01:27
"Ожидается, что комплексы будут установлены в 2023 году."
Неужели Кима уже передумали свергать?
Хомкам-выть! ))
salut__521 29 декабря 2017 | 01:58
//Завления Москвы призваны отвлечь внимание от собственных нарушений этого документа, //
Кто бы сумневался. Обычное путриотическое дело - валить с собственной больной фашистской башки на здоровую демократическую.
mr_samgin 29 декабря 2017 | 02:09
salut__521: Фашизм - это сдадия импрериализма. России до этого очень далеко. А вот США во всю демонстрируют имперские замашки.
brandfa 29 декабря 2017 | 02:48
mr_samgin: т.е., ты так завуалированно признался, что России до США очень далеко? :)
neon999 29 декабря 2017 | 02:07
Стиль заголовка подразумевает, что на ЭМ озабочены комплексами ПРО в Японии, и призывают граждан России подозревать американцев.
Зато Кремлю эти граждане должны доверять всегда, даже когда их грабят.