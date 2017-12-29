Мещанский суд Москвы оштрафовал Илью Яшина на 30 тысяч рублей за воскресную акцию

Политик сказал «Эху», что расценивает это как оправдание. Он отметил, что его могли отправить под арест и Новый год он бы встретил в спецприемнике.

Акция в воскресенье прошла в Лермонтовском сквере и собрала около пятисот человек. Власти сочли ее несогласованной. Сам Яшин настаивает, что он как глава муниципального округа Красносельский вправе проводить собрание граждан и районный праздник без согласований с мэрией.