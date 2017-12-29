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01:08, 29 декабря 2017

Мещанский суд Москвы оштрафовал Илью Яшина на 30 тысяч рублей за воскресную акцию

Политик сказал «Эху», что расценивает это как оправдание. Он отметил, что его могли отправить под арест и Новый год он бы встретил в спецприемнике.
Акция в воскресенье прошла в Лермонтовском сквере и собрала около пятисот человек. Власти сочли ее несогласованной. Сам Яшин настаивает, что он как глава муниципального округа Красносельский вправе проводить собрание граждан и районный праздник без согласований с мэрией.

Комментарии

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neon999 29 декабря 2017 | 01:52

"Мещанский суд" имеет не слишком большое отношение к закону, что бы там журналисты ЭМ не пытались внушить.

marikona 29 декабря 2017 | 02:25

Одно условие - "деньги давай!!! деньги давай!!! деньги давай!!! Всё равно за что или точнее за всё. Главное - деньги давай!!! деньги давай!!! деньги давай!!!

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