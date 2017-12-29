Мещанский суд Москвы оштрафовал Илью Яшина на 30 тысяч рублей за воскресную акцию
Политик сказал «Эху», что расценивает это как оправдание. Он отметил, что его могли отправить под арест и Новый год он бы встретил в спецприемнике.
Акция в воскресенье прошла в Лермонтовском сквере и собрала около пятисот человек. Власти сочли ее несогласованной. Сам Яшин настаивает, что он как глава муниципального округа Красносельский вправе проводить собрание граждан и районный праздник без согласований с мэрией.
Комментарии2
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neon999 29 декабря 2017 | 01:52
"Мещанский суд" имеет не слишком большое отношение к закону, что бы там журналисты ЭМ не пытались внушить.
marikona 29 декабря 2017 | 02:25
Одно условие - "деньги давай!!! деньги давай!!! деньги давай!!! Всё равно за что или точнее за всё. Главное - деньги давай!!! деньги давай!!! деньги давай!!!