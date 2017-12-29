В Санкт-Петербурге после вчерашнего взрыва во всех магазинах сети «Перекресток» демонтируют камеры хранения
Также ячейки для вещей убирают из магазинов других торговых сетей. Как сообщили в компании X5 Retail Group, которой принадлежит «Перекресток», покупателям разрешат проходить с сумками, но их будут опечатывать. В магазинах усилят меры безопасности. Охранникам выдадут ручные металлоискатели.
Комментарии18
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yuriyp 29 декабря 2017 | 00:12
Может лучше ликвидировать террористические ячейки, а не ячейки хранения вещей?
neburzhui 29 декабря 2017 | 00:30
Ты террорист здесь, а не гость
Если найдут в кармане гвоздь :-))
vasilevich58 29 декабря 2017 | 00:42
Так можно и сами магазины демонтировать, и метро, и наземный транспорт.
aleks_72 29 декабря 2017 | 02:01
neburzhui: А за Конституцию РФ в сумке, вообще 10 пожизненных заключений. :)
seryj_wolk 29 декабря 2017 | 00:31
yuriyp: Самое правильное - это закрыть магазины, этот источник террористической опасности.
aleks_72 29 декабря 2017 | 01:57
yuriyp: А оно им надо? :)
kitcat 29 декабря 2017 | 00:13
Больные люди...Если взорвется в торговом зале, будет еще хуже.
honduras_na_kolime 29 декабря 2017 | 00:25
kitcat: Ещё прикольней было бы в туалете.
salut__521 29 декабря 2017 | 00:36
Здравствуй, сирийская победа! До свидания, путриотический покой!..
scimitar 29 декабря 2017 | 00:42
Как всегда, обжегшись на молоке, дуют на воду.
neon999 29 декабря 2017 | 00:53
Пусть Кремль лучше демонтируют, и опечатают его обитателей.
budweiser23 29 декабря 2017 | 01:10
Вовка дрова ломает, а народ дрова разгребает...... главное, что все при делах!
sagen 29 декабря 2017 | 01:10
Начинают "ерзать под клиентом". Толку никакого, одни телодвижения и неудобства.
monik_7 29 декабря 2017 | 01:22
А меня просто потрясает жругое: вы, россияне, возмущаетесь плохо
monik_7 29 декабря 2017 | 01:28
monik_7: ловлей террористов, а вам почему-то совсем не возмущает тот факт, что у вас в магазинах камеры хранения и куча охранников, а теперь кто-то еще ваши личные вещи будет опечатывать. Это же совершенно немыслимо. Может потому и так хреново живете, что молодые здоровые мужики ничего не производят, а стоят картошку охраняют от населения. Может потому и теракты происходят что у вас с сумкой в магазин нельзя
delovoy_podolsk 29 декабря 2017 | 01:26
Старые фокусы - самые лучшие фокусы, они работают. Перед президентскими выборами началась чехорда взрывов. Ждём спасителя... Главное дома не подрывай! Выберем, выберем, не надо дома только! 200 гр тротила достаточно...
aleks_72 29 декабря 2017 | 01:53
Убойная логика! Следующий этап - ликвидация магазинов. :)
koshkaedu 29 декабря 2017 | 02:29
А если взрыв будет (не дал Б-г!) в торговом зале, то ...