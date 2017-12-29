В Санкт-Петербурге после вчерашнего взрыва во всех магазинах сети «Перекресток» демонтируют камеры хранения

Также ячейки для вещей убирают из магазинов других торговых сетей. Как сообщили в компании X5 Retail Group, которой принадлежит «Перекресток», покупателям разрешат проходить с сумками, но их будут опечатывать. В магазинах усилят меры безопасности. Охранникам выдадут ручные металлоискатели.