В.Путин дал указание ФСБ ликвидировать на месте террористов,представляющих опасность для правоохранительных органов
Президент Владимир Путин дал указание главе ФСБ ликвидировать на месте террористов, если они будут представлять опасность для правоохранительных органов.
Это неправильный эмоциональный посыл, который может привести к злоупотреблению применения оружия на поражение, — сказал в интервью «Эху Москвы» полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков. По его словам, так следствие может потерять очень ценную информацию.
Геннадий Гудков добавил, что вчерашний взрыв в Санкт-Петербурге не похож на традиционный теракт. 200 грамм, — это стандартный вес взрывчатки, которую используют в бандитских разборках, — добавил он.
Комментарии33
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neprostotak 29 декабря 2017 | 00:13
«Президент Владимир Путин дал указание главе ФСБ не брать в заложники террористов»
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Может у меня какие-то проблемы с пониманием русского языка? Может ольгинские тролли, как нативные носители языка, мне объяснят: КАК ТЕРРОРИСТЫ МОГУТ БЫТЬ ЗАЛОЖНИКАМИ ?!?
Или это просто новые путинские реалии?
pepelklaasa 29 декабря 2017 | 00:17
neprostotak: Президент никогда не сталкивался с террористами.(Даже самолёт повернул).
Он говорил о бандитах,с которыми сталкивался.
Бандитские "понятия" перед террористами пасуют.
Да что там,перед террористами,-кто перед кем извиняется в последнее время?
neburzhui 29 декабря 2017 | 00:37
Граждане ! Будьте бдительны в Новогоднюю ночь !
Возможны фейерверки и перестрелки :-))
vasilevich58 29 декабря 2017 | 00:45
Теперь несогласных можно бить, как мелкую дичь!
Ведь неопровержимым доказательством угрозы жизни считаются показания подсадного мента, который на месте происшествия даже не был!
erol 29 декабря 2017 | 01:06
vasilevich58: Как будто силовики только и делают ,что берут террористов живыми. Они ,силовики , кроме рассказов о ликвидированных ,предположительных террористов ничего и не предоставляют.
danko_pesden 29 декабря 2017 | 01:10
pepelklaasa: я за Путина.
danko_pesden 29 декабря 2017 | 00:56
pepelklaasa: Путин прав.
pepelklaasa 29 декабря 2017 | 02:48
danko_pesden:
А 31-го вы работаете?
nikitin43 29 декабря 2017 | 00:17
neprostotak: реалии просты - мусора в россии расходный материал , теперь они будут не брать живыми подозреваемых или заложников бандитов , как и заложников бандитов спишут в бандиты .мусора в своём большинстве совсем не гореи и так им будет проще , как в дагестане - раздавить дом танком , а там пусть с ними аллах разбирается .
neprostotak 29 декабря 2017 | 00:19
Я нашёл оригнал. — "Вчера я дал указание директору ФСБ при задержании этих бандитов действовать, разумеется, только в рамках закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров - действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте"
Это просто косяк редакторов ЭХА. Дааа . . . не ожидал от них.
olegleon 29 декабря 2017 | 00:47
neprostotak: "косяк"? Вы настолько доверчивы??? )))
olegleon 29 декабря 2017 | 00:45
neprostotak: "Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте"
и где тут слова "заложники"??? или Вы попались на очередной фейк от Эха?
nemo1980 29 декабря 2017 | 01:02
neprostotak: Может у меня какие-то проблемы с пониманием русского языка?
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Как тебе преподносят это на Эхе. Так и "кушай". Всё для вас - хохло-троллей )))
aleksandr39 29 декабря 2017 | 00:16
Ну все ,будут ликвидировать боевиков из ОПГ " днр -лугандон " .
ludvig14 29 декабря 2017 | 00:16
ну, во-первых 200 грамм это стандартный вес, извините объем, для обмывания звездочек (кто служил, тот поймет) Во-вторых, на мой взгляд террористы большую угрозу представляют обычным жителям в первую очередь, и во-вторую -- силовикам. Таки почему в указе все наоборот?
nikitin43 29 декабря 2017 | 00:20
ludvig14: толовая шашка в стандартной упаковке 200 Г .
grossalex112017 29 декабря 2017 | 00:28
nikitin43: А сколько это в тротиловом эквиваленте ?
Что имеем - 200 грамм тротила, закрытая ячейка с дырочками и ни слова о поражающих элементах. Такое впечатление, что в ПЕрекрестке решили рыбу глушить ;)) Как не крути это больше похоже на акцию устрашения, чем на реальный теракт.
ostanovka 29 декабря 2017 | 00:19
Фигассе.
А я думала наивно, что правоохранительные органы защищают граждан от террористов . А они оказывается только себя защищают
Граждане, переходите на самообслуживание, защищай если от террористов сами.
Тут ещё вот вопрос остаётся: а если правоохранительные органы ФСБ сами террористы, то кто кого первым уничтожает?
dft 29 декабря 2017 | 00:21
Я так понимаю, чувак который стрелял на заводе, это о нем?
А как же преизумпция невиновности? Кто будет определять, кто террорист, а кто просто дошел до отчаяния в борьбе с бандюками в погонах и без?
olegleon 29 декабря 2017 | 00:49
dft: презумпция есть у человека, который не стреляет по другим и не убивает их.
budweiser23 29 декабря 2017 | 01:36
olegleon: ну конечно, но если вы услышите звук передёргивания затвора - задержите дыхание и нажимайте на спусковой крючок первым.., очень рекомендую!
grossalex112017 29 декабря 2017 | 00:34
Это просто лишний раз показывает - Пукин не занимался в плотную полевой работой, о методах следствия - ни ухом, ни рылом. Но имеет большой опыт борьбе с терроризмом - мочил в сортие, ликвидировал подполье на Северном Кавказе и разгромил на дальних подступах страшный ИГИЛ ( запрещено на территории РФ), и целых три раза победил в войнушке в Сирии.
peresvet73 29 декабря 2017 | 00:39
Показательно, что призвал силовиков заботиться о собственной безопасности, а не о безопасности граждан. И это после теракта в Петербурге, кандидат участвующий в предвыборной кампании. Он бы ещё врачам посоветовал заботится о своём здоровье.
putinadoloy 29 декабря 2017 | 00:41
Граждане! Если вы не придёте на избирательные участки, то эти теракты будут происходить бесконечно! Так что надо всем вместе сказать (наврать) - "Путин. мы придём!"
Может тогда эта гнида успокоится!
himicher 29 декабря 2017 | 00:44
Опять мочить в сортире, быдлостан, голосуйте правильно-)
salut__521 29 декабря 2017 | 00:46
А без указания путина, можно подумать, террористов брали живьём... Где? В Норд-Осте, в Беслане, в Сирии?.. Предвыборный трепач.
neon999 29 декабря 2017 | 00:56
Кто бы дал "указание" самого Путина ликвидировать. Толку было бы больше.
zemljanka 29 декабря 2017 | 01:02
Глубочайшее презрение к человеческим жизням. Закону.
Развязал руки бандитам опричникам.
Кущевская, сэр.
delovoy_podolsk 29 декабря 2017 | 01:19
"... ликвидировать на месте террористов,представляющих опасность для правоохранительных органов".
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А есть такие террористы, которые не представляют опасности для правоохранительных органов? Отвечу, предваряя другие ответы, сформированные в головах кретинов. Нет таких террористов. Точнее они гипотетически могут существовать, мол сам пришёл и сдался, но то, что он не потянулся за предполагаемым оружием в задний карман во время сдачи в плен, делает его потенциально опасным. Короче, это индульгенция на самосуд работников силовых структур.
aleks_72 29 декабря 2017 | 01:21
Уже 18 лет ликвидирует! А результат, как будь-то вчера только начал. :)
budweiser23 29 декабря 2017 | 01:31
Вот это правильно, а то взяли манеру - хороводы водить с террористами, срам какой-то!
Слава богу, Владимир во всём разобрался, и направил непутёвых вояк на путь истинный!
Да здравствует наш нацлидер-учитель и кумир!
aleks_72 29 декабря 2017 | 01:39
budweiser23: Все "непутевые вояки, водящие хороводы", назначены Путиным. Так что, Путин вообще недееспособный, если таких вояк назначает на должности? :)
astlire 29 декабря 2017 | 02:25
как в беслане в норд-осте,когда завалили 30 террористов и плюс 700 детей и 700 зрителей-заложников?