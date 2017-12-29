В.Путин дал указание ФСБ ликвидировать на месте террористов,представляющих опасность для правоохранительных органов

Президент Владимир Путин дал указание главе ФСБ ликвидировать на месте террористов, если они будут представлять опасность для правоохранительных органов.

Это неправильный эмоциональный посыл, который может привести к злоупотреблению применения оружия на поражение, — сказал в интервью «Эху Москвы» полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков. По его словам, так следствие может потерять очень ценную информацию.

Геннадий Гудков добавил, что вчерашний взрыв в Санкт-Петербурге не похож на традиционный теракт. 200 грамм, — это стандартный вес взрывчатки, которую используют в бандитских разборках, — добавил он.