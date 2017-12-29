Суд арестовал на 2 месяца бывшего владельца фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова
Его обвиняют в убийстве.
По версии следствия, Аверьянов, будучи бывшим руководителем фабрики, вступил в конфликт с ее нынешним руководством. Адвокат Аверьянова Тимур Батиралиев настаивает, что его подзащитный является действующим гендиректором предприятия. Сам Аверьянов заявил, что начал стрелять в целях самообороны. Был убит один из охранников предприятия.
Информация о том, что бывший владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл огонь из-за того, что один из приставов, пришедший изыскать долг, навёл на него пистолет, вполне может быть правдой.
Такое мнение высказал в эфире «Эха Москвы» писатель журналист Виктор Шендерович.
Шендерович добавил, что многие сейчас ведут фактически партизанскую войну с государством.
Комментарии3
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delovoy_podolsk 29 декабря 2017 | 01:07
Пока всё развивается по знакомому для большинства российских предпринимателей сценарию. Аверьянов абсолютно беззащитен. Его противники, под крышей прокуратуры зачистят все косяки и состоится самый "честный" в мире суд - бассманный. Не надо было сдаваться, надо было уходить в партизаны, переходить "границу у реки". И пошли они все на хрен со своей рашкой-говняшкой, как сказал наш министр культуры! А в течении 1-2-3 лет перевезти за границу и семью. Путин его не защитит, поскольку у прокурорских работников друзья Путина друзья.
liquidsky__ 29 декабря 2017 | 01:18
Мнение шендрика в этом вопросе, этого сверхуспешнего бизнесмена, ищущего вписку на НГ конечно, особенно ценно.
uryden 29 декабря 2017 | 02:20
Достали мужика.
И где хоть один правозащитник?
Или у них дел по горло по защите всяких надей толокно и других додиков?