На 30 тысяч рублей оштрафован Илья Яшин за проведение 24 декабря акции на Лермонтовской площади
На 30 тысяч рублей оштрафован глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин за проведение 24 декабря акции на Лермонтовской площади. Такое решение принял Мещанский районный суд Москвы. Яшин признан виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления.
Совет депутатов Красносельского района организовал «День свободных выборов» как районный праздник, посвященный избирательным правам граждан и проведению выборов. В мэрии и прокуратуре Москвы объявили мероприятие незаконным, поскольку организаторы не подали уведомление. Депутаты настаивали, что организация районных праздников — дело муниципалитета, а не мэрии. Однако Мосгорсуд по иску от местного депутата от «Единой России» запретил проводить это мероприятие.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
brandfa 29 декабря 2017 | 02:30
Депутатов начали штрафовать за то, что они (в отличие от остальных) выполняют свою работу - зазеркалье, не иначе.