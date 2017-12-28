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23:03, 28 декабря 2017

Сотрудников «Почты России» на Урале заставили вскрыть подарки для их детей, чтобы достать оттуда лишние конфеты

Сотрудников «Почты России» на Урале заставили вскрыть подарки, которые были выделены для их детей, чтобы достать оттуда лишние конфеты. Об этом сообщил пользователь Facebook Михаил Медведев. Он опубликовал служебную записку из Отдела по компенсациям и льготам. Согласно этому документу, у детей сотрудников «Почты России» заберут конфеты «Озорник Ерошка», «Мармеладки», «Морозочка», «Воображуля» и «Фруктовый мусс». Указывается, что сладкое изымут из-за ошибки поставщика.

Руководитель направления по корпоративным коммуникациям «Почты России» по Уральскому федеральному округу Анна Первушина сообщила Ura.ru, что поставщику был направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Отмечается также, что пока неизвестно, кого коснется данный приказ: сотрудников в Екатеринбурге, области или по всему федеральному округу.

Комментарии

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mikhail_spb_ 28 декабря 2017 | 23:08


В ответ на такое унижение, сотрудники "почты России" будут вскрывать посылки россиян, чтобы достать оттуда лишние ценные вещи?

seryj_wolk 28 декабря 2017 | 23:10

mikhail_spb_: Очень скрепоносненько!

gordy 28 декабря 2017 | 23:34

Кого в этой истории называть юродивым?

grigol331 29 декабря 2017 | 00:37

seryj_wolk:
Еще бы! Это вам не корзинка с колбаской.

antirussianempire 28 декабря 2017 | 23:09

недочеловеки

practolog 28 декабря 2017 | 23:52

Вот это правильно, обеими руками ЗА! От лишних конфет ни зубов, ни фигуры - будут круглые, как шары. Посмотрите на американцев, эти шары хоть на новогоднюю елку вешай за хвостик!

lincolnmkx 29 декабря 2017 | 00:21

practolog: А ты всё американцам в ..опы заглядываешь?
Смотри, как бы зенки не вылезли!

practolog 29 декабря 2017 | 00:24

lincolnmkx: Профессиональная привычка, но мой пост не об этом.

domtrubaiiiataji 28 декабря 2017 | 23:14

слопатыедам уже мало пробивать одно дно в день, им как тем наркоманам, нужно увеличивать дозу и пробивать уже два, а то и три дна на день

mickey 29 декабря 2017 | 01:15

domtrubaiiiataji: Россия - бездонная страна.

opponent70 28 декабря 2017 | 23:25

Позорище!!! В какой стране мы живем..? Империя зла - очень точно сказал Рейган!

canary 28 декабря 2017 | 23:33

opponent70: в стране. где миллиарды воруют, а конфеты считают. это ж - целых пять конфет!

pukins_1 28 декабря 2017 | 23:54

opponent70: На следующей "прямой линии с народом" добрый дядя Вова ответит на просьбу мальчика из Екатеринбурга: "Хорошо, малыш, я пришлю тебе к Новому году целый мешок конфет", чем неизмеримо поднимет свой авторитет на Урале...

ludvig14 29 декабря 2017 | 00:06

pukins_1: ну да. конфеты отберут у сотен детишек, а мешок одному Мальчишу-плохишу.

scimitar 29 декабря 2017 | 00:39

opponent70: Империя зла - это давно пройденный этап. Империя подлости, так точнее будет.

monik_7 29 декабря 2017 | 01:39

opponent70: Между прочим и в СССР так было. Местком судостроительногоо завода на празднование 10летия предприятия недозакупил мандаринов так чтобы всем детям хватило. Заводское собрание, в президиуме сам министр судостроения Бутома, вся королевская рать завода, все торжественно. Вызывают по одному деток и вручают коричневые пакетики. Самую прикольную девочку подносят на руках директора к микрофону, а ребенок уже роется в пакете. Директор шутливо спрашивает что надо сказать, тыкает микрофон ребенку. А девочка на весь зал и громко: Бл-ди, мандалинку не дали! Зал полег. А в историю судостроения это мандалинка вошла как вечный мем.

(комментарий скрыт)

canary 28 декабря 2017 | 23:27

дяденьки! не бывает лишних конфет !!!

grigol331 29 декабря 2017 | 00:39

canary: дяденьки! не бывает лишних конфет !!!
______
Откуда им знать? Они ж конфет не пьют.

edun1952 28 декабря 2017 | 23:31

Народу нельзя передавать лишнего-привыкнет,потребует больше. Пусть голодает, голодный на Майдан не пойдет - в помойке кормится будет. Чекистская логика в действии.

vova36 28 декабря 2017 | 23:39

я бы не взял после этого этот пресловутый подарок и не стоит думать, что что бывает бесплатным

sparky 28 декабря 2017 | 23:51

Не сошлись в цене на пять конфет? И вместо того, чтобы утрясти вопрос с поставщиком, решили отыграть на почтальонских детях.
И не поймешь, кто дурее.

practolog 29 декабря 2017 | 00:01

sparky: Дети не могут быть дурнее конфет - у детей губа не дура!

sparky 29 декабря 2017 | 00:36

practolog: Дети конечно нет, да вот некоторые взрослые...и читать-писать и даже считать умеют, а дурни дурнями. И удивительно, что хорошая порка помогла бы им хоть частично избавиться от дури, но этот метод почему применяют не к ним, а к умным детям, когда он действует ровно наоборот.

diegosanches 29 декабря 2017 | 00:01

Ну хоть успели перехватить. Так бы по квартирам с участковым и понятыми ходили конфеты изымать.

popyas 29 декабря 2017 | 00:01

Может там украинские кофеты?

edward_sakash 29 декабря 2017 | 00:06

вот уроды!

amstaff_30rus 29 декабря 2017 | 00:06

Какой позор.
Полное разложение и деградация руководства.

glotov 29 декабря 2017 | 00:06

Перегибы с постановлением о госзакупках. Суммы на подарки освоены, но кому-то не хватило из-за того, кому-то в пакеты лишнего положили. Самый прямолинейный выход из положения оказался, увы, самым некрасивым..

alpanf 29 декабря 2017 | 00:41

Все идет по плану. И даже кажется с опережением.

neon999 29 декабря 2017 | 00:43

Эта безумства уже не могут удивить после закапывания бульдозерами заграничных фруктов и сыра, чтобы населению жизнь медом не казалась, и сбрендившие бедолаги ели любую хрень из пальмового масла.

anji70 29 декабря 2017 | 01:18

Крохоборы.

riots 29 декабря 2017 | 01:23

Где же дно этой страны ?

stas_russkiy 29 декабря 2017 | 01:50

То, чего не смогла сделать с Россией гитлеровская Германия, сделала ОПГ "Озеро" со своим долбанутым фюрером - захватила ресурсы страны и превратила население в скот.

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