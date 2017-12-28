Сотрудников «Почты России» на Урале заставили вскрыть подарки для их детей, чтобы достать оттуда лишние конфеты

Сотрудников «Почты России» на Урале заставили вскрыть подарки, которые были выделены для их детей, чтобы достать оттуда лишние конфеты. Об этом сообщил пользователь Facebook Михаил Медведев. Он опубликовал служебную записку из Отдела по компенсациям и льготам. Согласно этому документу, у детей сотрудников «Почты России» заберут конфеты «Озорник Ерошка», «Мармеладки», «Морозочка», «Воображуля» и «Фруктовый мусс». Указывается, что сладкое изымут из-за ошибки поставщика.

Руководитель направления по корпоративным коммуникациям «Почты России» по Уральскому федеральному округу Анна Первушина сообщила Ura.ru, что поставщику был направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Отмечается также, что пока неизвестно, кого коснется данный приказ: сотрудников в Екатеринбурге, области или по всему федеральному округу.