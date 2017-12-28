Гендиректор экс-оператора рекламы мосметро «Трейд Компани» задержана по подозрению в покушении на мошенничество
Гендиректор бывшего оператора рекламы московского метро «Трейд Компани» Рима Согомонян задержана по подозрению в покушении на мошенничество. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, направленное прокуратурой руководству метрополитена.
Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки. В пресс-службе метрополитена РБК подтвердили эту информацию.
Договор между московским метро и «Трейд Компани» был расторгнут в начале декабря из-за непредоставления компанией банковской гарантии к началу месяца, как того требовал договор. РБК отмечает, что дело связано с предоставлением компанией метрополитену поддельной гарантии от Сбербанка. Получить комментарии в «Трейд Компани» изданию не удалось.
Московский метрополитен заключил контракт с «Трейд Компани» в сентябре 2016 года. Условием договора было предоставление раз в год банковской гарантии на 6,5 миллиарда рублей. В 2016 году гарантию предоставил банк «Открытие», который сейчас проходит процедуру санации.
Комментарии6
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olegleon 28 декабря 2017 | 23:11
ещё у одной "отжимают бизнес"?
mr__vaxo 28 декабря 2017 | 23:53
olegleon: Тухлый ты человечек. Гнусненький такой, мелкий мерзавчик.
На мерзавца не тянешь.
neburzhui 29 декабря 2017 | 00:08
Капитализм - историческая родина жуликов и воров...
brandfa 29 декабря 2017 | 00:32
olegleon: "одна" тут не причём, бизнес принадлежит Александру Геллеру, который известен (в том числе) и предыдущими контрактами с метро.
edun1952 28 декабря 2017 | 23:37
Будни вертикали. Отжавши не поделившись.
neon999 29 декабря 2017 | 00:49
И много нынче осталось дураков, которые верят всяким обвинениям со стороны прокуроров, которые сами те еще воры и убийцы ? То что ЭМ подобную хрень транслирует - конечно позорище, показывающее подментованность СМИ, а вовсе не "профессиональность".