Гендиректор экс-оператора рекламы мосметро «Трейд Компани» задержана по подозрению в покушении на мошенничество

Гендиректор бывшего оператора рекламы московского метро «Трейд Компани» Рима Согомонян задержана по подозрению в покушении на мошенничество. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, направленное прокуратурой руководству метрополитена.

Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки. В пресс-службе метрополитена РБК подтвердили эту информацию.

Договор между московским метро и «Трейд Компани» был расторгнут в начале декабря из-за непредоставления компанией банковской гарантии к началу месяца, как того требовал договор. РБК отмечает, что дело связано с предоставлением компанией метрополитену поддельной гарантии от Сбербанка. Получить комментарии в «Трейд Компани» изданию не удалось.

Московский метрополитен заключил контракт с «Трейд Компани» в сентябре 2016 года. Условием договора было предоставление раз в год банковской гарантии на 6,5 миллиарда рублей. В 2016 году гарантию предоставил банк «Открытие», который сейчас проходит процедуру санации.