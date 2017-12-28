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23:00, 28 декабря 2017

На 30 тысяч рублей оштрафован глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин

На 30 тысяч рублей оштрафован глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин за проведение 24 декабря акции на Лермонтовской площади. Такое решение принял Мещанский районный суд Москвы. Яшин признан виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления.

Совет депутатов Красносельского района организовал «День свободных выборов» как районный праздник, посвященный избирательным правам граждан и проведению выборов. В мэрии и прокуратуре Москвы объявили мероприятие незаконным, поскольку организаторы не подали уведомление. Депутаты настаивали, что организация районных праздников — дело муниципалитета, а не мэрии. Однако Мосгорсуд по иску от местного депутата от «Единой России» запретил проводить это мероприятие.

Комментарии

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mikhail_spb_ 28 декабря 2017 | 23:06


Жулики, воры и бандиты в бешенстве, что россияне посмели выбрать своим депутатом такого честного гражданина, как Илья Яшин.
Теперь они всячески будут ему пакостить через лакействующих судьих и мильтонов.

suren___238 28 декабря 2017 | 23:24

mikhail_spb_:
В США такого хулиганствующего элемента просто пристрелили бы.

gordy 28 декабря 2017 | 23:32

"На 30 тысяч рублей оштрафован глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин"

Хватит на 20 кв.м. плиточного покрытия?

practolog 28 декабря 2017 | 23:58

gordy: Нечищенную, покрытую льдом плитку, матом кроют москвичи при падении, а не штрафами от депутатов.

duch_nic 28 декабря 2017 | 23:33

suren___238: Илюшка поди крестится... Всё ж не "сутки" на НГ.
Вот была бы тоска!
...и неЛёху поди чихвостит... подбил, бл!.. на борьбу, сам в кусты, а тут страдай за кого-то!..

practolog 28 декабря 2017 | 23:40

А почему на 30 тыс., у него что, больше нет?

practolog 28 декабря 2017 | 23:45

suren___238: Правильно говорите. Поэтому, заботясь о нас МИД и советует не посещать опасные здоровью и жизни США.

practolog 28 декабря 2017 | 23:42

mikhail_spb_: Честные в тюрьме сидят, а не в депутатах. А остальные честные руками работают, а не языком.

nemo1980 29 декабря 2017 | 00:03

mikhail_spb_: Жулики, воры и бандиты в бешенстве, что россияне посмели выбрать своим депутатом такого честного гражданина, как Илья Яшин.
=============
Честно вам скажу. Если вы не объединитесь. Так и будите пердеть в лужу. )))

vlad_kondrat 28 декабря 2017 | 23:08

Как всегда праздник испортили мрази "Едристуны" , такие местные игиловцы.

irinaapril 28 декабря 2017 | 23:10

Ещё одно доказательство, что Конституция в стране не действует.

vulgaris_liberal 28 декабря 2017 | 23:10

Слабое наказание за то, что яшин из-за собственной тупости лишил хомячков на новый год митинга оппозиции, да потом еще и отказался от т.н. праздника, заменив его беззубой встречей в сквере :)

glotov 28 декабря 2017 | 23:12

Типичный мошенник, получивший кусочек власти. Под видом праздника провел митинг. А ведь с мелкой лжи начинается большая. Таких на пушечный выстрел нельзя допускать к руководству чем-либо.

fresh_breeze 28 декабря 2017 | 23:31

Жители Красносельского района, вы довольны тем, что избрали себе этого персонажа? Ему ведь не вы нужны с вашими хоз. проблемами, а такие вот уличные провокации.

practolog 28 декабря 2017 | 23:48

fresh_breeze: Посмотрите на его смазливое лицо, человек с такой внешностью может представлять интересы простого гражданина, он когда-нибудь держал в руках что-нибудь, тяжелее депутатской зарплаты?

glotov 28 декабря 2017 | 23:52

practolog: Держал! Например, Ксению , когда овладевал ей, как женщиной.

practolog 28 декабря 2017 | 23:56

glotov: Я сам не женат , но у меня правило: не обсуждать похождения замужних женщин. Или вы в Яшине усмотрели мужчину?

svoboda_ili_smert 29 декабря 2017 | 00:13

Путин зассал! Нас много, и мы в тельняшках! Свобода или смерть!

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