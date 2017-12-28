Директор Госархива РФ подтвердила подлинность фрагмента из дневников Матильды Кшесинской о беременности от Николая II
Директор Государственного архива России Лариса Роговая подтвердила подлинность фрагмента из дневников балерины Матильды Кшесинской о ее беременности от Николая II.
В архиве сохранился машинописный вариант мемуаров балерины, изданных в 1955 году, с ее пометками. Роговая подчеркнула, что Кшесинская собственноручно вычеркнула фрагмент о беременности из воспоминаний, — сообщает радио «Говорит Москва»
Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов, в свою очередь, отметил, что никакой «сенсации» в дневниках балерины нет.
«То, что между будущим императором Николаем II и Матильдой Кшесинской был роман, известно. Вполне возможно, что могла быть и беременность», — сказал Закатов в интервью RT. По его словам, подлинность записи «еще не говорит о подлинности факта». Он подчеркнул, что необходимо провести расследование этого вопроса, прежде чем делать выводы.
Комментарии38
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ospa82 28 декабря 2017 | 22:38
" А теперь послушаем начальника транспортного цеха Чаплонского..."
danko_ 28 декабря 2017 | 23:14
ospa82: Приступы истерики от Поклонской не избежать.
Оказалось,что Николай кровавый далеко не святой,а обычный человек. И слабость к женскому полу не самый большой недостаток.
Куда страшнее, что его слабохарактерность погубила будущее России.
soviet_spy 28 декабря 2017 | 22:40
Тогда с противозачаточными средствами были проблемы. Да и аборты были запрещены. Так что не исключено энное количество наследников престола...
mordvinyka_zabiyka 28 декабря 2017 | 22:57
soviet_spy: по сценарию Штирлиц был беременным от Мюллера Но цензура не пропустила
astet 28 декабря 2017 | 22:59
mordvinyka_zabiyka: держите Поклонскую!
Она попытается наложить на себя руки!
cyema_cyema 28 декабря 2017 | 23:03
astet: Да, вот о Поклонской они и не подумали тогда. оскорбили ее светлые чувства, практически надругались над ней.
mordvinyka_zabiyka 28 декабря 2017 | 23:05
cyema_cyema: astet: mordvinyka_zabiyka:
плохо в знаете украинских прокурорш)))они в том числе и актрисы отменные))кто верит в искренность её спектакля про николая, тот мягко говоря неправ))
seryj_wolk 28 декабря 2017 | 23:07
cyema_cyema: На поверку оказалось, что царь не только ходил в туалет, как обычный смерд, но еще и удовлетворял другие свои человеческие потребности. Какой ужас!
osj99 29 декабря 2017 | 00:20
astet: ...она попытается наложить на себя руки...
Зная персонаж, я бы скорее ожидал, что она попытается наложить руки на бедную директоршу архива
sagen 28 декабря 2017 | 23:26
soviet_spy: В древности народ обходился без презервативов, заменяя это непорочным зачатием. Дитя как бы есть, а риска заразиться никакого. Беременность Ксешинской и тем более выкидыш ложатся темным пятном на образ Николая. Ни о какой святости этого господина речь идти не может Тем более, он на кошек охотился. А кошка в Древнем Египте была священным животным.
neburzhui 28 декабря 2017 | 23:59
sagen:
В древности народ обходился без балерин.
А Николай не на кошек охотился, а ворон стрелять любил.
sagen 29 декабря 2017 | 01:07
neburzhui: А Николай не на кошек охотился, а ворон стрелять любил.
..............................................................................
"Вы маленькая лгунья, Бетси..."
5.09.1895. Охотился в Александрии собственно на старых петухов–фазанов, убил только одного, потому что они все стали прятаться по кустам. Еще убил 4–х зайцев и кошку. Вечером после чаю отправился на старое место тяги около Ренеллы, но там ничего не видел, а убил чайку. После обеда сидели дома, читал.
31.03.1897. Гулял один и убил ворону (38–ю) и кошку.
8-го мая. Воскресенье.
День простоял холодный и серый.
В 11 час. поехали к обедне и завтра[кали] со всеми. Принял морской доклад. Гулял с Дмитрием в последний раз. Убил кошку. После чая принял князя Хилкова, кот. только что вернулся из поездки на Дальний Восток. После обеда простились с Эллой и детьми и проводили их на станцию. Вернувшись домой, занимался.
Из Дневника Николая II за 1905 год
segserg 28 декабря 2017 | 22:42
Скрепу шатает, что характерно..
ivanov356 28 декабря 2017 | 23:02
segserg: А если он внук или правнук, и докажут.
olegleon 28 декабря 2017 | 22:44
что будет с Поклонской когда она об этом узнает?!
nds 28 декабря 2017 | 22:45
А чей-то духовник и творец альтернативной истории Тихон Шевкунов учит мОлодежь, что отношения носили платонический характер. Значит, опять непорочное зачатие.
leomosk16 28 декабря 2017 | 22:59
nds: ///А чей-то духовник и творец альтернативной истории Тихон Шевкунов учит мОлодежь, что отношения носили платонический характер. ///
Как все зоологические русофобы и наследники воинствующих атеистов, сталинских НКВДшных стукачей и палачей, вы ТУПО и НАГЛО лжёте.....(((
О. Тихон Шевкунов нигде не утверждал, что "отношения носили платонический характер".
И об интимной связи будущего Императора со слабой на передок Кшесинской до его женитьбы, абсолютно достоверно известно уже более 100 лет.
mr__vaxo 28 декабря 2017 | 23:23
leomosk16:А что потом ьыло? Неужели аборт?
А не носил ли он ритуальный характер. Церковь и прокуратура российская должны с этим определиться и расследовать.
eternity88 28 декабря 2017 | 23:42
leomosk16: "Тихон Шевкунов нигде не утверждал, что "отношения носили платонический характер".
И вот охота же так бездумно публично позориться из раза в раз...
Из интервью Шевкунова "Российской газете" 13.12.2016: "...Объятия с Матильдой, объятия с Александрой… Что это - авторское видение? Нет - клевета на реальных людей..."
Вы и впрямь считаете, что "абсолютно достоверно известная уже более 100 лет интимная связь будущего Императора со слабой на передок Кшесинской" допускает отсутствие объятий, на чем настаивает Шевкунов?... Странные у Вас об интимных связях представления... Казарменные какие-то. Хотя... по-разному люди живут )))
leomosk16 29 декабря 2017 | 00:28
eternity88:
Ещё раз для тупых клоунов:
После того, как Николай был помолвлен с Александрой (которую он искренне любил) , никаких ПЛОТСКИХ ОТНОШЕНИЙ с куртизанкой Кшесинской (о чём и лгал Учитель) , у Николая не было.
О чём, как и о том, что от отсутствия любовников она никогда не страдала, есть многочисленные свидетельства их современников.
nds 28 декабря 2017 | 23:48
leomosk16: Был выложен на Эхе текст Шевкунова в самый разгар падучей у Поклонской: мол, для Николая II главной ценностью всегда была семья, поэтому плотских отношений с Кшесинской у него, возможно, и не было совсем! И это при том, что в воспоминаниях современников и в архивах есть совсем другие свидетельства. Ну, Шевкунов, вообще большой мастер по части альтернативной истории. У него, как мы знаем (неужели, я опять лгу?) и царь Иван Грозный обвинен облыжно, и убийство царской семьи носило ритуальный характер.
Кстати, читала, что о. Шевкунова на предмет душеспасительных бесед о вечном часто посещают сотрудники ФСБ (преемницы НКВД), так как Лубянка и обитель соседствуют не только в географическом, но даже и в духовном пространстве.
leomosk16 29 декабря 2017 | 00:36
nds: ///Кстати, читала, что о. Шевкунова на предмет душеспасительных бесед о вечном часто посещают сотрудники ФСБ (преемницы НКВД), так как Лубянка и обитель соседствуют не только в географическом, но даже и в духовном пространстве.///
А вы поменьше говнофейков пережёвывайте, так и будете не на животное троля, а на вменяемого человека похожи...
nds 29 декабря 2017 | 00:47
leomosk16: Не выпрыгивайте из штанов, пытаясь меня уязвить. Я Вас всего лишь использую в качестве доски для объявления.
leomosk16 29 декабря 2017 | 01:01
nds:
Так вы, оказывается, говнофейки тиражируете на платной основе...((((
Да-а, человек из вас не получится...(((
gromus 28 декабря 2017 | 22:45
Ну всё, осталось только до Путина «проследить» родословную))))
alena01 28 декабря 2017 | 22:47
Может, Наклонской прикинуться правнучкой???
Ну хотя бы...
sensei54 28 декабря 2017 | 22:50
То есть, внук сегодня может быть примерно моего возраста. Прямой наследник. Царь.
Что там в анкете у Поклонской? Родственники во Франции? Нет?
drtomsky 28 декабря 2017 | 22:54
Как бы прокурорша Поклонская с горя не утопилась.
edun1952 28 декабря 2017 | 22:54
Может в Крыму и наследники, не попавшие на пароходы, геномы посеяли. Отсюда и мирросочение депутатского бюста.
pag22 28 декабря 2017 | 23:04
«То, что между будущим императором Николаем II и Матильдой Кшесинской был роман, известно. Вполне возможно, что могла быть и беременность», — сказал Закатов в интервью RT.
...........................................................................................
А не носил ли данный процесс ритуальный характер?
olgkiev 28 декабря 2017 | 23:09
Вам мало проблем в настоящем? Кто ворошит прошлое "гримирует" настоящее. По крайней мере в странах где ещё далеко не все порядке с экономикой, культурой, образованием и законами.
asyrj 28 декабря 2017 | 23:25
Так вот оно что,
Кшесинская, оказыпается , бабушка нашей Няши!
ruderpost 28 декабря 2017 | 23:33
где поклонская, найдите поклонскую!!!
valeriy_n 28 декабря 2017 | 23:41
Спрашивается, как Поклонская этот роман проморгала.
fakis 28 декабря 2017 | 23:46
ВО ПОКЛОНСКУЮ ЩАССС КОЛБАСИТЬ НАЧНЁТ!!!! ВЫЗЫВАЙТЕ РЕАНИМАЦИЮ!!!
gригорьич 29 декабря 2017 | 00:09
Новости медицины: Беременность Кшесинской ведёт к токсикозу Поклонской.
eslichestno 29 декабря 2017 | 00:11
А не стоит ли за этим ритуальное зачатие? Надо обратить внимание о. Тихона Шевкунова и деп. Поклонской.
pepelklaasa 29 декабря 2017 | 00:13
А как-же трое детей Поклонской от Николая 2-го Романова(он же Кровавый)!?