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22:32, 28 декабря 2017

Директор Госархива РФ подтвердила подлинность фрагмента из дневников Матильды Кшесинской о беременности от Николая II

Директор Государственного архива России Лариса Роговая подтвердила подлинность фрагмента из дневников балерины Матильды Кшесинской о ее беременности от Николая II.

В архиве сохранился машинописный вариант мемуаров балерины, изданных в 1955 году, с ее пометками. Роговая подчеркнула, что Кшесинская собственноручно вычеркнула фрагмент о беременности из воспоминаний, — сообщает радио «Говорит Москва»
Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов, в свою очередь, отметил, что никакой «сенсации» в дневниках балерины нет.

«То, что между будущим императором Николаем II и Матильдой Кшесинской был роман, известно. Вполне возможно, что могла быть и беременность», — сказал Закатов в интервью RT. По его словам, подлинность записи «еще не говорит о подлинности факта». Он подчеркнул, что необходимо провести расследование этого вопроса, прежде чем делать выводы.

Комментарии

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ospa82 28 декабря 2017 | 22:38

" А теперь послушаем начальника транспортного цеха Чаплонского..."

danko_ 28 декабря 2017 | 23:14

ospa82: Приступы истерики от Поклонской не избежать.
Оказалось,что Николай кровавый далеко не святой,а обычный человек. И слабость к женскому полу не самый большой недостаток.
Куда страшнее, что его слабохарактерность погубила будущее России.

(комментарий скрыт)

soviet_spy 28 декабря 2017 | 22:40

Тогда с противозачаточными средствами были проблемы. Да и аборты были запрещены. Так что не исключено энное количество наследников престола...

mordvinyka_zabiyka 28 декабря 2017 | 22:57

soviet_spy: по сценарию Штирлиц был беременным от Мюллера Но цензура не пропустила

astet 28 декабря 2017 | 22:59

mordvinyka_zabiyka: держите Поклонскую!
Она попытается наложить на себя руки!

cyema_cyema 28 декабря 2017 | 23:03

astet: Да, вот о Поклонской они и не подумали тогда. оскорбили ее светлые чувства, практически надругались над ней.

mordvinyka_zabiyka 28 декабря 2017 | 23:05

cyema_cyema: astet: mordvinyka_zabiyka:
плохо в знаете украинских прокурорш)))они в том числе и актрисы отменные))кто верит в искренность её спектакля про николая, тот мягко говоря неправ))

seryj_wolk 28 декабря 2017 | 23:07

cyema_cyema: На поверку оказалось, что царь не только ходил в туалет, как обычный смерд, но еще и удовлетворял другие свои человеческие потребности. Какой ужас!

osj99 29 декабря 2017 | 00:20

astet: ...она попытается наложить на себя руки...
Зная персонаж, я бы скорее ожидал, что она попытается наложить руки на бедную директоршу архива

sagen 28 декабря 2017 | 23:26

soviet_spy: В древности народ обходился без презервативов, заменяя это непорочным зачатием. Дитя как бы есть, а риска заразиться никакого. Беременность Ксешинской и тем более выкидыш ложатся темным пятном на образ Николая. Ни о какой святости этого господина речь идти не может Тем более, он на кошек охотился. А кошка в Древнем Египте была священным животным.

neburzhui 28 декабря 2017 | 23:59

sagen:
В древности народ обходился без балерин.
А Николай не на кошек охотился, а ворон стрелять любил.

sagen 29 декабря 2017 | 01:07

neburzhui: А Николай не на кошек охотился, а ворон стрелять любил.
..............................................................................
"Вы маленькая лгунья, Бетси..."
5.09.1895. Охотился в Александрии собственно на старых петухов–фазанов, убил только одного, потому что они все стали прятаться по кустам. Еще убил 4–х зайцев и кошку. Вечером после чаю отправился на старое место тяги около Ренеллы, но там ничего не видел, а убил чайку. После обеда сидели дома, читал.
31.03.1897. Гулял один и убил ворону (38–ю) и кошку.
8-го мая. Воскресенье.
День простоял холодный и серый.
В 11 час. поехали к обедне и завтра[кали] со всеми. Принял морской доклад. Гулял с Дмитрием в последний раз. Убил кошку. После чая принял князя Хилкова, кот. только что вернулся из поездки на Дальний Восток. После обеда простились с Эллой и детьми и проводили их на станцию. Вернувшись домой, занимался.
Из Дневника Николая II за 1905 год

segserg 28 декабря 2017 | 22:42

Скрепу шатает, что характерно..

ivanov356 28 декабря 2017 | 23:02

segserg: А если он внук или правнук, и докажут.

olegleon 28 декабря 2017 | 22:44

что будет с Поклонской когда она об этом узнает?!

nds 28 декабря 2017 | 22:45

А чей-то духовник и творец альтернативной истории Тихон Шевкунов учит мОлодежь, что отношения носили платонический характер. Значит, опять непорочное зачатие.

leomosk16 28 декабря 2017 | 22:59

nds: ///А чей-то духовник и творец альтернативной истории Тихон Шевкунов учит мОлодежь, что отношения носили платонический характер. ///

Как все зоологические русофобы и наследники воинствующих атеистов, сталинских НКВДшных стукачей и палачей, вы ТУПО и НАГЛО лжёте.....(((

О. Тихон Шевкунов нигде не утверждал, что "отношения носили платонический характер".

И об интимной связи будущего Императора со слабой на передок Кшесинской до его женитьбы, абсолютно достоверно известно уже более 100 лет.

mr__vaxo 28 декабря 2017 | 23:23

leomosk16:А что потом ьыло? Неужели аборт?
А не носил ли он ритуальный характер. Церковь и прокуратура российская должны с этим определиться и расследовать.

eternity88 28 декабря 2017 | 23:42

leomosk16: "Тихон Шевкунов нигде не утверждал, что "отношения носили платонический характер".

И вот охота же так бездумно публично позориться из раза в раз...

Из интервью Шевкунова "Российской газете" 13.12.2016: "...Объятия с Матильдой, объятия с Александрой… Что это - авторское видение? Нет - клевета на реальных людей..."

Вы и впрямь считаете, что "абсолютно достоверно известная уже более 100 лет интимная связь будущего Императора со слабой на передок Кшесинской" допускает отсутствие объятий, на чем настаивает Шевкунов?... Странные у Вас об интимных связях представления... Казарменные какие-то. Хотя... по-разному люди живут )))

leomosk16 29 декабря 2017 | 00:28

eternity88:
Ещё раз для тупых клоунов:

После того, как Николай был помолвлен с Александрой (которую он искренне любил) , никаких ПЛОТСКИХ ОТНОШЕНИЙ с куртизанкой Кшесинской (о чём и лгал Учитель) , у Николая не было.
О чём, как и о том, что от отсутствия любовников она никогда не страдала, есть многочисленные свидетельства их современников.

nds 28 декабря 2017 | 23:48

leomosk16: Был выложен на Эхе текст Шевкунова в самый разгар падучей у Поклонской: мол, для Николая II главной ценностью всегда была семья, поэтому плотских отношений с Кшесинской у него, возможно, и не было совсем! И это при том, что в воспоминаниях современников и в архивах есть совсем другие свидетельства. Ну, Шевкунов, вообще большой мастер по части альтернативной истории. У него, как мы знаем (неужели, я опять лгу?) и царь Иван Грозный обвинен облыжно, и убийство царской семьи носило ритуальный характер.

Кстати, читала, что о. Шевкунова на предмет душеспасительных бесед о вечном часто посещают сотрудники ФСБ (преемницы НКВД), так как Лубянка и обитель соседствуют не только в географическом, но даже и в духовном пространстве.

leomosk16 29 декабря 2017 | 00:36

nds: ///Кстати, читала, что о. Шевкунова на предмет душеспасительных бесед о вечном часто посещают сотрудники ФСБ (преемницы НКВД), так как Лубянка и обитель соседствуют не только в географическом, но даже и в духовном пространстве.///

А вы поменьше говнофейков пережёвывайте, так и будете не на животное троля, а на вменяемого человека похожи...

nds 29 декабря 2017 | 00:47

leomosk16: Не выпрыгивайте из штанов, пытаясь меня уязвить. Я Вас всего лишь использую в качестве доски для объявления.

leomosk16 29 декабря 2017 | 01:01

nds:
Так вы, оказывается, говнофейки тиражируете на платной основе...((((

Да-а, человек из вас не получится...(((

gromus 28 декабря 2017 | 22:45

Ну всё, осталось только до Путина «проследить» родословную))))

(комментарий скрыт)

alena01 28 декабря 2017 | 22:47

Может, Наклонской прикинуться правнучкой???
Ну хотя бы...

sensei54 28 декабря 2017 | 22:50

То есть, внук сегодня может быть примерно моего возраста. Прямой наследник. Царь.
Что там в анкете у Поклонской? Родственники во Франции? Нет?

drtomsky 28 декабря 2017 | 22:54

Как бы прокурорша Поклонская с горя не утопилась.

edun1952 28 декабря 2017 | 22:54

Может в Крыму и наследники, не попавшие на пароходы, геномы посеяли. Отсюда и мирросочение депутатского бюста.

pag22 28 декабря 2017 | 23:04

«То, что между будущим императором Николаем II и Матильдой Кшесинской был роман, известно. Вполне возможно, что могла быть и беременность», — сказал Закатов в интервью RT.
...........................................................................................
А не носил ли данный процесс ритуальный характер?

olgkiev 28 декабря 2017 | 23:09

Вам мало проблем в настоящем? Кто ворошит прошлое "гримирует" настоящее. По крайней мере в странах где ещё далеко не все порядке с экономикой, культурой, образованием и законами.

asyrj 28 декабря 2017 | 23:25

Так вот оно что,
Кшесинская, оказыпается , бабушка нашей Няши!

ruderpost 28 декабря 2017 | 23:33

где поклонская, найдите поклонскую!!!

valeriy_n 28 декабря 2017 | 23:41

Спрашивается, как Поклонская этот роман проморгала.

fakis 28 декабря 2017 | 23:46

ВО ПОКЛОНСКУЮ ЩАССС КОЛБАСИТЬ НАЧНЁТ!!!! ВЫЗЫВАЙТЕ РЕАНИМАЦИЮ!!!

gригорьич 29 декабря 2017 | 00:09

Новости медицины: Беременность Кшесинской ведёт к токсикозу Поклонской.

eslichestno 29 декабря 2017 | 00:11

А не стоит ли за этим ритуальное зачатие? Надо обратить внимание о. Тихона Шевкунова и деп. Поклонской.

pepelklaasa 29 декабря 2017 | 00:13

А как-же трое детей Поклонской от Николая 2-го Романова(он же Кровавый)!?

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