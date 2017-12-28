Директор Госархива РФ подтвердила подлинность фрагмента из дневников Матильды Кшесинской о беременности от Николая II

Директор Государственного архива России Лариса Роговая подтвердила подлинность фрагмента из дневников балерины Матильды Кшесинской о ее беременности от Николая II.

В архиве сохранился машинописный вариант мемуаров балерины, изданных в 1955 году, с ее пометками. Роговая подчеркнула, что Кшесинская собственноручно вычеркнула фрагмент о беременности из воспоминаний, — сообщает радио «Говорит Москва»

Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов, в свою очередь, отметил, что никакой «сенсации» в дневниках балерины нет.

«То, что между будущим императором Николаем II и Матильдой Кшесинской был роман, известно. Вполне возможно, что могла быть и беременность», — сказал Закатов в интервью RT. По его словам, подлинность записи «еще не говорит о подлинности факта». Он подчеркнул, что необходимо провести расследование этого вопроса, прежде чем делать выводы.