Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что и дальше продолжит транслировать правду в доступных ему социальных сетях
Он напомнил, что компания «Медиалогия» признала его самым цитируемым российским блогером года. Он добавил, что и дальше будет продолжать писать в социальных сетях ВКонтакте, Мейлистори и Твитторе.
Напомним, в субботу страницы Кадырова в Фейсбуке и Инстаграме были заблокированы. Компания Фейсбук пояснила, что причиной блокировки аккаунта Кадырова является включение его в санкционный список США. Страницу главы Чечни в Фейсбуке сейчас занимает агрегатор авиабилетов. Владелец ресурса Ирина Гомзякова заявила, что никаких претензий от бывшего владельца не получала, но если они будут, то агрегатор удалится в этой странички.
Комментарии21
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mikhail_spb_ 28 декабря 2017 | 22:33
Видать, не сидится кадырке в своём султанате.
Хочет распространить своё влияние пошире.
soviet_spy 28 декабря 2017 | 22:43
Лишний пример отсутствия свободы слова в западных СМИ...
dr_alfalcon 28 декабря 2017 | 23:16
soviet_spy: Местечковая вата как всегда путает свободу слова и свободу лжи российских пропаГАВдонов и царьков. Бренно. Не ново.
idruker 29 декабря 2017 | 00:15
soviet_spy: это лишний пример того как и на зарвавшегося альфа павиана найдется своя кувалда
wrongway1 28 декабря 2017 | 23:09
mikhail_spb_: в Кремле внутренние распри усилятся ,Кадыров и нефтяной магнат Сечин, отступятся от Пуцина ради собственных интересов,
ето уже видно .Кадыров лезет выше своих возможностей на международную игру ,где поле Пуцина. а Сечин варьирует внутри системы
ospa82 28 декабря 2017 | 22:36
Между словами "Правда" и "Кадыров" нет ничего общего
seryj_wolk 28 декабря 2017 | 23:02
ospa82:
Кадыркин не очень-то расстроился, но страдает, что его голос не доходит до обожающих его рфцев. Тяжело осознавать, что на него почти великого, так небрежно положили.
olegleon 28 декабря 2017 | 22:42
Компания Фейсбук пояснила, что свобода слова не для всех.
pavelmistery 28 декабря 2017 | 23:13
olegleon: Причем тут свобода слова? Социальная сеть - это коммерческий продукт, а значит на него распространяется действие торгово-экономических санкций США.
olegleon 28 декабря 2017 | 23:21
pavelmistery: " Мы удаляем материалы, блокируем аккаунты и сотрудничаем с правоохранительными органами, если считаем, что существует реальная угроза нанесения физического вреда или прямая угроза общественной безопасности.
На Facebook запрещены любые организации, вовлеченные в следующую деятельность:
террористическая деятельность или
организованная преступная деятельность. "
перечитал, но так нигде не нашёл то, что Вы написали
olegleon 28 декабря 2017 | 23:34
pavelmistery: "Если вы являетесь резидентом США или Канады или эти страны являются основным местом ведения вашей деятельности, то настоящее Положение является соглашением между вами и Facebook, Inc. В противном случае настоящее Положение является соглашением между вами и Facebook Ireland Limited."
итак, т.к. гражданин России не является резидентом США и Канады, то он заключает соглашение с Facebook Ireland Limited, которая, как я понимаю, действует по законам Ирландии.
monach54 28 декабря 2017 | 23:52
olegleon: Вы то чего тут слюной брызгаете? Сам он в суд не подавал, а доброхоты уже вовсю ему лижут...В нормальной стране, это животное уже лет 15 бы сидело в тюрьме за убийство русских солдат или сдохло бы при попытке к бегству, но то в нормальной...
olegleon 29 декабря 2017 | 00:20
monach54: ну во-первых, мне просто забавно на всё это смотреть.
во-вторых, любой человек, чьи права не ограничены решением суда, имеет эти права.
в-третьих, зачем говорить о свободе и правах, зачем поучать других, если ты сам не соблюдаешь права других и международные законы?
ginbin_ 29 декабря 2017 | 00:09
olegleon: Страдаешь без откровений разана?
dr_alfalcon 28 декабря 2017 | 23:19
olegleon: В компания пояснили .что не собираются предоставлять площадку для распространения рашко-говняшкинской(цитата) лжи. Хотя, чему удивляться эта территория (рашка-говняшка(цитата)) - полностью себя дискредитировала.
don_ballon 28 декабря 2017 | 22:43
Wellcome to ODNOZHOPNIKI, mister Kadyrov! Там, среди советских тёток. розочек и кошечек овцегрёбам и место.
edun1952 28 декабря 2017 | 22:45
Своя правда очень похожая на махровую ложь, почти на уровне кремлевской.
erpetkur 28 декабря 2017 | 22:53
Храм это, Ахметыч, харам
olgkiev 28 декабря 2017 | 22:57
Чем больше бьёт себя пяткой в грудь диктатор , рассказывая какой он правдолюб, тем больше его лжи запомнит потом история...
sokal123 28 декабря 2017 | 23:47
Палач духарится вовсю.
elenaprekrasnaya2009 28 декабря 2017 | 23:58
Академик на заборе писать будет , чем не социально?
Его "правду" забор стерпит.