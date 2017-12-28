Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что и дальше продолжит транслировать правду в доступных ему социальных сетях

Он напомнил, что компания «Медиалогия» признала его самым цитируемым российским блогером года. Он добавил, что и дальше будет продолжать писать в социальных сетях ВКонтакте, Мейлистори и Твитторе.

Напомним, в субботу страницы Кадырова в Фейсбуке и Инстаграме были заблокированы. Компания Фейсбук пояснила, что причиной блокировки аккаунта Кадырова является включение его в санкционный список США. Страницу главы Чечни в Фейсбуке сейчас занимает агрегатор авиабилетов. Владелец ресурса Ирина Гомзякова заявила, что никаких претензий от бывшего владельца не получала, но если они будут, то агрегатор удалится в этой странички.