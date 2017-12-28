Председателя карельского «Мемориала» историка Юрия Дмитриева привезли в Москву под конвоем

Об этом сообщил корреспондент «Новой газеты», который возвращался из Петрозаводска в Москву этим же рейсом. Ранее суд вынес решение о направлении Дмитриева на стационарное психиатрическое обследование в институт имени Сербского. Адвокат Виктор Ануфриев считает, что всё это говорит о заранее продуманном сценарии и вызывает опасения. «Не может быть, чтобы вчера было вынесено решение суда, а уже на следующий день достигнута договоренность с институтом имени Сербского. Тем более, в этом нет острой необходимости», — добавил адвокат.

Накануне Петрозаводский городской суд отказал прокуратуре в продлении ареста Дмитриеву на 3 месяца. Его должны отпустить под подписку о невыезде 28-го января.

Напомним, Дмитриева обвинили в использовании фотографий несовершеннолетней приемной дочери для изготовления порнографии, однако эксперты снимки порнографией не признали. Фото были сделаны для предоставления в органы опеки.