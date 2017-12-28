Председателя карельского «Мемориала» историка Юрия Дмитриева привезли в Москву под конвоем
Об этом сообщил корреспондент «Новой газеты», который возвращался из Петрозаводска в Москву этим же рейсом. Ранее суд вынес решение о направлении Дмитриева на стационарное психиатрическое обследование в институт имени Сербского. Адвокат Виктор Ануфриев считает, что всё это говорит о заранее продуманном сценарии и вызывает опасения. «Не может быть, чтобы вчера было вынесено решение суда, а уже на следующий день достигнута договоренность с институтом имени Сербского. Тем более, в этом нет острой необходимости», — добавил адвокат.
Накануне Петрозаводский городской суд отказал прокуратуре в продлении ареста Дмитриеву на 3 месяца. Его должны отпустить под подписку о невыезде 28-го января.
Напомним, Дмитриева обвинили в использовании фотографий несовершеннолетней приемной дочери для изготовления порнографии, однако эксперты снимки порнографией не признали. Фото были сделаны для предоставления в органы опеки.
Комментарии13
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soviet_spy 28 декабря 2017 | 22:37
С педофилами у нас строго...
erpetkur 28 декабря 2017 | 23:02
soviet_spy: только с внедумскими
ospa82 28 декабря 2017 | 23:49
soviet_spy: Особенно в структурах РПЦ
olegleon 28 декабря 2017 | 22:39
сколько же денег российских пенсионеров на него тратят
viribus_unitis 28 декабря 2017 | 22:46
Как человек с хорошим лицом, так обязательно или педофил, или наркоман, или гомик, или вор. Парадокс!
azelix 28 декабря 2017 | 22:55
У силовиков своя разнарядка-чем больше врагов найдешь-задержишь докажешь их вину тем скорее по карьерной лестнице поднимешься!Вот и стараются---тем боле что старик безвреден не какой-то там игиловец или опасный рецидивист.Катится Россия,катится по наклонной в правах человека!
liquidsky__ 28 декабря 2017 | 23:34
azelix: Интересно, что это за органы опеки, непобоявшиеся и запросившие фото голой 11-летней девочки в разных ракурсах?
mikhail_spb_ 28 декабря 2017 | 23:15
Чекисты мстят Юрию Дмитриеву за то, что он приоткрыл завесу над одним из множества преступлений этой организации против России и народа.
sgvmajor_66 28 декабря 2017 | 23:32
А террористов уже всех выловили , чтобы невиновных третировать . Или Дмитриев безопасен , а террористов трогать как -то сцикотно
fresh_breeze 28 декабря 2017 | 23:43
Где это видано, чтобы за фотографии с голыми детьми человеку шили дело??? Разве что в Британии, где имел место инцидент с одним русским правозащитником.
Но бритты ведь русским не указ, правда?
Кстати, когда-то очень давно, того русского британца Советы тоже пытались вылечить в психиатрическом стационаре, но как мы теперь видим, безуспешно.
glotov 28 декабря 2017 | 23:48
Сбреют русый волос твой
Аж по самой шее,
Поведет Тебя конвой
По Матушке-Расее...
valeriy_n 28 декабря 2017 | 23:48
Палачам не привыкать творить произвол. В тюрьму упечь не удалось, засунут в психушку. Из своих грязных лап они его не выпустят. Пропал Человек.
nenepaletz0 29 декабря 2017 | 00:41
Страна чудес! Людей молящих о медпомощи игнорируют или вынуждают собирать по миру деньги на лечение, а человека не жалующегося на здоровье, везут под конвоем в столичную клинику. Может чтоб под рукой был, когда царь помиловать соизволит? Или поближе к спецам, которые Магнитского "лечили"?