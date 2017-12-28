На 30 тысяч рублей оштрафован глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин
На 30 тысяч рублей оштрафован глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин за проведение 24 декабря акции на Лермонтовской площади. Такое решение принял Мещанский районный суд Москвы. Яшин признан виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления.
Совет депутатов Красносельского района организовал «День свободных выборов» как районный праздник, посвященный избирательным правам граждан и проведению выборов. В мэрии и прокуратуре Москвы объявили мероприятие незаконным, поскольку организаторы не подали уведомление. Депутаты настаивали, что организация районных праздников — дело муниципалитета, а не мэрии. Однако Мосгорсуд по иску от местного депутата от «Единой России» запретил проводить это мероприятие.
Комментарии16
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abuvgrobu 28 декабря 2017 | 22:34
Хомячки, шлите деньги "на борьбу", Яшин желает, как Навальный - разъезжать по европам и имитировать при этом бурную деятельность..
malinanti 28 декабря 2017 | 22:40
В России убогая оппозиция.
Её олицетворение - глупый Яшин.
soviet_spy 28 декабря 2017 | 22:46
Закон - есть закон!
Он для всех должен быть одинаков, и для Яшиных тоже...
suren___238 28 декабря 2017 | 23:01
soviet_spy:
Человек с либеральными убеждениями, ну никак не может нарушать закон. Это аксиома.
duch_nic 28 декабря 2017 | 23:22
suren___238: //На 30 тысяч рублей оштрафован глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин//
Хомки, хошь-как-хошь, а с вас опять 30 тыщ!
Слать знаете куда.
duch_nic 28 декабря 2017 | 23:24
suren___238: //Человек с либеральными убеждениями, ну никак не может нарушать закон. Это аксиома.//
Запамятовал... кто автор аксиомы Навальный или Чубайс?
vulgaris_liberal 28 декабря 2017 | 22:40
Ну и ладно, с паршивой овцы хоть шерсти клок :)
kapitankolbaskin 28 декабря 2017 | 22:45
Просрались едросятинские холуи поносом из поганых пастей...
suren___238 28 декабря 2017 | 22:59
kapitankolbaskin:
На мильон надо эту либерасню штрафовать, чтобы разорить их американских спонсоров.
erpetkur 28 декабря 2017 | 22:56
А братья тут митинг у тнт проводили. К ним вопросов нет?
suren___238 28 декабря 2017 | 23:03
erpetkur:
Вопросы могут быть только к врагам народа, а именно к либеральной шпане.
wrongway1 28 декабря 2017 | 23:01
система Пуцина слаба... он боится потери контроля. страх одолевает...
факт, что он исключил из выборного процесса Навального ето свидетельствует о слабости системы Пуцина. Если бы он действительно был уверен в непоколебимости своей власти, он бы допустил к выборам опозиционера, по крайней мере,показал, видимость демократии,
vulgaris_liberal 28 декабря 2017 | 23:05
wrongway1: Если бы видный оппозиционер навальный не был неоднократно судимым жуликом и вруном, то его, без сомнения, допустили бы к выборам :)
wrongway1 28 декабря 2017 | 23:12
vulgaris_liberal: да...для Кремля Европейский суд по правам человека не указ и даже не рекомендация...
duch_nic 28 декабря 2017 | 23:29
wrongway1: Что ж вы не прочли решение евросуда по делу Навального?
Ай-яй-яй!... надо быть в курсе дел своего бога.
По крайней мере для того, чтобы не писать различные глупости.
vulgaris_liberal 28 декабря 2017 | 23:30
wrongway1: Усманов навального за брехню не европейском суде порол, а в родном московском.