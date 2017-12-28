На 30 тысяч рублей оштрафован глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин за проведение 24 декабря акции на Лермонтовской площади. Такое решение принял Мещанский районный суд Москвы. Яшин признан виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления.

Совет депутатов Красносельского района организовал «День свободных выборов» как районный праздник, посвященный избирательным правам граждан и проведению выборов. В мэрии и прокуратуре Москвы объявили мероприятие незаконным, поскольку организаторы не подали уведомление. Депутаты настаивали, что организация районных праздников — дело муниципалитета, а не мэрии. Однако Мосгорсуд по иску от местного депутата от «Единой России» запретил проводить это мероприятие.