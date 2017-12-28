2017 год поставит тепловой рекорд в России за всю историю наблюдений

Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, средняя температура в декабре и особенно потепление во второй половине месяца не оставили сомнений, что рекорд прошлого года будет побит. Метеорологи связывают это с глобальным потеплением, — подчеркнул Вильфанд.