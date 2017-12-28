2017 год поставит тепловой рекорд в России за всю историю наблюдений
Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, средняя температура в декабре и особенно потепление во второй половине месяца не оставили сомнений, что рекорд прошлого года будет побит. Метеорологи связывают это с глобальным потеплением, — подчеркнул Вильфанд.
Комментарии2
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olegleon 28 декабря 2017 | 14:46
вот реальный результат недопуска Навального к выборам!
это всё Памфилова виновата в этом потеплении
igor20012 28 декабря 2017 | 14:49
Высокая солнечная активность.