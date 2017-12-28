Сегодня в немецком Гельзенкирхене пройдет Рождественская гонка

Которой по традиции закрывают календарный год лучшие биатлонисты планеты.

Ежегодное коммерческое соревнование, которое проходит на футбольном стадионе клуба Шальке 04, привлекает любителей биатлона, даже не смотря на то, что в Олимпийский сезон в гонке примут участие далеко не все сильнейшие. Не приехали в Германию биатлонисты Норвегии. Да и Франция с Италией выступят далеко не в оптимальном составе. В последний момент отказались от участия в Рождественской гонке австриец Симон Эдер и Яков Фак из Словении. И даже хозяйка соревнований Лаура Дальмейер. Действующая обладательница Кубка мира заболела буквально накануне. Заменит ее другая немецкая биатлонистка Надин Хорхлер.

А вот за российскую команду, как и предполагалось, выступят Александр Волков и Екатерина Юрлова. Последняя, к слову, уже побеждала в Рождественской гонке 5 лет назад вместе с Антоном Шипулиным. Напомню, что по регламенту команды начнут выступление с масс-старта. Ну а победителей и призеров определит гонка преследования.

Прямая трансляция Рождественской Гонки начнется на канале МАТЧ ТВ в 20 часов.