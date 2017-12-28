Роуминг в России будет отменен в первом полугодии будущего года, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров
Он признал, что изначально антимонопольная служба ставила цель завершить эту работу в этом году, однако, решить все вопросы к этому времени не удалось. Все крупные операторы заявили, что начали корректировать тарифы для обмена роуминга.
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