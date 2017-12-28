Россиян, находящихся в украинских тюрьмах, будут менять на заключенных в России граждан Украины

об этом сообщил Петр Порошенко. По его словам, на родину должны вернуться, в частности, Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня пояснил, что осужденные по уголовным статьям в России украинцы не подлежат обмену в рамках Минских договоренностей, подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне, и всё будет зависеть от позиции президента.