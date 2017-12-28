Россиян, находящихся в украинских тюрьмах, будут менять на заключенных в России граждан Украины
об этом сообщил Петр Порошенко. По его словам, на родину должны вернуться, в частности, Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня пояснил, что осужденные по уголовным статьям в России украинцы не подлежат обмену в рамках Минских договоренностей, подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне, и всё будет зависеть от позиции президента.
Комментарии15
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patrik41 28 декабря 2017 | 14:37
Дмитрий Песков сегодня пояснил, что осужденные по уголовным статьям в России украинцы не подлежат обмену...
Обломись алкаш.
danko_pesden 28 декабря 2017 | 14:38
patrik41: Украина государство террорист. Палестина рядом не стояла.
danko_pesden 28 декабря 2017 | 14:40
patrik41: если вернут всех и все перевоспитаются и захотят стать президентами Украины, а Раду и в Пасе, то пётру придется бежать в Ростовскую тюрьму. Мало ему Савченко.
kukrynx 28 декабря 2017 | 14:52
danko_pesden: Для тебя русский язык не родной?
kottigr1 28 декабря 2017 | 14:51
danko_pesden: Украина в принципе не может выдать россиян - граждан чужой страны в руки лугандонских террористов..
olegleon 28 декабря 2017 | 14:41
Петя пошёл в разнос! и это ещё только канун Нового Года. как же он "надраится" на НГ и какую чушь будет нести потом ))
объясните ему, что Волкер с Сурковым или Тиллерсон с Лавровым за него всё решат и потом ему скажут кого на кого менять
kottigr1 28 декабря 2017 | 14:53
olegleon: Нормальному мужику лучше бухать чем подкалываться ботоксом..
Нормальный мужик не будет иметь один пододеяльник на двоих с Берлускони..
Или Вы сам гей и для Вас это норма ?
mikr 28 декабря 2017 | 14:42
Тем самым Порошенко окончательно определился со статусом плененных ополченцев. Теперь они перешли из разряда военнопленных в разряд заложников. Поздравляем всю так называемую цивилизованную мировую общественность. Запад в лице Украины взрастил страну-террориста.
poluputing 28 декабря 2017 | 14:43
страна -террорист будет держать украинских заложников до последнего, а чем ещё торговаться гэбэшным барыгам. А Героям Слава!
rips2 28 декабря 2017 | 14:45
Президент- террорист, пытающийся торговать заложниками..!? Ну для бандерстана норм..
clandestino 28 декабря 2017 | 14:50
rips2: mikr: olegleon: danko_pesden: patrik41: Тролличья групповуха. Фуууу!
severnaj 28 декабря 2017 | 14:45
Правильное решение!
danko_pesden 28 декабря 2017 | 14:46
severnaj: ну тебе всё правильно, что Свин скажет. Поэтому вас и называют хохлотролли.
nikitin43 28 декабря 2017 | 14:48
danko_pesden: путен россиян не жалеет которые парятся по украинским тюрьмам , а ты за кого хлопочешь ?
lisitsa1962 28 декабря 2017 | 14:45
всё будет зависеть от позиции президента.
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Вот пусть мамы Агеева и Мефедова обращаются к своему президенту. Ну ка, что он скажет им в год выборов?