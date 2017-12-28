В Китае в центре скандала оказались сразу три международных сетевых отеля: Шератон, Шангри Ла и Кемпински
Один из местных журналистов устраивался в отели стажёром и снимал происходящее скрытой камерой. Выяснилось, что горничные используют одну и ту же щётку для мытья раковин, чашек и туалета, бросают на пол истое постельное бельё и гостевые полотенца. Подлинность видеозаписи подтверждена. Персонал во всех трёх отелях жаловался на большую рабочую нагрузку.
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