Суд может сегодня рассмотреть вопрос о мере пресечения в отношении бывшего директора кондитерской фабрики «Меньшевик»

Суд может уже сегодня рассмотреть вопрос о мере пресечения в отношении бывшего директора кондитерской фабрики «Меньшевик». На её территории Илья Аверьянов накануне устроил стрельбу и убил одного человека.

Адвокат задержанного сегодня после почти 12 часов поисков подозреваемого рассказал агентству ТАСС, что его подзащитный якобы собирался добровольно сдаться полиции. Илья Аверьянов сожалеет, что в результате его действий погиб человек, однако в том, что он применял оружие в рамках самообороны, не раскаивается. Защитник рассказал, что сопротивления при задержании Аверьянов не оказывал. Сейчас его допрашивают следователи. Драма, напомню, разыгралась на Иловайской улице около девяти утра. Бывший собственник фабрики Илья Аверьянов открыл огонь из охотничьего карабина «Сайга», обороняясь от, как он выразился, «кавказской банды» во главе с двумя прокурорами. Именно эти люди первыми начали стрелять, — рассказал «РБК» очевидец происшествия. Итогом перестрелки стала гибель одного из охранников. Версию свидетеля подтверждает и интервью Аверьянова Business FM, он сказал, что его фабрику, используя поддельные документы, отобрали люди, связанные с прокуратурой Юго-Восточного округа Москвы.

В Следственном комитете ранее сообщили, что по факту случившегося на кондитерской фабрике возбуждено дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.