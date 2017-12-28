Пресненский суд Москвы продолжит рассматривать дело бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых
Накануне заседание пришлось прервать из-за плохого самочувствия обвиняемого. Он несколько раз просил вызвать скорую помощь, но в ответ только смеялись, рассказала в эфире Эха жена Белых Екатерина.
По словам Белых, Никита находится в прединсультном состоянии.
Комментарии2
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vor_borisych 28 декабря 2017 | 14:19
А почему Никита воровал-воровал, а "правозащитники", акционисты-яйцеприбиватели и прочие порнасовцы - встали за него горой?
Кто знает? А??
skolzki 28 декабря 2017 | 14:28
vor_borisych: Там порнасовцы и этот весь либроидный сброд уже совсем умом тронулись от денег , взяли и киданули рыжего Чубайса на бабло аж на целый ярд Источник: Дом Чубайса ценой в $400 миллионов обокрал член партии ПАРНАС.
Из дома Чубайса украли оборудование на общую сумму 70 миллионов рублей. В то же время, сам Чубайс оценил свой "умный дом" в $400 миллионов.
Грабители пришли в дом главы "Роснано" Анатолия Чубайса, сообщают источники. Сумма награбленного составила 70 миллионов рублей. В том числе добычей грабителей стало оборудование так называемого "умного дома".
В беседе со следователями Анатолий Чубайс, по словам источника, рассказал, что весь свой дом он оценивает в 400 миллионов долларов. В деле даже появился первый подозреваемый. Следствие полагает, что Чубайса ограбил член партии ПАРНАС Муса Садаев. В его доме была найдена похищенная техника. А сам Садаев был связан с фирмой, которая строила для Чубайса "умный дом".
Следствие считает, что фирме недоплатили обещанный гонорар. А Муса, по всей видимости, решил ограблением "надавить на клиента". Об ограблении и расследовании пишет телеграм-канал Mash.