В Следственном комитете возможны новые задержания в связи с делом криминального авторитета Захария Калашева, пишет сегодняшний Коммерсантъ.

В СКР пока не подтверждают информацию о том, что ведомство ждет крупная реформа, называя публикации на эту тему «вбросами».