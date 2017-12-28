В Следственном комитете возможны новые задержания в связи с делом криминального авторитета Захария Калашева
В Следственном комитете возможны новые задержания в связи с делом криминального авторитета Захария Калашева, пишет сегодняшний Коммерсантъ.
В СКР пока не подтверждают информацию о том, что ведомство ждет крупная реформа, называя публикации на эту тему «вбросами».
Комментарии8
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nikitin43 28 декабря 2017 | 14:23
похоже к шакро менты , следаки и чиновники ... в очереди стояли , оасея 18 лет нацлидеру.
nns33 28 декабря 2017 | 14:23
Чудовищно,когда на одном криминальном "авторитете" "завязано" много сотрудников правоохранительных органов. Именно они обеспечивали "работу" криминала.
ivfn 28 декабря 2017 | 14:28
nns33: Вот поэтому и существует фильтр ,чтобы с судимостями не допускать до выборов ,то есть во власть
Этот Захарий любые бы выборы выиграл.
don_ballon 28 декабря 2017 | 14:46
ivfn: Лажа. На фига Захарке избираться, у него вся силовая элита была в марионетках. В России с 1991 года не избрался никуда ни один криминальный авторитет. Им это не нужно.
mixanazarov 28 декабря 2017 | 14:39
Имя очень привлекательное , можно лет через 70 объявить его святым и канонизировать.
don_ballon 28 декабря 2017 | 14:51
Ежу понятно, что выловленные крысы в СК, ФСБ, МВД, Прокуратуре могли существовать только с ведома и одобрения своих боссов. Можно не париться, упаковав сразу Бортникова. Бастрыкина, Колокольцева и Чайку. Смешно смотреть, как из держателя общака полковника Захарченко делают Аль Капоне, Крёстного Отца и Корейко. А эти ББ, К и Ч заносили от Шакро и Путину. Вертикаль, она и в коррупции вертикать. Все воры, начальник честный-сказка для быдлосов.
ed10075 28 декабря 2017 | 14:52
Так глядишь, и до Чайки и его замов наконец доберутся.
piter_ug 28 декабря 2017 | 14:52
Там необходимо применить принцип папы римского: «Бейте всех, Господь своих узнает».