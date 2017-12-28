Украина отказалась отдать непризнанным республикам пленных с российским гражданством во время обмена
Это сделано специально, чтобы потом обменять их на украинских граждан в российских тюрьмах, — сказал изданию «Страна.uа» президент Пётр Порошенко.
Мы никому ничего не отдавали. Мы освободили наших граждан. Мы думаем, что будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного. И ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других.
Обмен пленными между Украиной и непризнанными республиками прошел вчера. Киев освободил 238 человек, а ДНР и ЛНР – 74.
Комментарии28
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andy66 28 декабря 2017 | 14:11
лица, с оружием перешедшие государственную границу - будут сидеть
a_111111 28 декабря 2017 | 14:12
Как же они похожи - Порошенко, Рогозин, Климкин, Мутко...
edyunia 28 декабря 2017 | 14:17
a_111111: \Порошенко, Рогозин, Климкин, Мутко...\
Судя по троеточию ряд продолжается, не будете ли любезны пролонгировать его?
poluputing 28 декабря 2017 | 14:50
a_111111: не обольщайтесь, вам показалось, круче ваших доморощенных гавнюков нет и быть не может, они плоть от плоти взрастившего и обожающего народа
clockworklimousine 28 декабря 2017 | 14:13
Баланс в пользу Украины.
rips2 28 декабря 2017 | 14:29
clockworklimousine: каким же надо быть недоразвитым???? Какой баланс ? И пленные с обеих сторон 99% граждане Украины, и 90% погибших граждане Украины, какой баланс, ущербный???
seva1223 28 декабря 2017 | 14:32
rips2: 15 от 80 ни как не 99%. Кто же те 10%!? И если вы в силу собственной "недоразвитости" не поняли "какой баланс", не приписывайте ее другому.
rips2 28 декабря 2017 | 14:39
seva1223: ахах!)) дегенеративные, что за цифры 15 из 80!? Я о том, что не согласятся укры менять всех на всех, что обещали подписывая минские соглашения, не будет следующих этапов минских соглашений, будет опять активная фаза боевых действий, и пленных не будем брать не только из нацбатов, но и из всу.. И что, выйграет твой баланс дурень?
fierce_bambr 28 декабря 2017 | 14:32
clockworklimousine: Украина освободила 238 бандитов, а террористы только 74 и еще 130 осталось. И где же всех на всех?
vaka257 28 декабря 2017 | 14:13
14:07 Украина отказалась отдать непризнанным республикам пленных с российским гражданством во время обмена
Это сделано специально, чтобы потом обменять их на украинских граждан ...
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Правильное решение или пусть сидят за наёмничество....
serg_anat 28 декабря 2017 | 14:16
vaka257: действительно.., пусть эти сенцовы и пр. сидят как положено...
ugas 28 декабря 2017 | 14:25
serg_anat: И наши "Агеевы" заблудившиеся пусть сидят.
krek63 28 декабря 2017 | 14:30
ugas: Украинский суд не нашел доказательств, что Агеев российский военнослужащий.
alena01 28 декабря 2017 | 14:38
krek63:
Это только ухудшает его положение...
Лучше быть военнопленным, чем террористом...
sviazvit 28 декабря 2017 | 14:26
serg_anat: Вот видите, вы знаете кто такие Сенцов, Кольченко и другие. И каждый украинец это знает и переживает за них. А вот кто 15 русских знает. "Русские своих не бросают"? Хоть половину фамилий сможете назвать? Вот отличие украинцев от "мышебратьев".
nestor199 28 декабря 2017 | 14:32
vaka257: В прошлый обмен ДНР гражданина Израиля выменяла.
zztop1960 28 декабря 2017 | 14:17
А если эти россияне не захотят возвращатся в Россию и решат остаться жить при кровавой фашистской хунте , как отказались 29 сепаратистов возвращаться в прекрасный ЛДНР ?
vaka257 28 декабря 2017 | 14:20
zztop1960: Ну это желание осуществимо ,но после отсидки или подать прошенине о помиловании после отсидки 2/3 срока...
skolzki 28 декабря 2017 | 14:23
zztop1960: Бугагагагага , ) Батенька ,думаешь они вздохнув глоток свободной нэньки совсем ополоумели ?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
clockworklimousine 28 декабря 2017 | 14:32
skolzki:
skolzki
28 декабря 2017 | 14:23
zztop1960: Бугагагагага , ) Батенька ,думаешь они вздохнув глоток свободной нэньки совсем ополоумели?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Нет,они вполне в своём уме и просто жаждут вернуться в очень свободную Рашу во главе с ее гарантом «рабом на галерах»..
suntechnick 28 декабря 2017 | 14:46
skolzki: замените клавиатуру. У вас скобка западает.
clockworklimousine 28 декабря 2017 | 14:18
«ДНР и ЛНР» или все-таки «так называемые ДНР и ЛНР»?
aldroin 28 декабря 2017 | 14:23
"Киев освободил 238 человек, а ДНР и ЛНР – 74"
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Хреновато воюют лугандонцы.
nestor199 28 декабря 2017 | 14:35
aldroin: Под Иловайском ополченцы больше тысячи укровояк безо всяких условий отпустили.
bukshish 28 декабря 2017 | 14:44
nestor199: Да-да, как же, попочленцы...
severnaj 28 декабря 2017 | 14:41
Правильно Порошенко решил. Российская власть живет в иллюзии, что кругом дураки, и, получая в лоб страшно бесится.
grossalex112017 28 декабря 2017 | 14:49
Меня вот всякие цифирьки кто-сколько и почем не волнуют, вот ни разу. Куда более интересен вопрос - переговоры об обмене шли при участии Гундяя чуть-ли не в Московии. Вопрос очень простой - поднималась ли тема обмена граждан РФ на граждан Украины и если да то в каком ключе ? Поднимался ли вопрос об активистах крымских татар ?
grossalex112017 28 декабря 2017 | 14:49
Меня вот всякие цифирьки кто-сколько и почем не волнуют, вот ни разу. Куда более интересен вопрос - переговоры об обмене шли при участии Гундяя чуть-ли не в Московии. Вопрос очень простой - поднималась ли тема обмена граждан РФ на граждан Украины и если да то в каком ключе ? Поднимался ли вопрос об активистах крымских татар ?