Украина отказалась отдать непризнанным республикам пленных с российским гражданством во время обмена

Это сделано специально, чтобы потом обменять их на украинских граждан в российских тюрьмах, — сказал изданию «Страна.uа» президент Пётр Порошенко.

Мы никому ничего не отдавали. Мы освободили наших граждан. Мы думаем, что будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного. И ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других.

Обмен пленными между Украиной и непризнанными республиками прошел вчера. Киев освободил 238 человек, а ДНР и ЛНР – 74.