В Москве прошла церемония прощания с академиком Андреем Зализняком

Лингвист скончался на 83-м году жизни.

Отдать дань памяти ученому— филологу в здание РАН пришли сотни коллег и учеников. В камерном зале РАН на Ленинском проспекте много цветов, венки от различных научных учреждений. Вспоминали о принципиальности, исследовательском таланте Зализняка, его юморе.

Мириэтта Чудакова назвала автора «Грамматического словаря русского языка», специалиста по новгородским берестяным грамотам, исследователя «Слова о полку Игореве» «Моцартом филологии».

Об Андрее Анатольевиче говорили как об универсале, смерть которого для российской науки — колоссальная потеря. В траурной атмосфере зала прощания, где тихо звучала скорбная музыка – ученые самых разных специальностей – академики, профессура, аспиранты. Своими воспоминаниями о Зализняке поделилась арабист Анна Белова:

Зализняк долгие годы работал в Новгородской археологической экспедиции, изучал древние контакты славянских и иранских языков, написал грамматический очерк санскрита. В своей речи десятилетней давности, получая Солженицинскую премию, Зализняк говорил о непреложности истины и о том, моральном выборе, который стоит перед нынешним поколением. Позитивный горизонт этой истины Зализняк очертил собственной жизнью в науке.

Похоронен Андрей Зализняк будет на Троекуровском кладбище.