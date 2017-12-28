Владимир Путин назвал взрыв в петербургском супермаркете террористическим актом
Пострадавшим городские власти выплатят по 300 тысяч рублей. Хронологию событий расскажет наш петербургский корреспондент Андрей Кусков.
Первые сообщения о происшествии появились в соцсетях примерно в 19:14. Именно в это время появился пост о взрыве в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во В контакте. Свидетели сообщали о появлении на месте скорых и автомобилей полиции. Сам взрыв произошел примерно в 18:34. Девушка с ником Стюша Нюша позже в комментариях написала, что была в этот момент внутри магазина. Она находилась у касс, но вернулась в глубь супермаркета за забытым товаром. В этот момент и прогремел взрыв. Началась паника, и сотрудники магазина выводили покупателей через пожарную дверь. По версии следствия, самодельное взрывное устройство сработало в ячейке камеры хранения. На место приехал глава регионального управления СК Александр Клаус.
Чуть позже СК сообщил, что в магазине сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Его мощность оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Местная жительница Виктория Гордеева, которая оказалась рядом с магазином спустя несколько минут после взрыва рассказала журналистам, что охранники в магазине плохо исполняли свои обязанности, а ячейки могли не проверять по несколько дней.
Позже появилось видео с предполагаемым преступником. Молодой человек в зелёной куртке заходит в магазин с рюкзаком и оставляет его в камере хранения. После, он идёт в торговый зал и спустя несколько минут уходит из супермаркета, не забрав свои вещи. Следствие предполагает, что именно этот человек и оставил в магазине взрывное устройство. Утром стало известно, что число пострадавших выросло до тринадцати. Часть из них находилась в больницах в состоянии средней тяжести. Позже Владимир Путин объявил, что произошедшее в магазине в Петербурге — теракт. Сразу после этого губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился рассмотреть вопрос помощи пострадавшим. Из резервного фонда города каждому выделят по триста тысяч рублей.
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Напомним, что это второй теракт в Петербурге за этот год. В апреле произошел взрыв в метро. В результате подрыва террориста смертника погибли пятнадцать человек. Президент Владимир Путин дал указание главе ФСБ не брать в заложники террористов, если они будут представлять опасность для правоохранительных органов. Это неправильный эмоциональный посыл, который может привести к злоупотреблению применения оружия на поражение, — сказал в интервью «Эху» полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков. По его словам, так следствие может потерять очень ценную информацию. Геннадий Гудков добавил, что вчерашний взрыв в Санкт-Петербурге не похож на традиционный теракт. 200 грамм, — это стандартный вес взрывчатки, которую используют в бандитских разборках, — добавил он.
Комментарии28
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post_v 28 декабря 2017 | 14:05
Нет ощущения, что теракт в Петербурге нужен, чтобы отвлечь внимание от неудавшегося "обмена пленными"?
chapter_2 28 декабря 2017 | 14:10
post_v: Поддержу Г.Гудкова. Гражданскому обществу и государству для выработки методов борьбы с терроризмом нужно и важно знать идеологические мотивы действий террористов. Именно поэтому так необходимы открытые суды над лицами, обвиняемыми в терроризме. В несвободных государствах причинами террора часто служат давление на гражданское общество и не решаемые властями проблемы, важные для отдельных групп населения, в том числе и проблемы государственного устройства. В свободных же странах за террористическими актами, как правило, стоят диверсанты враждебных им государств или иностранных организаций.
danko_pesden 28 декабря 2017 | 14:19
post_v: Путин прав.
patrik41 28 декабря 2017 | 14:20
Это неправильный эмоциональный посыл, который может привести к злоупотреблению применения оружия на поражение, — сказал в интервью «Эху» полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков...
Полковник ФСБ в отставке Генчик Гудков - это русофобская мразь, зачем его спрашивать про террористов? Ведь не далее как позавчера, толсторожий мудак написал блог "Пусть синее грянет буря", этот Генчик и его тупой сыночек Димон мечтают прийти к власти на обломках государства.
danko_pesden 28 декабря 2017 | 14:23
danko_pesden: сейчас все коклотролли дежурные взбесятся.
danko_pesden 28 декабря 2017 | 14:29
patrik41: сейчас прибегут все.
antimrakobes 28 декабря 2017 | 14:21
danko_pesden: согласен, портянка! Кому, как не ему, знать про теракт, устроенный ФСБ?!
danko_pesden 28 декабря 2017 | 14:25
chapter_2: верно.
dokolle 28 декабря 2017 | 14:32
pesden:... ав.
Пезден, весь наш детский садик в вас влюблён.
Вы даже не представляете какой вы всё время новый... и все время неожиданный.
Мы решили поставить Вам памятник под кодовым названием "пездеправ", где Вы спасаете самого себя, как Путин снегиря.
Вопрос только в том - умеете ли вы целовать свой животик.
3d модель памятника в натуральную величину будет выслана вам досрачно.
danko_pesden 28 декабря 2017 | 14:34
dokolle: ты не стёрся писать эту галиматью? Мозги не закипели от фантазии? 5 детских садиков, 6 котигеров. Не обращай внимание на меня, а на заметку. Тебе за это не платят. Тупица ты наша досрачная.
tvitov66 28 декабря 2017 | 14:21
chapter_2: если это теракт, то за что тогда больше года в Сирии живых людей бомбили фосфором штурмовиками, травили зарином,бомбили стратегической авиацией - 500кг кассетными авиабомбами с высоты долее 5000 метров и ракетами средней дальности? Может надеяся что Господь не заметил и для пропуска в Рай эти массовые убийства им не засчитает?
leomosk16 28 декабря 2017 | 14:24
post_v: ////Нет ощущения, что теракт в Петербурге нужен, чтобы отвлечь внимание от неудавшегося "обмена пленными"?///
А можно встречный вопрос?
Вы дурак со справкой?
irinaapril 28 декабря 2017 | 14:45
leomosk16: а вам и справка не нужно-сразу видно, что вы дурак.
aleksandr39 28 декабря 2017 | 14:29
post_v: Вот и я говорю ,что боевиков -террористов из ОПГ " днр -лугандон " судить в Нюрнберге за преступления против человечности .
komiccap_nkvd 28 декабря 2017 | 14:34
post_v: теракт нужен чтобы отвлечь внимание от проигрыша нашей сборной по кёрлингу
ohotnik58 28 декабря 2017 | 14:06
Я бы не удивился, если бы Путин назвал взрыв спором хозяйствующих субъектов. Но слишком уж очевидно...
jacknichols 28 декабря 2017 | 14:12
ohotnik58:
Пятёрочка vs Перекрёсток.
ohotnik58 28 декабря 2017 | 14:15
jacknichols: У меня жена в это время в Перекрёстке была..., но в Москве.
danko_pesden 28 декабря 2017 | 14:27
ohotnik58: а муж?
ohotnik58 28 декабря 2017 | 14:42
danko_pesden: А муж в это время решал важную стратегическую задачу, заказав в инете детские лыжи внучке, подарок под ёлку, ожидал доставки, "сидя" на сайте Эха. Но тщетно, сославшись на предновогодний бум, лыжи привезли, коварно, сегодня утром.
salut__521 28 декабря 2017 | 14:15
Путин и швец, и жнец, и на трибуне пи...ц, и на терродуде игрец...
vilingrad 28 декабря 2017 | 14:19
Как Эхо сегодня вождя окрестило? Пуцкин?
zemljanka 28 декабря 2017 | 14:25
Нелюди убивают. Бомбят. Взрывают. Бизнес.
ded_dementsiy 28 декабря 2017 | 14:27
Закрутить гайки - самое время.
Выборы отменить, всех и каждого хватать и сажать за неправильное коленостояние....
Во всём обвинить противников мафии....
Много чего теперь будет на благо народа.....
irinaapril 28 декабря 2017 | 14:47
ded_dementsiy: Путин уже разъяснил россиянам, что в том, что у нас 22 миллиона нищих виноват Запад со своими санкциями.Я вот думаю, неужели его друзьям на Западе заморозили такие огромные суммы, что возвращая им их из нашей казны пришлось обездолить десятки миллионов граждан?
irinaapril 28 декабря 2017 | 14:43
А нечего по сириям шастать- своей страной надо заниматься,а не поддерживать диктаторов.
nikruchev 28 декабря 2017 | 14:43
Ещё следствия не было, а он уже знает, что это теракт. Может быть, и террориста знает?
pravdatut 28 декабря 2017 | 14:47
Этот взрывчик поспешили назвать терактом, а автобус в переходе, ЧТО???