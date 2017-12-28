Владимир Путин назвал взрыв в петербургском супермаркете террористическим актом

Пострадавшим городские власти выплатят по 300 тысяч рублей. Хронологию событий расскажет наш петербургский корреспондент Андрей Кусков.

Первые сообщения о происшествии появились в соцсетях примерно в 19:14. Именно в это время появился пост о взрыве в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во В контакте. Свидетели сообщали о появлении на месте скорых и автомобилей полиции. Сам взрыв произошел примерно в 18:34. Девушка с ником Стюша Нюша позже в комментариях написала, что была в этот момент внутри магазина. Она находилась у касс, но вернулась в глубь супермаркета за забытым товаром. В этот момент и прогремел взрыв. Началась паника, и сотрудники магазина выводили покупателей через пожарную дверь. По версии следствия, самодельное взрывное устройство сработало в ячейке камеры хранения. На место приехал глава регионального управления СК Александр Клаус.

Чуть позже СК сообщил, что в магазине сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Его мощность оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Местная жительница Виктория Гордеева, которая оказалась рядом с магазином спустя несколько минут после взрыва рассказала журналистам, что охранники в магазине плохо исполняли свои обязанности, а ячейки могли не проверять по несколько дней.

Позже появилось видео с предполагаемым преступником. Молодой человек в зелёной куртке заходит в магазин с рюкзаком и оставляет его в камере хранения. После, он идёт в торговый зал и спустя несколько минут уходит из супермаркета, не забрав свои вещи. Следствие предполагает, что именно этот человек и оставил в магазине взрывное устройство. Утром стало известно, что число пострадавших выросло до тринадцати. Часть из них находилась в больницах в состоянии средней тяжести. Позже Владимир Путин объявил, что произошедшее в магазине в Петербурге — теракт. Сразу после этого губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился рассмотреть вопрос помощи пострадавшим. Из резервного фонда города каждому выделят по триста тысяч рублей.

Напомним, что это второй теракт в Петербурге за этот год. В апреле произошел взрыв в метро. В результате подрыва террориста смертника погибли пятнадцать человек. Президент Владимир Путин дал указание главе ФСБ не брать в заложники террористов, если они будут представлять опасность для правоохранительных органов. Это неправильный эмоциональный посыл, который может привести к злоупотреблению применения оружия на поражение, — сказал в интервью «Эху» полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков. По его словам, так следствие может потерять очень ценную информацию. Геннадий Гудков добавил, что вчерашний взрыв в Санкт-Петербурге не похож на традиционный теракт. 200 грамм, — это стандартный вес взрывчатки, которую используют в бандитских разборках, — добавил он.