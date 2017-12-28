Z Архив новостей новости
5 25 6 1302
13:33, 28 декабря 2017

Саратовская прокуратура требует признать иностранным агентом общество больных диабетом

По данным «Новой газеты», на организацию пожаловался студент местного медуниверситета Никита Смирнов. Тот заявил, что в Интернете читал, что общество существует на средства иностранных компаний. Теперь организации грозит большой штраф. В прокуратуре пока от комментариев воздерживаются. Суд назначен на 15 января.

Комментарии

25

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

killed_by_a_trash_bin 28 декабря 2017 | 13:35

Надеюсь, у бдительного юноши однажды выявят диабет.

ohotnik58 28 декабря 2017 | 13:42

Онкологических тоже не мешало бы записать. Они может и не все за бугор могут смотаться лечиться. Но лекарства точно, забугорные предпочитают.

ohotnik58 28 декабря 2017 | 13:45

ohotnik58: А со СПИДом забыл. Ну этих точно врагами народа объявить.

ohotnik58 28 декабря 2017 | 13:48

ohotnik58: С Альгеймером к ответу, за не восторженно-патриотический образ мыслей.

hastings 28 декабря 2017 | 13:54

ohotnik58: а СПИД откуда взялся? Из стран запада, словно чумное поветрие. Всё плохое с Запада - геи, болезни, атеизм, ГМО и геи. Железный занавес не просто так был придуман!

remote456 28 декабря 2017 | 14:07

hastings: И алкоголизм с Запада. Что-то ты хреново выглядишь, друг ватный. Заканчивай бухать без меры.

hz6691 28 декабря 2017 | 14:11

hastings: СПИД - из дружественных нам стран Африки.

vezdehod 28 декабря 2017 | 13:59

Под термин "иностранный агент" может попасть и "Общество Прокурорских Онанистов".

ramses333 28 декабря 2017 | 13:44

killed_by_a_trash_bin: Лучше быть диабетиком, чем бдительным идиотиком.

vmatuhin 28 декабря 2017 | 13:58

ramses333: Он не идиотик, а мразота конченая, которая на будущее себе реноме среди путинских холуев делает. Да, еще он глава местного штаба по выборам Путина.

ramses333 28 декабря 2017 | 14:12

vmatuhin: Дак одно не исключает другого. Разве "глава местного штаба по выборам Путина" не может быть и конченой мразью, и идиотиком?

liliyask 28 декабря 2017 | 14:13

ramses333: а Вы принимаете импортные препараты?!!!

ramses333 28 декабря 2017 | 14:19

liliyask: Нет, я патриот, все болезни лечу отечественным аспирином. Особенно язву желудка.

sim202_ 28 декабря 2017 | 13:45

killed_by_a_trash_bin:
Проказой он уже болен...

wrongway1 28 декабря 2017 | 13:46

killed_by_a_trash_bin:
не перевелись детки Морозовы...стукачество в генах,

alextheterrible 28 декабря 2017 | 13:40

Иногда спрашивают, откуда брались люди в годы сталинского террора, писавшие доносы на соседей. Да эти люди они всегда среди нас, надо только повнимательнее посмотреть по сторонам и найдешь немало таких вот никит смирновых, готовых на любую подлость.

chapter_2 28 декабря 2017 | 13:43

Сознательно поддерживаемая Госдумой РФ неразбериха с определением терминов "политик" и "политическая деятельность" позволяет Минюсту РФ наделять отдельные НКО статусом иностранных агентов.

ze_danil 28 декабря 2017 | 13:43

а чо там с крымнашем у больных диабетом?

а то ведь, может статься, что сейчас пришли именно за ними...

пс: "когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом. Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом. Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня."

hastings 28 декабря 2017 | 13:51

Диабет подрывает стабильность страны? Подрывает. А еще они в неблагоприятном свете описывают российское здравоохранение. Поэтому как можно скорее нужно принять меры, пока не случилось чего антигосударственного!

budweiser23 28 декабря 2017 | 13:51

именно так должен выглядеть настоящий путинист!

wojskowy Марек Качоровски 28 декабря 2017 | 13:53

Ну студент Идиот!!! Бывает. Но что бы Саратовская Прокуратура состояла из дебилов на 100% это уже слишком.

piter_ug 28 декабря 2017 | 13:55

Вы там не перестарайтесь!
А то стать иностранным агентом станет престижно.
В отличие от быть едропутов.

gvs 28 декабря 2017 | 13:57

Заразил бы кто нибудь саратовскую прокуратуру сифилисом, что ли...

hz6691 28 декабря 2017 | 13:59

По принципу - наши не могут болеть диабетом, только паранойей!

gregor 28 декабря 2017 | 14:00

Саратовская прокуратура требует признать иностранным агентом общество больных диабетом
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Надеюсь в прокуратуру вернётся бумерангом ....... .

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 26 декабря Поздравить…

5 455 6 6797 26.12
Kэхо москвы, праздники, общество, события
Блоги

Рождённые 22 декабря Поздравить…

5 308 6 9282 22.12
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рождённые 25 декабря Поздравить…

5 288 6 9925 25.12
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ложная интерпретация Людей на Юго-Востоке, с точки зрения американоукраинцев, либо вовсе нет — пустынная окулированная территория, подлежащая огневой зачистке, либо они порабощены и зомбированы, поэтому, опять же, их нужно срочно вызволять из неволи ракетными установками…

5 212 6 12943 23.12
Kукраина, рф, сша, оружие, конфликты, мнения
Голосование
О чём вы больше сожалеете?
5 142 6 9082 25.12
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2866640

5 146 6 12670 22.12
#слушать 01:45:14 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Новости

Президент Путин назвал терактом вчерашний взрыв в Санкт-Петербурге Путин заявил об этом на церемонии награждения военнослужащих, которые участвовали в операции в Сирии

5 70 6 6634
Блоги

Илья Варламов блогер

Ах, как хочется в Советский Союз! Нельзя жить прошлым, нельзя жить старыми победами. У России есть вполне понятный путь развития…

5 329 6 31159 27.12
Kистория, фото, события
Блоги

+ Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Ничто так не подрывает стабильность и не крадёт ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина…

5 226 6 22118 23.12
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Заявление Госдепа — прямое вмешательство в процесс выборов Я правильно поняла Госдеп: все, к кому «российское Правительство» не «применяет строгие меры» независимыми голосами не являются? Или это очень сложный вопрос?..

5 349 6 34717 27.12
Kполитика, общество, выборы, мнения
Блоги

+ Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади В матче Ночной хоккейной лиги…

5 310 6 31504 23.12
8читать ;смотреть
Kфото, видео, путин, спорт, хоккей, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Удар по Евросоюзу Это тот случай, когда «евродемократам» должно быть не грешно поинтересоваться опытом России, научившейся блестяще решать проблемы сохранения этнического и культурного многообразия…

5 118 6 12217 22.12
Kевросоюз, испания, каталония, политика, сепаратизм, конфликты, мнения
Голосование
Заявление Госдепа США о недопуске Алексея Навального на выборы — это вмешательство во внутренние дела России?
5 88 6 9267 27.12
Блоги

Рамзан Кадыров: Трампы приходят и уходят, а Иерусалим будет существовать вечно Трамп пригрозил лишить подачек всех, кто проголосует против. В этих условиях ничего не оставалось, как поддакивать США…

5 97 6 10523 22.12
Kтрамп, израиль, политика, мнения
Блоги

Заявление ЕС по поводу недопуска Алексея Навального на выборы «Решение ЦИК РФ ставит под серьезное сомнение наличие политического плюрализма в России и демократичность выборов»...

5 334 6 36219 26.12
Kес, оппозиция, события, навальный, выборы
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Либеральный террор, или Комитет по этике Вы не чувствуете, сколько ханжества в популярном слове ПОЗОРИЩЕ? И что употреблять его и есть позорище? Что полезного вы сделали в своей жизни, чтобы критиковать других, которые хотя бы пытаются?..

5 61 6 6644 06:36
Kполитика, депутаты, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Пётр Порошенко объяснил, почему Киев накануне не обменял осужденных на Украине россиян По словам президента, это будет сделано лишь в случае возврата на родину украинцев, которые находятся в российских тюрьмах…

5 57 6 9968
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ну какое у духов умерших занятие? Правильно: послушать пресс-конференцию Путина и написать о ней с хештегом «Путин крут» под логотипом «Молодой гвардии»...

5 132 6 150161 23.12
#слушать 47:31 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Kполитика, общество, навальный, видео, передачи
Голосование
По следам киноновинок уходящего года.
2867508
Выбираем процесс для программы «Не так!»
5 20 6 15456 24.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Грудинин очень, очень опасен Если Кремль хотел добавить интриги для повышения явки, то на мой взгляд, он переборщил. Товарищ-то реальный…

5 571 6 396070 24.12
Kвыборы-2018, грудинин, политика, крым, мнения
Блоги

Евгений Ройзман мэр Екатеринбурга

+ Памфилова и Навальный. Трагедия в Москве. Бюджет Екатеринбурга Памфилова и Навальный. Трагедия в Москве. Бюджет Екатеринбурга По ситуации Памфилова напоминает вахтёршу советских времён, а что касается Навального, то вся история только начинается…

5 132 6 121532 26.12
Kполитика, общество, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6565189
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3199633

Сегодня в эфире