Саратовская прокуратура требует признать иностранным агентом общество больных диабетом

По данным «Новой газеты», на организацию пожаловался студент местного медуниверситета Никита Смирнов. Тот заявил, что в Интернете читал, что общество существует на средства иностранных компаний. Теперь организации грозит большой штраф. В прокуратуре пока от комментариев воздерживаются. Суд назначен на 15 января.