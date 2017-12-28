Саратовская прокуратура требует признать иностранным агентом общество больных диабетом
По данным «Новой газеты», на организацию пожаловался студент местного медуниверситета Никита Смирнов. Тот заявил, что в Интернете читал, что общество существует на средства иностранных компаний. Теперь организации грозит большой штраф. В прокуратуре пока от комментариев воздерживаются. Суд назначен на 15 января.
Комментарии25
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killed_by_a_trash_bin 28 декабря 2017 | 13:35
Надеюсь, у бдительного юноши однажды выявят диабет.
ohotnik58 28 декабря 2017 | 13:42
Онкологических тоже не мешало бы записать. Они может и не все за бугор могут смотаться лечиться. Но лекарства точно, забугорные предпочитают.
ohotnik58 28 декабря 2017 | 13:45
ohotnik58: А со СПИДом забыл. Ну этих точно врагами народа объявить.
ohotnik58 28 декабря 2017 | 13:48
ohotnik58: С Альгеймером к ответу, за не восторженно-патриотический образ мыслей.
hastings 28 декабря 2017 | 13:54
ohotnik58: а СПИД откуда взялся? Из стран запада, словно чумное поветрие. Всё плохое с Запада - геи, болезни, атеизм, ГМО и геи. Железный занавес не просто так был придуман!
remote456 28 декабря 2017 | 14:07
hastings: И алкоголизм с Запада. Что-то ты хреново выглядишь, друг ватный. Заканчивай бухать без меры.
hz6691 28 декабря 2017 | 14:11
hastings: СПИД - из дружественных нам стран Африки.
vezdehod 28 декабря 2017 | 13:59
Под термин "иностранный агент" может попасть и "Общество Прокурорских Онанистов".
ramses333 28 декабря 2017 | 13:44
killed_by_a_trash_bin: Лучше быть диабетиком, чем бдительным идиотиком.
vmatuhin 28 декабря 2017 | 13:58
ramses333: Он не идиотик, а мразота конченая, которая на будущее себе реноме среди путинских холуев делает. Да, еще он глава местного штаба по выборам Путина.
ramses333 28 декабря 2017 | 14:12
vmatuhin: Дак одно не исключает другого. Разве "глава местного штаба по выборам Путина" не может быть и конченой мразью, и идиотиком?
liliyask 28 декабря 2017 | 14:13
ramses333: а Вы принимаете импортные препараты?!!!
ramses333 28 декабря 2017 | 14:19
liliyask: Нет, я патриот, все болезни лечу отечественным аспирином. Особенно язву желудка.
sim202_ 28 декабря 2017 | 13:45
killed_by_a_trash_bin:
Проказой он уже болен...
wrongway1 28 декабря 2017 | 13:46
killed_by_a_trash_bin:
не перевелись детки Морозовы...стукачество в генах,
alextheterrible 28 декабря 2017 | 13:40
Иногда спрашивают, откуда брались люди в годы сталинского террора, писавшие доносы на соседей. Да эти люди они всегда среди нас, надо только повнимательнее посмотреть по сторонам и найдешь немало таких вот никит смирновых, готовых на любую подлость.
chapter_2 28 декабря 2017 | 13:43
Сознательно поддерживаемая Госдумой РФ неразбериха с определением терминов "политик" и "политическая деятельность" позволяет Минюсту РФ наделять отдельные НКО статусом иностранных агентов.
ze_danil 28 декабря 2017 | 13:43
а чо там с крымнашем у больных диабетом?
а то ведь, может статься, что сейчас пришли именно за ними...
пс: "когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом. Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом. Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня."
hastings 28 декабря 2017 | 13:51
Диабет подрывает стабильность страны? Подрывает. А еще они в неблагоприятном свете описывают российское здравоохранение. Поэтому как можно скорее нужно принять меры, пока не случилось чего антигосударственного!
budweiser23 28 декабря 2017 | 13:51
именно так должен выглядеть настоящий путинист!
wojskowy Марек Качоровски 28 декабря 2017 | 13:53
Ну студент Идиот!!! Бывает. Но что бы Саратовская Прокуратура состояла из дебилов на 100% это уже слишком.
piter_ug 28 декабря 2017 | 13:55
Вы там не перестарайтесь!
А то стать иностранным агентом станет престижно.
В отличие от быть едропутов.
gvs 28 декабря 2017 | 13:57
Заразил бы кто нибудь саратовскую прокуратуру сифилисом, что ли...
hz6691 28 декабря 2017 | 13:59
По принципу - наши не могут болеть диабетом, только паранойей!
gregor 28 декабря 2017 | 14:00
Саратовская прокуратура требует признать иностранным агентом общество больных диабетом
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Надеюсь в прокуратуру вернётся бумерангом ....... .