Активистыпридут к администрации президента с требованием не подписывать закон об отмене публичных слушаний в России

Гражданские активисты и муниципальные депутаты придут к администрации президента с требованием не подписывать закон об отмене публичных слушаний в России. Об этом рассказал глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Закон об отмене публичных слушаний был принят Советом Федерации на днях. Активисты «Яблока» уже провели акцию протеста у здания верхней палаты парламента.