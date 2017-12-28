Активистыпридут к администрации президента с требованием не подписывать закон об отмене публичных слушаний в России
Гражданские активисты и муниципальные депутаты придут к администрации президента с требованием не подписывать закон об отмене публичных слушаний в России. Об этом рассказал глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Закон об отмене публичных слушаний был принят Советом Федерации на днях. Активисты «Яблока» уже провели акцию протеста у здания верхней палаты парламента.
Комментарии4
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anemon 28 декабря 2017 | 13:39
Не нужна им никакая публичность. Хотя и сейчас творят, что хотят, не оглядываясь на закон. Просто считают, что слушания - лишнее напряжение сил на организацию их фальсификации.
astet 28 декабря 2017 | 13:43
anemon: хорошо,
что Путин уже дал указание
мочить террористов на месте
без суда и следствия -
к этим активистам-террористам
уже можно применять
"высшую меру пролетарской справедливости"!!!
vor_borisych 28 декабря 2017 | 13:50
Акционисты-яйцеприбиватели опять с гвоздями и молотками будут?
anemon 28 декабря 2017 | 14:06
vor_borisych: Взгляд от яиц отведи, в конце концов!