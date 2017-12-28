Бывший владелец фабрики «Меньшевик» устроивший стрельбу на предприятии, хотел добровольно сдаться полиции
Об этом
ТАСС сообщил его адвокат Тимур Батиралиев. Он утверждает, что его подзащитный хотел это сделать сегодня, поэтому при задержании он не оказал сопротивления. С Аверьянова взяли объяснение и отправили в Следственный комитет, где он дает показания.
Напомним, подозреваемый скрылся сразу после стрельбы. На месте преступления он оставил карабин. Ранее СК сообщил, что Аверьянов был задержан на территории некоей организации на улице Правды.
Комментарии1
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vaka257 28 декабря 2017 | 13:52
“Давайте не спешить говорить, что кавказцы бандиты, а прокуроры прикрывают..”
А давайте не спешить говорить, что мы живем в России?
А давайте не спешить говорить что цены растут, может это нам кажется?
Нет, нам не кажется, все на самом деле очень плохо...