Бывший владелец фабрики «Меньшевик» устроивший стрельбу на предприятии, хотел добровольно сдаться полиции

Об этом

ТАСС сообщил его адвокат Тимур Батиралиев. Он утверждает, что его подзащитный хотел это сделать сегодня, поэтому при задержании он не оказал сопротивления. С Аверьянова взяли объяснение и отправили в Следственный комитет, где он дает показания.

Напомним, подозреваемый скрылся сразу после стрельбы. На месте преступления он оставил карабин. Ранее СК сообщил, что Аверьянов был задержан на территории некоей организации на улице Правды.