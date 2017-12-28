Владимир Путин призвал сотрудников правоохранительных органов действовать решительно при задержании террористов
По его словам, в плен их брать не надо, ликвидировать на месте, но при угрозе жизни и здоровью силовиков. Президент назвал терактом взрыв магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. До сих пор Следственный комитет заявлял о возбуждении дела по статье «покушение на убийство».
По предварительным данным, в магазине взорвалось самодельное устройство, начиненное поражающими элементами, которое находилось в ячейке камеры хранения. Пострадали тринадцать человек.
Комментарии36
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anemon 28 декабря 2017 | 13:35
Дал добро на выстрелы по толпе. Для него же все, кто его "не любит" - террористы.
astet 28 декабря 2017 | 13:39
anemon: дал добро на отстрел неугодных?
Это Сталин-дебил
устраивал показательные суды.
Путин пошёл дальше -
расстрел на месте!
Видимо, Россия - на военном положении?!
Сейчас руководители спецслужб озабочены одним:
как обосновать признанием Навального террористом?
anemon 28 декабря 2017 | 13:43
astet: И я - о том же.
nikitin43 28 декабря 2017 | 13:43
astet: великий юрист путен призывает нарушать законы , то саакашвили его запугал , то навальный .
sd45702845 28 декабря 2017 | 14:07
nikitin43: Послушай сначала дословно, что он сказал, а не читай что написали на эхе
vilingrad 28 декабря 2017 | 14:21
sd45702845: Через года два пятого срока не удивимся растрелам "предполагаемых" террористов прямо в подворотнях,'недалёко от остановок. ПЦукин идёт верным путём...
gs1112 28 декабря 2017 | 14:25
sd45702845:
nikitin43: Послушай сначала дословно, что он сказал, а не читай что написали на эхе.
Не читай и не думай, слушай и верь.
ltyio 28 декабря 2017 | 14:46
nikitin43: Путин сказал уничтожать при угрозе жизни и здоровью силовиков. Открываем "Закон о полиции":
п.1 ч.1 ст.23 сотрудник полиции имеет право применить огнестрельное оружие для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья;
п.5 для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление;
Где призыв к нарушению закона - оказывает преступник вооруженное сопротивление, есть опасность для жизни и здоровья сотрудника - имеется законное право застрелить преступника.
dickson_s 28 декабря 2017 | 14:09
Теракты, выборы на носу, мочить в сортире никакого креатива по 1 схеме уже 20 лет
ltyio 28 декабря 2017 | 14:34
astet: Что же всюду надо прилепить Навального?
vaka257 28 декабря 2017 | 13:38
Понятно,что Путин хочет,чтобы не узнали откуда поступают команды,что подозрительно...
putinnavsegda 28 декабря 2017 | 13:42
Завез десятки миллионов чуждых мигрантов-мусликов еще и квакает что-то. Хорошо что они ПОКА не так активны, как арабы.
blindpew_33 28 декабря 2017 | 13:44
Ну то есть предложил распространить богатый опыт кавказских "пехотинцев Путина".
Замочить любого, кто не понравился, а потом объявить его террористом. Мёртвые сраму не имут и адвоката не просят.
bratec_kot 28 декабря 2017 | 13:44
В дело пошел чечено-дагестанский вариант..Не нравится человек? - застрели его и назови террористом..
budweiser23 28 декабря 2017 | 13:44
Лилипут раздухарился на старость лет, всех учит... даже спецназ, обложенный со всех сторон приказами, уставом и инструкциями!
Конечно, он же считает всех остальных идиотами!
gregor 28 декабря 2017 | 13:46
Как это не надо брать в плен ?
А узнать кто сообщники , кто направил ,кто изготовлял бомбы ,кто на таможне помогал , кто из чиновников в курсе .... ,как это не брать в плен ?
Совсем мозги , от комплекса значительности ,потерял ?
sd45702845 28 декабря 2017 | 14:12
gregor: Прочитайте где-нибудь, только не на эхе, дословно что он сказал, а уже потом пишете тупые комменты. Когда дело дойдет до убийства террористов, вся необходимая информация уже будет получена, ФСБ всяко умнее тебя и им лучше видно что делать
vilingrad 28 декабря 2017 | 14:24
sd45702845: вся необходимая информация уже будет получена, ФСБ всяко умнее тебя и им лучше видно что делать"
Не буть так уверен... да не забудь крикнуть: "Да здравствует Путин", когда почувствуешь холодный ствол за левым ухом. Может, у сержанта от твоего вопля дрогнет рука:)
gregor 28 декабря 2017 | 14:25
sd45702845:
Вы пишите где угодно ,только не на Эхе .
Раз вы на Эхе , то вы должны понять , что здесь не киселёвы сысоловьёвми мозги пудрят , а информация подаётся из первоисточников ,а уж соображать предлагают самостоятельно . Чуете .... не Эховец вы наш ?
На информационных лентах так и процитировано , не на Эхе ,а на всех информационных лентах России и не России . :-"Владимир Путин призвал сотрудников правоохранительных органов действовать решительно при задержании террористов"
Вы уж как-то выньте башку с песка , умный вы наш и начните соображать головкой ,которая на верху тела находится , а не на метр ниже которая висит .
Прочитатель вы наш .... дословный .
ltyio 28 декабря 2017 | 14:38
gregor: В официальных СМИ мозги пудрят , а на Эхе чистая правда. Сами верите ? Там идет пропаганда за власть со стороны Киселева и т.п., здесь такая же пропаганда только против власти, но со стороны Венедиктова и т.п.
sd45702845 28 декабря 2017 | 14:41
gregor: "Кстати, вчера дал указание директору ФСБ: при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется в рамках закона. Только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, офицеров — действовать решительно, в плен никого не брать. Ликвидировать бандитов на месте." Ликвидировать в рамках закона и только при угрозе жизни и здоровью сотрудников. Почему на эхе не публикуют слова "в рамках закона. Только закона"?
vaka257 28 декабря 2017 | 13:50
Сталингулаг:-
О взрыве в Петербурге
Следствие: это был не теракт.
Путин: это был теракт.
Если президент знает о взрыве больше, чем следователи выезжавшие на место преступление, то о чем это говорит? Правильно, НУЖНО МЕНЯТЬ ТЕМУ НОВЫЙ ГОД СКОРО С КАКИМ МАЙОНЕЗОМ ОЛИВЬЕХУ ГОТОВИТЬ?!
serg2010 28 декабря 2017 | 13:54
Указание Путина об уничтожении при задержании особо опасных преступников, если те оказывают сопротивление и есть угроза жизни работников правоохранительных органов - это что-то вопреки закону? А как там на этот счёт в США?
ugas 28 декабря 2017 | 14:18
serg2010: Да вы уже обгадили весь Запад, что же вы все время киваете - а вот как у них?
alena01 28 декабря 2017 | 13:57
Прямо так решительно, чтобы концы в воду...
Нет "террориста", нет расследования, нет проблемы...
Как определить, кто террорист???
Очень просто - любой, кто убит силовиками, являлся террористом...
kramskoi 28 декабря 2017 | 14:02
а террористы,по мнению плешивого,это кто,может те кто гебешным палканом не довольны ?
doctor63rus 28 декабря 2017 | 14:04
Хватит ли на всех сортиров?
serg2010 28 декабря 2017 | 14:07
doctor63rus: Хватит!
vilingrad 28 декабря 2017 | 14:27
doctor63rus: serg2010:
"doctor63rus: Хватит!"
Да. Вон серг2010 из своего уличного сортира восклицает:)
nel 28 декабря 2017 | 14:05
Ну, когда родина скажет: "Надо" у нас террористом становится любой!
liana 28 декабря 2017 | 14:06
Т.е. - расстрел без суда и следствия.
fedor_v_glaz 28 декабря 2017 | 14:08
Сам сделал - сам сломал.
peresvet73 28 декабря 2017 | 14:11
А сейчас они не решаются?!
На самом деле это призыв действовать бесцеремонно по отношению к мирным гражданам, при выявлении и задержании террористов. Весь непрофессионализм спецслужб выплеснется на мирное население, в дополнение к террору.
ugas 28 декабря 2017 | 14:12
Всем понятно, кто особенно опасен для жизни и здоровья силовиков - все, кто стоит с плакатиками. Теперь - расстрел на месте, а "пояса шахидов" им потом позже прицепят, уж это-то они умеют.
serg2010 28 декабря 2017 | 14:22
ugas: Вполне возможно, что тот, кто подложил бомбу в супермаркете, в другое время "стоял с плакатиками".
solavinin 28 декабря 2017 | 14:35
"Пpавда всегда одна - Это сказал фаpаон. Он был очень умен И за это его называли Тутанхамон" (С) НАУ