Владимир Путин призвал сотрудников правоохранительных органов действовать решительно при задержании террористов

По его словам, в плен их брать не надо, ликвидировать на месте, но при угрозе жизни и здоровью силовиков. Президент назвал терактом взрыв магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. До сих пор Следственный комитет заявлял о возбуждении дела по статье «покушение на убийство».

По предварительным данным, в магазине взорвалось самодельное устройство, начиненное поражающими элементами, которое находилось в ячейке камеры хранения. Пострадали тринадцать человек.