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13:31, 28 декабря 2017

Владимир Путин призвал сотрудников правоохранительных органов действовать решительно при задержании террористов

По его словам, в плен их брать не надо, ликвидировать на месте, но при угрозе жизни и здоровью силовиков. Президент назвал терактом взрыв магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. До сих пор Следственный комитет заявлял о возбуждении дела по статье «покушение на убийство».
По предварительным данным, в магазине взорвалось самодельное устройство, начиненное поражающими элементами, которое находилось в ячейке камеры хранения. Пострадали тринадцать человек.

Комментарии

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anemon 28 декабря 2017 | 13:35

Дал добро на выстрелы по толпе. Для него же все, кто его "не любит" - террористы.

astet 28 декабря 2017 | 13:39

anemon: дал добро на отстрел неугодных?
Это Сталин-дебил
устраивал показательные суды.
Путин пошёл дальше -
расстрел на месте!
Видимо, Россия - на военном положении?!
Сейчас руководители спецслужб озабочены одним:
как обосновать признанием Навального террористом?

anemon 28 декабря 2017 | 13:43

astet: И я - о том же.

nikitin43 28 декабря 2017 | 13:43

astet: великий юрист путен призывает нарушать законы , то саакашвили его запугал , то навальный .

sd45702845 28 декабря 2017 | 14:07

nikitin43: Послушай сначала дословно, что он сказал, а не читай что написали на эхе

vilingrad 28 декабря 2017 | 14:21

sd45702845: Через года два пятого срока не удивимся растрелам "предполагаемых" террористов прямо в подворотнях,'недалёко от остановок. ПЦукин идёт верным путём...

gs1112 28 декабря 2017 | 14:25

sd45702845:
nikitin43: Послушай сначала дословно, что он сказал, а не читай что написали на эхе.

Не читай и не думай, слушай и верь.

ltyio 28 декабря 2017 | 14:46

nikitin43: Путин сказал уничтожать при угрозе жизни и здоровью силовиков. Открываем "Закон о полиции":
п.1 ч.1 ст.23 сотрудник полиции имеет право применить огнестрельное оружие для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья;
п.5 для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление;
Где призыв к нарушению закона - оказывает преступник вооруженное сопротивление, есть опасность для жизни и здоровья сотрудника - имеется законное право застрелить преступника.

dickson_s 28 декабря 2017 | 14:09

Теракты, выборы на носу, мочить в сортире никакого креатива по 1 схеме уже 20 лет

ltyio 28 декабря 2017 | 14:34

astet: Что же всюду надо прилепить Навального?

vaka257 28 декабря 2017 | 13:38

Понятно,что Путин хочет,чтобы не узнали откуда поступают команды,что подозрительно...

putinnavsegda 28 декабря 2017 | 13:42

Завез десятки миллионов чуждых мигрантов-мусликов еще и квакает что-то. Хорошо что они ПОКА не так активны, как арабы.

blindpew_33 28 декабря 2017 | 13:44

Ну то есть предложил распространить богатый опыт кавказских "пехотинцев Путина".
Замочить любого, кто не понравился, а потом объявить его террористом. Мёртвые сраму не имут и адвоката не просят.

bratec_kot 28 декабря 2017 | 13:44

В дело пошел чечено-дагестанский вариант..Не нравится человек? - застрели его и назови террористом..

budweiser23 28 декабря 2017 | 13:44

Лилипут раздухарился на старость лет, всех учит... даже спецназ, обложенный со всех сторон приказами, уставом и инструкциями!
Конечно, он же считает всех остальных идиотами!

gregor 28 декабря 2017 | 13:46

Как это не надо брать в плен ?
А узнать кто сообщники , кто направил ,кто изготовлял бомбы ,кто на таможне помогал , кто из чиновников в курсе .... ,как это не брать в плен ?
Совсем мозги , от комплекса значительности ,потерял ?

sd45702845 28 декабря 2017 | 14:12

gregor: Прочитайте где-нибудь, только не на эхе, дословно что он сказал, а уже потом пишете тупые комменты. Когда дело дойдет до убийства террористов, вся необходимая информация уже будет получена, ФСБ всяко умнее тебя и им лучше видно что делать

vilingrad 28 декабря 2017 | 14:24

sd45702845: вся необходимая информация уже будет получена, ФСБ всяко умнее тебя и им лучше видно что делать"
Не буть так уверен... да не забудь крикнуть: "Да здравствует Путин", когда почувствуешь холодный ствол за левым ухом. Может, у сержанта от твоего вопля дрогнет рука:)

gregor 28 декабря 2017 | 14:25

sd45702845:
Вы пишите где угодно ,только не на Эхе .
Раз вы на Эхе , то вы должны понять , что здесь не киселёвы сысоловьёвми мозги пудрят , а информация подаётся из первоисточников ,а уж соображать предлагают самостоятельно . Чуете .... не Эховец вы наш ?
На информационных лентах так и процитировано , не на Эхе ,а на всех информационных лентах России и не России . :-"Владимир Путин призвал сотрудников правоохранительных органов действовать решительно при задержании террористов"
Вы уж как-то выньте башку с песка , умный вы наш и начните соображать головкой ,которая на верху тела находится , а не на метр ниже которая висит .
Прочитатель вы наш .... дословный .

ltyio 28 декабря 2017 | 14:38

gregor: В официальных СМИ мозги пудрят , а на Эхе чистая правда. Сами верите ? Там идет пропаганда за власть со стороны Киселева и т.п., здесь такая же пропаганда только против власти, но со стороны Венедиктова и т.п.

sd45702845 28 декабря 2017 | 14:41

gregor: "Кстати, вчера дал указание директору ФСБ: при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется в рамках закона. Только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, офицеров — действовать решительно, в плен никого не брать. Ликвидировать бандитов на месте." Ликвидировать в рамках закона и только при угрозе жизни и здоровью сотрудников. Почему на эхе не публикуют слова "в рамках закона. Только закона"?

vaka257 28 декабря 2017 | 13:50

Сталингулаг:-
О взрыве в Петербурге
Следствие: это был не теракт.
Путин: это был теракт.
Если президент знает о взрыве больше, чем следователи выезжавшие на место преступление, то о чем это говорит? Правильно, НУЖНО МЕНЯТЬ ТЕМУ НОВЫЙ ГОД СКОРО С КАКИМ МАЙОНЕЗОМ ОЛИВЬЕХУ ГОТОВИТЬ?!

serg2010 28 декабря 2017 | 13:54

Указание Путина об уничтожении при задержании особо опасных преступников, если те оказывают сопротивление и есть угроза жизни работников правоохранительных органов - это что-то вопреки закону? А как там на этот счёт в США?

ugas 28 декабря 2017 | 14:18

serg2010: Да вы уже обгадили весь Запад, что же вы все время киваете - а вот как у них?

alena01 28 декабря 2017 | 13:57

Прямо так решительно, чтобы концы в воду...
Нет "террориста", нет расследования, нет проблемы...

Как определить, кто террорист???
Очень просто - любой, кто убит силовиками, являлся террористом...

kramskoi 28 декабря 2017 | 14:02

а террористы,по мнению плешивого,это кто,может те кто гебешным палканом не довольны ?

doctor63rus 28 декабря 2017 | 14:04

Хватит ли на всех сортиров?

serg2010 28 декабря 2017 | 14:07

doctor63rus: Хватит!

vilingrad 28 декабря 2017 | 14:27

doctor63rus: serg2010:
"doctor63rus: Хватит!"
Да. Вон серг2010 из своего уличного сортира восклицает:)

nel 28 декабря 2017 | 14:05

Ну, когда родина скажет: "Надо" у нас террористом становится любой!

liana 28 декабря 2017 | 14:06

Т.е. - расстрел без суда и следствия.

fedor_v_glaz 28 декабря 2017 | 14:08

Сам сделал - сам сломал.

peresvet73 28 декабря 2017 | 14:11

А сейчас они не решаются?!

На самом деле это призыв действовать бесцеремонно по отношению к мирным гражданам, при выявлении и задержании террористов. Весь непрофессионализм спецслужб выплеснется на мирное население, в дополнение к террору.

ugas 28 декабря 2017 | 14:12

Всем понятно, кто особенно опасен для жизни и здоровья силовиков - все, кто стоит с плакатиками. Теперь - расстрел на месте, а "пояса шахидов" им потом позже прицепят, уж это-то они умеют.

serg2010 28 декабря 2017 | 14:22

ugas: Вполне возможно, что тот, кто подложил бомбу в супермаркете, в другое время "стоял с плакатиками".

solavinin 28 декабря 2017 | 14:35

"Пpавда всегда одна - Это сказал фаpаон. Он был очень умен И за это его называли Тутанхамон" (С) НАУ

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