Алексеева передала в газету «Коммерсантъ» письмо в поддержку фонда «Справедливая помощь», созданного Лизой Глинкой

Правозащитник Людмила Алексеева передала в газету «Коммерсантъ» письмо в поддержку фонда «Справедливая помощь», созданного Елизаветой Глинкой.

Алексеева называет нынешнего руководителя фонда Ксению Соколову талантливым журналистом и прекрасным организатором.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что зарплата нынешнего руководства фонда выросла в несколько раз, штат значительно расширился, арендован еще один офис в центре Москвы.

Ксения Соколова заявила в эфире «Эха», что это спланированная атака на организацию, и это связано с ее новыми планами.

Соколова обещает в ближайшее время опубликовать отчетность фонда.