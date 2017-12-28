Алексеева передала в газету «Коммерсантъ» письмо в поддержку фонда «Справедливая помощь», созданного Лизой Глинкой
Правозащитник Людмила Алексеева передала в газету «Коммерсантъ» письмо в поддержку фонда «Справедливая помощь», созданного Елизаветой Глинкой.
Алексеева называет нынешнего руководителя фонда Ксению Соколову талантливым журналистом и прекрасным организатором.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что зарплата нынешнего руководства фонда выросла в несколько раз, штат значительно расширился, арендован еще один офис в центре Москвы.
Ксения Соколова заявила в эфире «Эха», что это спланированная атака на организацию, и это связано с ее новыми планами.
Соколова обещает в ближайшее время опубликовать отчетность фонда.
Комментарии13
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vor_borisych 28 декабря 2017 | 13:19
Почему-то в наши времена, что ни правозащитник, что не бескорыстный помощник человечеству или зелёный какой - то ВОРы.
Что с ними случилось... с порнасовцами??!
aligarh 28 декабря 2017 | 13:28
vor_borisych:
Как говорили основоположники марксизма - жидоизма в России Абрамович и Гайдар - хочешь жить умей крутиться.
tour 28 декабря 2017 | 13:40
aligarh: /Как говорили основоположники марксизма.../
Да, знаем мы, знаем...
"Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т. д. “защитой отечества” великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам."
Вова, не путин.
astet 28 декабря 2017 | 13:19
И в чём суть данной акции?
Похоже бабуле пора на покой,
уж больно неадекватна!
То руки вурдалаку Путину целует,
то премии от него же принимает...
ansata 28 декабря 2017 | 13:22
Если зарплата руководства растет, то это точно спланированная атака извне. Народная примета!
olegleon 28 декабря 2017 | 13:35
ansata: а вдруг ей подбросили увеличенную зарплату, а она и не знала?!
aligarh 28 декабря 2017 | 13:23
Чтоб я так жил, как эти бездельники и тунеядцы из фондов "доктор Лиз" и зарплата выросла в НЕСКОЛЬКО РАЗ.
aleks12 28 декабря 2017 | 13:26
была ли доктор Лиза доктором(врачём),вот в чем вопрос.
perrkele_sattan 28 декабря 2017 | 13:27
эпитафию и некролог, Алексеева, сама себе испортила. Старческая деменция тут не оправдание
mixanazarov 28 декабря 2017 | 13:31
Передала в газету «Коммерсантъ» . А ноги поцеловать путину не пробовала ?
apels 28 декабря 2017 | 13:38
Ничего не понял!!!
Алексеева назвала Соколову хорошим организатором.
Соколова сказала что это спланированная атака.
То есть она считает свою похвалу атакой?
sergirusso 28 декабря 2017 | 13:58
И за убийцу Изместьева вступилась. Как хорошо, когда люди вовремя умирают, до начала гниения...
demosua 28 декабря 2017 | 14:36
"информация о том, что зарплата нынешнего руководства фонда выросла в несколько раз, штат значительно расширился, арендован еще один офис в центре Москвы" - это спланированная атака на организацию?