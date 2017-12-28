Английский Ливерпуль официально объявил о переходе защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.
Голландец станет самым дорогим защитником в истории футбола.
Зимнее трансферное окно в Европе еще не открылось (это случится 1 января), но переход Ван Дейка вполне может стать его главным событием. Дело в том, что за игрока сборной Голландии Ливерпуль заплатит 75 миллионов фунтов. Что сделает его самым дорогостоящим защитником в истории. Ван Дейк будет выступать за «Ливерпуль» под номером «4». И присоединится к своей новой команде в первый день Нового Года.
Ливерпуль в Английской Премьер-Лиге идет сейчас на 4-м месте. Лидера первенства Манчестер Сити красным, конечно, не догнать. Но вот побороться за путевку в Лигу Чемпионов Ван Дейк своей новой команде может помочь.
К слову, с Ливерпулем связана и другая суперсделка, которая может состояться в самое ближайшее время. К Филиппе Коутиньо проявляет большой интерес Барселона.
Комментарии2
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sim202_ 28 декабря 2017 | 13:30
Во, мля!
Торгуют чиста российскими футболистами, как хотят!!!
don_ballon 28 декабря 2017 | 13:46
В "Ливерпуле" теперь два "художника": Ван Дейк и Мане. А в "Краснодаре" только один Шишкин...