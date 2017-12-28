Английский Ливерпуль официально объявил о переходе защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.

Голландец станет самым дорогим защитником в истории футбола.

Зимнее трансферное окно в Европе еще не открылось (это случится 1 января), но переход Ван Дейка вполне может стать его главным событием. Дело в том, что за игрока сборной Голландии Ливерпуль заплатит 75 миллионов фунтов. Что сделает его самым дорогостоящим защитником в истории. Ван Дейк будет выступать за «Ливерпуль» под номером «4». И присоединится к своей новой команде в первый день Нового Года.

Ливерпуль в Английской Премьер-Лиге идет сейчас на 4-м месте. Лидера первенства Манчестер Сити красным, конечно, не догнать. Но вот побороться за путевку в Лигу Чемпионов Ван Дейк своей новой команде может помочь.

К слову, с Ливерпулем связана и другая суперсделка, которая может состояться в самое ближайшее время. К Филиппе Коутиньо проявляет большой интерес Барселона.