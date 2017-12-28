Призывы Навального провести так называемую «забастовку избирателей» будут проверены соответствующими ведомствами
Призывы Алексея Навального провести так называемую «забастовку избирателей» в связи с отказом ЦИКе допустить его к выборам обязательно будут проверены соответствующими ведомствами, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль никак не будет комментировать высказывания Навального.
Сам политик, выступая в эфире «Эха», назвал свою акцию протеста именно забастовкой, а не бойкотом.
Всероссийская акция протеста запланирована на 28 января.
Комментарии35
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apolosha 28 декабря 2017 | 13:07
Соответствующими ведомствами!!
astet 28 декабря 2017 | 13:12
apolosha: вот поэтому "соответствующим ведомствам"
и некогда заниматься реальными террористами!
Да, по правде, им начать на террористов!!
Главное, чтоб Навальный" не прошёл!!!
Вот за это
они и ордена, и новые звания получат.
vor_borisych 28 декабря 2017 | 13:16
Всё, однако.
Поздно Сисяну пить боржоми, когда печень отвалилась! ))
her 28 декабря 2017 | 13:24
Призывы Навального провести так называемую «забастовку избирателей» будут проверены соответствующими ведомствами
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Проверьте Путина, почему он обещал 25 миллионов рабочих мест и ни хрена не сделал. :-)
danko_ 28 декабря 2017 | 13:17
astet: Совсем с ума в Кремле сошли.
Призывы голосовать, как и призывы не участвовать в этом мерзком спектакле, имеют полное право на существование.
Но видно,что Навальный им на мозоль очень больно наступил, если Песков истерить начал.
solavinin 28 декабря 2017 | 13:29
danko_: они просто находятся в замешательстве скоро же февраль, надо что то делать что бы отвлечь массу от информации которую выдать обещали америкосы. Я думаю там будет что обсудить)
moderator_super 28 декабря 2017 | 13:33
solavinin: какую массу ? Ролик про Медведева посмотрели много миллионов , все дома сидят ! Какую ещё информацию могут выдать американцы ? Красная Армия всех сильней ?
moderator_super 28 декабря 2017 | 13:30
danko_: спец .по заявлениям . Истеричка . Представление.
kramskoi 28 декабря 2017 | 14:09
danko_: а Вы сомневались ?
ivfn 28 декабря 2017 | 13:51
astet:
//и некогда заниматься реальными террористами! //
А как же в других странах,где нет Лелика ,а теракты есть.
zojtch 28 декабря 2017 | 13:11
а привлечь кое-кого к уголовной ответственности за узурпацию власти "соответствующие ведомства" не собираются?
skolzki 28 декабря 2017 | 13:18
zojtch: astet: Недоисторики , недоюристы , недоэкономисты , в простонародбе теперь обозванные правозащитники , не переживайте вы так , не посадят сисяна за это , его посадят по моему заявлению ,если он конечно со мной не расплатится и не удесетерит сумму выставленную мною на которую он меня обманул , Я ему давал на предвыборную кампанию 10 тысяч , думал он станет презиком , а он воррюга на них своих детей в Америке хранит и Волкову в Люксембурге квартиры покупает и шальмец не сказал мне , что ему ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕЛЬЗЯ БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ , ПОТОМУ ЧТО ОН ВОР И СТАТЬЯ ЕСТЬ .. во как )))))))))))))))))))))))
perrkele_sattan 28 декабря 2017 | 13:31
skolzki: сиськи у Путина дряблые и подвисают, но что вы его сисян-да сисян. У Вована есть куда более мерзкие части тела. Например маленькие поросячьи глазки, лоснящаяся плешь. Или вас так заводит мужская хруть?
zojtch 28 декабря 2017 | 14:25
skolzki: этим высером ты только что вернул 11-80 из 10тыр. Поздравляю, сри дальше, так отобьешь))
x_signal 28 декабря 2017 | 13:12
Очень им хочется под статью подвести, да нет такого закона))
alexandr_l 28 декабря 2017 | 13:57
x_signal: нет такого закона))
Как будто их это остановит.
Обвинят, суды подтвердят, а ЕСПЧ далеко и долго - раньше падишах помрет.
chapter_2 28 декабря 2017 | 14:03
x_signal: Выборы - дело гражданского общества в лице политических партий, избирателей и избирательных комиссий, а не "соответствующих ведомств". Государство может только финансировать выборный процесс, но не может вмешиваться в его ход.
zojtch 28 декабря 2017 | 14:34
x_signal: так а Кировлес по закону судили?( что захотят, то и присудят. Напишут, что подрывал основы конституционного строя. Это ж путинское кривосудие
sim202_ 28 декабря 2017 | 13:12
Когда уже ИХ будут проверять соответствующие
ведомства (Склиф, Кащенко и др.) ???
komiccap_nkvd 28 декабря 2017 | 13:13
Навального не тронут. Он нужен власти. Иначе его бы как Белых и прочих серебрянников с удальцовами, посадили бы.
scimitar 28 декабря 2017 | 13:32
komiccap_nkvd: Давеча какой-то другой кретин уверял, что Навальный - это проект Госдепа. Вы уж определитесь, портянки, чей же он проект - Кремля или Госдепа? Или хоть подеритесь между собой.
brandfa 28 декабря 2017 | 13:14
» в связи с отказом ЦИКе
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ЦИКе? "ЦентрИзберКом Еп"?
vaka257 28 декабря 2017 | 13:24
Бред.Навальный не призывал к вооружённому восстанию против власти,не призывал что-то громить ,а призвал к забастовке,которая разрешена Конституцией,как и другие мирные протесты......
scimitar 28 декабря 2017 | 13:29
vaka257: Вот именно, поэтому его и прессуют. Упомянуть Конституцию в разговоре с нынешней властью - все равно что пройтись по ее могиле.
zojtch 28 декабря 2017 | 14:40
vaka257: в Конституции есть право на восстание. И формы его не оговорены)
natalia2108 28 декабря 2017 | 13:30
Песков,когда совершил с супругою Навкою поход в Большой театр на балет "Нуреев" одел таакой бронежилет,что еле ноги волочил от тяжести и физии оба имели запуганные и кислые.Уж не Петром Столыпиным себя вообразил этот невразумительный толмач?
hiryrg 28 декабря 2017 | 13:33
А письков не сказал ничего про автозаки. Подготовили?
natalia2108 28 декабря 2017 | 13:36
hiryrg: Подготовили?
Они,как пионеры,всегда готовы.
vaka257 28 декабря 2017 | 13:34
Прокуратура отменила решение МВД о приостановлении расследования дела о нападении с зеленкой. Полиция говорит что нападавшего невозможно установить. Помогаю полиции - фамилии нападавших Александр Петрунько и Алексей Кулаков.Петрунько обливал,а Кулаков стоял рядом...Вся страна знает ,а опричники не знают...Позорище...
kramskoi 28 декабря 2017 | 14:15
vaka257: zojtch: ну ежели это плешивого облили,то другое дело,а так какого то Навального,ну не удобен он власти
perrkele_sattan 28 декабря 2017 | 13:35
попытаемся осудить призыв к БЕЗдействию?
Какой номер статьи АК или УК по "отказ от допустимого действия" ?
Призываю не жрать просроченные продукты - за такое штраф или уже срок?
olgkiev 28 декабря 2017 | 13:45
с каких пор забастовка стала запрещена законом?
piter_ug 28 декабря 2017 | 13:49
А тут проверяй-не-проявляй - свобода волеизъявления.
ohrjr 28 декабря 2017 | 14:05
"Соответствующих" ведомств у нас хватает и ...мудаков в них!
kramskoi 28 декабря 2017 | 14:08
не собираюсь участвовать в фарсе,под названием-выбери в президенты плешивого гебешника