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13:02, 28 декабря 2017

Призывы Навального провести так называемую «забастовку избирателей» будут проверены соответствующими ведомствами

Призывы Алексея Навального провести так называемую «забастовку избирателей» в связи с отказом ЦИКе допустить его к выборам обязательно будут проверены соответствующими ведомствами, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль никак не будет комментировать высказывания Навального.
Сам политик, выступая в эфире «Эха», назвал свою акцию протеста именно забастовкой, а не бойкотом.
Всероссийская акция протеста запланирована на 28 января.

Комментарии

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apolosha 28 декабря 2017 | 13:07

Соответствующими ведомствами!!

astet 28 декабря 2017 | 13:12

apolosha: вот поэтому "соответствующим ведомствам"
и некогда заниматься реальными террористами!
Да, по правде, им начать на террористов!!
Главное, чтоб Навальный" не прошёл!!!
Вот за это
они и ордена, и новые звания получат.

vor_borisych 28 декабря 2017 | 13:16

Всё, однако.

Поздно Сисяну пить боржоми, когда печень отвалилась! ))

her 28 декабря 2017 | 13:24

Призывы Навального провести так называемую «забастовку избирателей» будут проверены соответствующими ведомствами
-----------
Проверьте Путина, почему он обещал 25 миллионов рабочих мест и ни хрена не сделал. :-)

danko_ 28 декабря 2017 | 13:17

astet: Совсем с ума в Кремле сошли.
Призывы голосовать, как и призывы не участвовать в этом мерзком спектакле, имеют полное право на существование.
Но видно,что Навальный им на мозоль очень больно наступил, если Песков истерить начал.

solavinin 28 декабря 2017 | 13:29

danko_: они просто находятся в замешательстве скоро же февраль, надо что то делать что бы отвлечь массу от информации которую выдать обещали америкосы. Я думаю там будет что обсудить)

moderator_super 28 декабря 2017 | 13:33

solavinin: какую массу ? Ролик про Медведева посмотрели много миллионов , все дома сидят ! Какую ещё информацию могут выдать американцы ? Красная Армия всех сильней ?

moderator_super 28 декабря 2017 | 13:30

danko_: спец .по заявлениям . Истеричка . Представление.

kramskoi 28 декабря 2017 | 14:09

danko_: а Вы сомневались ?

ivfn 28 декабря 2017 | 13:51

astet:
//и некогда заниматься реальными террористами! //
А как же в других странах,где нет Лелика ,а теракты есть.

zojtch 28 декабря 2017 | 13:11

а привлечь кое-кого к уголовной ответственности за узурпацию власти "соответствующие ведомства" не собираются?

skolzki 28 декабря 2017 | 13:18

zojtch: astet: Недоисторики , недоюристы , недоэкономисты , в простонародбе теперь обозванные правозащитники , не переживайте вы так , не посадят сисяна за это , его посадят по моему заявлению ,если он конечно со мной не расплатится и не удесетерит сумму выставленную мною на которую он меня обманул , Я ему давал на предвыборную кампанию 10 тысяч , думал он станет презиком , а он воррюга на них своих детей в Америке хранит и Волкову в Люксембурге квартиры покупает и шальмец не сказал мне , что ему ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕЛЬЗЯ БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ , ПОТОМУ ЧТО ОН ВОР И СТАТЬЯ ЕСТЬ .. во как )))))))))))))))))))))))

perrkele_sattan 28 декабря 2017 | 13:31

skolzki: сиськи у Путина дряблые и подвисают, но что вы его сисян-да сисян. У Вована есть куда более мерзкие части тела. Например маленькие поросячьи глазки, лоснящаяся плешь. Или вас так заводит мужская хруть?

zojtch 28 декабря 2017 | 14:25

skolzki: этим высером ты только что вернул 11-80 из 10тыр. Поздравляю, сри дальше, так отобьешь))

x_signal 28 декабря 2017 | 13:12

Очень им хочется под статью подвести, да нет такого закона))

alexandr_l 28 декабря 2017 | 13:57

x_signal: нет такого закона))

Как будто их это остановит.
Обвинят, суды подтвердят, а ЕСПЧ далеко и долго - раньше падишах помрет.

chapter_2 28 декабря 2017 | 14:03

x_signal: Выборы - дело гражданского общества в лице политических партий, избирателей и избирательных комиссий, а не "соответствующих ведомств". Государство может только финансировать выборный процесс, но не может вмешиваться в его ход.

zojtch 28 декабря 2017 | 14:34

x_signal: так а Кировлес по закону судили?( что захотят, то и присудят. Напишут, что подрывал основы конституционного строя. Это ж путинское кривосудие

sim202_ 28 декабря 2017 | 13:12

Когда уже ИХ будут проверять соответствующие
ведомства (Склиф, Кащенко и др.) ???

komiccap_nkvd 28 декабря 2017 | 13:13

Навального не тронут. Он нужен власти. Иначе его бы как Белых и прочих серебрянников с удальцовами, посадили бы.

scimitar 28 декабря 2017 | 13:32

komiccap_nkvd: Давеча какой-то другой кретин уверял, что Навальный - это проект Госдепа. Вы уж определитесь, портянки, чей же он проект - Кремля или Госдепа? Или хоть подеритесь между собой.

brandfa 28 декабря 2017 | 13:14

» в связи с отказом ЦИКе
---
ЦИКе? "ЦентрИзберКом Еп"?

vaka257 28 декабря 2017 | 13:24

Бред.Навальный не призывал к вооружённому восстанию против власти,не призывал что-то громить ,а призвал к забастовке,которая разрешена Конституцией,как и другие мирные протесты......

scimitar 28 декабря 2017 | 13:29

vaka257: Вот именно, поэтому его и прессуют. Упомянуть Конституцию в разговоре с нынешней властью - все равно что пройтись по ее могиле.

zojtch 28 декабря 2017 | 14:40

vaka257: в Конституции есть право на восстание. И формы его не оговорены)

natalia2108 28 декабря 2017 | 13:30

Песков,когда совершил с супругою Навкою поход в Большой театр на балет "Нуреев" одел таакой бронежилет,что еле ноги волочил от тяжести и физии оба имели запуганные и кислые.Уж не Петром Столыпиным себя вообразил этот невразумительный толмач?

hiryrg 28 декабря 2017 | 13:33

А письков не сказал ничего про автозаки. Подготовили?

natalia2108 28 декабря 2017 | 13:36

hiryrg: Подготовили?
Они,как пионеры,всегда готовы.

vaka257 28 декабря 2017 | 13:34

Прокуратура отменила решение МВД о приостановлении расследования дела о нападении с зеленкой. Полиция говорит что нападавшего невозможно установить. Помогаю полиции - фамилии нападавших Александр Петрунько и Алексей Кулаков.Петрунько обливал,а Кулаков стоял рядом...Вся страна знает ,а опричники не знают...Позорище...

kramskoi 28 декабря 2017 | 14:15

vaka257: zojtch: ну ежели это плешивого облили,то другое дело,а так какого то Навального,ну не удобен он власти

perrkele_sattan 28 декабря 2017 | 13:35

попытаемся осудить призыв к БЕЗдействию?
Какой номер статьи АК или УК по "отказ от допустимого действия" ?
Призываю не жрать просроченные продукты - за такое штраф или уже срок?

olgkiev 28 декабря 2017 | 13:45

с каких пор забастовка стала запрещена законом?

piter_ug 28 декабря 2017 | 13:49

А тут проверяй-не-проявляй - свобода волеизъявления.

ohrjr 28 декабря 2017 | 14:05

"Соответствующих" ведомств у нас хватает и ...мудаков в них!

kramskoi 28 декабря 2017 | 14:08

не собираюсь участвовать в фарсе,под названием-выбери в президенты плешивого гебешника

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