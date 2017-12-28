Призывы Навального провести так называемую «забастовку избирателей» будут проверены соответствующими ведомствами

Призывы Алексея Навального провести так называемую «забастовку избирателей» в связи с отказом ЦИКе допустить его к выборам обязательно будут проверены соответствующими ведомствами, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль никак не будет комментировать высказывания Навального.

Сам политик, выступая в эфире «Эха», назвал свою акцию протеста именно забастовкой, а не бойкотом.

Всероссийская акция протеста запланирована на 28 января.