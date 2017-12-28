///Владимир Путин признал терактом взрыв в петербургском супермаркете///

Инцидент, в результате которого были ранены больше 10 человек, произошел вчера вечером.

Российский президент выступил с заявлением, противоречащим позиции следствия: правоохранительные органы до сих пор отказываются считать взрыв терактом, расследуя происшествие по статье о покушении на убийство двух или более лиц. У Путина же, судя по всему, была другая информация, и вслед за ним о террористической подоплеке инцидента заговорили и другие чиновники. Сам же президент уже дал указание директору ФСБ Александру Бортникову действовать в рамках закона при задержании преступников, но при этом не рисковать жизнью оперативных сотрудников. При угрозе их здоровью Путин призвал «в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», цитирует президента РИА Новости.

Ранее «Фонтанка» опубликовала видеозапись с камеры наблюдения супермаркета, на которую попал предполагаемый преступник. Мужчину, оставившего бомбу, издание описывает как «крепко сложенного брюнета неславянской внешности в зеленой куртке с капюшоном».

13-ти пострадавшим в результате взрыва власти Петербурга выплатят по 300 тысяч рублей.