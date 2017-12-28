Владимир Путин признал терактом взрыв в петербургском супермаркете
Инцидент, в результате которого были ранены больше 10 человек, произошел вчера вечером.
Российский президент выступил с заявлением, противоречащим позиции следствия: правоохранительные органы до сих пор отказываются считать взрыв терактом, расследуя происшествие по статье о покушении на убийство двух или более лиц. У Путина же, судя по всему, была другая информация, и вслед за ним о террористической подоплеке инцидента заговорили и другие чиновники. Сам же президент уже дал указание директору ФСБ Александру Бортникову действовать в рамках закона при задержании преступников, но при этом не рисковать жизнью оперативных сотрудников. При угрозе их здоровью Путин призвал «в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», цитирует президента РИА Новости.
Ранее «Фонтанка» опубликовала видеозапись с камеры наблюдения супермаркета, на которую попал предполагаемый преступник. Мужчину, оставившего бомбу, издание описывает как «крепко сложенного брюнета неславянской внешности в зеленой куртке с капюшоном».
13-ти пострадавшим в результате взрыва власти Петербурга выплатят по 300 тысяч рублей.
Комментарии38
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belovnikita 28 декабря 2017 | 13:06
А оно "ыксперт" в этом деле?
skolzki 28 декабря 2017 | 13:11
belovnikita: Навральненок , а ты сомневаешься ? Не сомневайся , когда пендосы из твоего сисяна лёхаима сделают сакральную жертву , он это тоже террактом назовет)
tvitov66 28 декабря 2017 | 13:15
skolzki: а в Сургуте дурак ножиком резал ... взрывать надо было! Старший прямо так и велит!
skolzki 28 декабря 2017 | 13:24
tvitov66: Я передам вашу просьбу службам , благодоря которым мы закрыли с товарищами блоги фонтанки ))))))))))) !!!!!!!!!!! Вы же безмозглые считаете я ради вас тут , нет , я всё скриню ,я чистильщик ))))))))))))
anatolr 28 декабря 2017 | 13:34
skolzki: ,//я чистильщик ))))))))))))// Неужели дер_ма?
А впрочем, чего я спрашиваю? Ватно-портянко-патриоты сидят в дер_ме, его производят, его и "чистят"! :-)))
Анатолий
tvitov66 28 декабря 2017 | 13:43
skolzki: ватан, передай - я уже в Вильнюсе, до 9-го января в Питер возвращаться не собираюсь ... может будет повод ваще послать вас лет на 6 ... хотя ЗВР раньше кончится :)
skolzki 28 декабря 2017 | 14:34
tvitov66: Я тебя тогда жду на Гедемино 8 , или на Саво Норю подьезжай , а лучше в парк подходи между Лаздинаем и Каролинишками , бугагага , я тебе подскажу , где ты сможешь недорого пожрать , а тог у тебя после уплаты коммуналки бабла может не хватить , а лучше подьезжай в Молетский район в Дубингяй , я тя там в озере утоплю )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
vezdehod 28 декабря 2017 | 13:48
skolzki:
Вы же безмозглые считаете я ради вас тут , нет , я всё скриню ,я чистильщик ))))))))))))
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Недоумок ты, а не чистильщик - такое дерьмо там не плавает.
skolzki 28 декабря 2017 | 14:37
vezdehod: Вот так и на Фонтанке в блогах , вы писяли писяли , а теперь вам оппппс , нет блогак , а ваш еврейский друг писавший всякую хрень теперь их Израиля боится носа показать ,дело на него весит )))))))))))))))))
nik213 28 декабря 2017 | 13:58
skolzki: Чистильщик? Говно убирает само себя!
socilal_active 28 декабря 2017 | 14:45
skolzki: Потом спецы возьмутся вас вычищать. Но заступиться будет некому.
captain_ 28 декабря 2017 | 13:20
Нет, русские, вашу страну только новый срок Пуйла исправит...
aleksandr39 28 декабря 2017 | 13:06
Он и маршал и герой ,взрывотехник молодой .
wrongway1 28 декабря 2017 | 13:09
Пуцину нужно тишь и гладь...выборы скоро а тут такое...или наоборот нужны теракты----плотней сплотится возле вождя-лидера.. что только он может защитить страну
tvitov66 28 декабря 2017 | 13:20
wrongway1: а за что тогда больше года в Сирии живых людей бомбили фосфором штурмовиками, стратегической авиацией - 500кг кассетными авиабомбами с высоты долее 5000 метров и ракетами средней дальности? Надеюсь Господь не заметил и для пропуска в Рай массовые убийства им не защитает ...
wrongway1 28 декабря 2017 | 13:32
tvitov66: Пуцин тогда играл в геополитику.
vasya_von_smetankin 28 декабря 2017 | 13:11
Скорее, не "признал", а "назначил в теракты".
Что бы там на самом деле не случилось.
gennomov 28 декабря 2017 | 13:11
Путин знает, он никогда не ошибался, будет терактом даже если его не было.
albertsurikov 28 декабря 2017 | 13:18
gennomov:
Своей внешней (Сирия) и внутренней политикой Кремль наживает себе много врагов.
Вполне возможно, что это был теракт.
na555 28 декабря 2017 | 13:14
Путин признал или же признался?
pertogradec 28 декабря 2017 | 13:15
ВВПу скажет снова - с терроризмом нужно бороться - и рейтинги поднимутся еще на 120%
fun43 28 декабря 2017 | 13:16
Так ИГИЛ еще не победили три раза?
sim202_ 28 декабря 2017 | 13:17
///Владимир Путин признал терактом взрыв в петербургском супермаркете///
А если бы не признал?
Ппц, царь и бог.
olnev1952 28 декабря 2017 | 13:18
Дураку понятно, что "следствие" - тупое. Хотя ИМЕННО следователи имеют наиболее достовнрную информацию.. А вот Путин, как всегда "знает все". ИМЕННО ПОЭТОМУ НАДО НЕМЕДЛЕННО ВВЕСТИ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУЕЕВИНУ И ВСЕМ РЕШИТЕЛЬНО ПРОГОЛОСВАТЬ ЗА ПУТИНА!! Но для этого абсолютно желательно - еще "пяток" террактов.. Ну, нич е - ФСО - "поможет"
testmeter 28 декабря 2017 | 13:18
Нужно бы допросить этого гражданина. Откуда ему про это известно?
poluputing 28 декабря 2017 | 13:25
Великососсы, плотнее прессуем вату вокруг нацлидера перед лицом нависших угроз. Смотри зорче , истинный русак, вон вдалеке летят лебеди черномастные. Насторожись, приложа ухо к земле, и заслышишь топот бандеровцев у границы. А ужо пиндосня заклятая так и норовит к биоматериалам скрепоносным присосаться.
wrongway1 28 декабря 2017 | 13:38
poluputing: вата плотно собьётся в войлок, и вырежут из неё стельки и будут топтать ногами,а она будет радоватся что тепло и воняет----такова учесть ваты,
putinnavsegda 28 декабря 2017 | 13:53
poluputing: Вы - вышивата, нием не лучше. Такая же ебанутая. Только вам не совок, а евросовок нужен.
anatolr 28 декабря 2017 | 13:32
//Владимир Путин признал терактом взрыв в петербургском супермаркете//
А кто это такой? Следователь? Работник прокуратуры? Полиционер, в конце концов?
Ну какой это теракт? ИГИЛ (будь он проклят) силами США и коалиции уничтожен на дальних подступах к Рашке-говняшке (#цитата). Лишенный Инстаграмма Ка-дырка полностью "контролирует" Чечню. Немцов уже застрелен.
Может там бутылка с Кока-колой взорвалась и нанесла акустический удар? Тогда, впрочем, это происки Трампа и точно теракт! А может запоздалая месть Обамки?
Размышляющий Анатолий - сосед Госдепа
mixanazarov 28 декабря 2017 | 13:36
Всех победили , и обвинить уже и некого . Главное под таджика не подходит . В сторону пехотинцев лучше и не смотреть.
kramskoi 28 декабря 2017 | 13:40
да какого НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА интересует мнение этого плешивого гебешника
vezdehod 28 декабря 2017 | 13:55
kramskoi:
да какого НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА интересует мнение этого плешивого гебешника
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Когда находишься в окружении "врагов" - нужно поймать больше террористов, чтобы посадить Навального
goshan31 28 декабря 2017 | 13:44
Комментировать не стану- взападло.
zanzibar 28 декабря 2017 | 13:51
«в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», - что это, призыв к внесудебным расправам?
socilal_active 28 декабря 2017 | 13:58
Только один Путин решился сказать? Остальные не решились, или не заметили?
А вообще получается - Владимир Путин самолично указал на теракт, чтобы остальным было ясно. И кто не понял, тот должен понять, что обращать внимание надо не на теракт, а на Владимира Путина как главное знающее лицо. Уже одним терактом в Петербурге ознаменовался его визит. И хорошо было замечена, что так обозначается предвыборная программа главного претендента на президентский пост.
ohrjr 28 декабря 2017 | 13:59
Расплодил дармоедов, теперь сам в оперативники пойдет! "Щит и меч", мля-тля...
doctor63rus 28 декабря 2017 | 14:01
Предвыборная компашка стартовала, поздравляю Вас, Россияне!
hata_c_krau 28 декабря 2017 | 14:24
если своей шайке бесланский палач не скажет, что это теракт, то называли бы это спором хозяйствующих субъектов