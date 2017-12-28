Граждане Украины, которые осуждены по российскому законодательству и отбывают наказание, не являются пленными
Окончательное решение по ним принимаются на высшем уровне, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев освободит арестованных российских граждан только в обмен на украинцев, осуждённых в России. «Мы будем добиваться того, чтобы Сущенко, Сенцов, Кольченко, Клых, Карпюк и многие другие вернулись домой», — подчеркнул Порошенко.
Комментарии42
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dedctolet 28 декабря 2017 | 12:39
Российское законодательство?Что это?
danko_pesden 28 декабря 2017 | 12:41
dedctolet: вот это правильно!!!
danko_pesden 28 декабря 2017 | 12:43
dedctolet: когда они вернуться, как Савченко, и захотят стать президентами и в раду и пасе направятся, Пете Свину несдобровать.
vasilevich58 28 декабря 2017 | 12:49
Держать в тюрьмах невинных украинцев для путинской власти важнее, чем освободить своих граждан, которых она сама и загнала в плен.
Особая духовность и скрепный гуманизм!
Израиль, например, выпустил из тюрем 700(!) отъявленных арабских террористов за ОДНОГО! своего капрала - Гилата Шалита!
danko_pesden 28 декабря 2017 | 12:53
vasilevich58: а ты что в России делаешь, пришёл в тюрьме отбывать или потереться на сайте вместе с мразью дантко_? 700 !
ymnik29 28 декабря 2017 | 12:59
vasilevich58: Поправлю : за капрала Гилата Шалита отдали 1027 человек , 200 из которых были осуждены пожизненно .
skolzki 28 декабря 2017 | 13:03
vasilevich58: Гггуский , ДНР и ЛНР после Иловайска безвозмездно передало более 200 воинов света габонцам , после этого габонцы начали привлекать к обмену Ленок Васильевых , которые превратили пленных в товар и стали продавать и покупать их и все обмены сразу стали единичными. скажи ещё , что ты не видел как Ленка Васильева трепалась по скайпу об расценках , после чего была вынужденна слинять с Хохлобада )))))))))))))))))))))))))))
ura_123 28 декабря 2017 | 13:19
skolzki: Ох уж эти сказочки,ох уж эти сказочники...
skolzki 28 декабря 2017 | 13:27
ura_123: бугагагагага !!!! )))))))))) https://www.youtube.com/watch?v=sLrkoRH36E8 Ленка Васильева , она же уровнем мышления где то на ровне с эховскими недолиброидами )))
jblack2 28 декабря 2017 | 13:17
vasilevich58:
через сколько лет это произошло, не уточните?.
blahovdav 28 декабря 2017 | 13:04
danko_pesden: когда они вернуться, как Савченко, и захотят стать президентами и в раду и пасе направятся, Пете Свину несдобровать.\\\ Но это не должно же волновать путлеровскийх свиней?? мы здесь сами со своими разберемся, а ты, портос, иди и проведи в дом канализацию... (хотя если твои отпрыски и поотмораживают свои причандалы, то меньше наплодят тебе подобных...)
ostapbey 28 декабря 2017 | 13:08
danko_pesden: ссдобровать сможет окурком ГРУ от Александрова с Ерофеевым МОЛЬ побила?
Аж третий предпочел в Киевской клетке сидеть, чам в родной параше с мамой.
даже..
danko_ 28 декабря 2017 | 12:45
Именно пленными, которых преступный режим посадил за решетку по политическим взглядам, они и являются.
Интересно, портянки будут заступаться за Пескова,Путина и прочих мразей, уничтожающих Россию, когда те в соответствии реальными законами и судами в тюрьме окажутся?
danko_pesden 28 декабря 2017 | 12:48
danko_: стараямрась_, ты и преступных режимах разбираешься? Пересидела на маями?
danko_pesden 28 декабря 2017 | 12:51
danko_: прочая мразь это старуха данко_. Я правильно понял. Они.
poluputing 28 декабря 2017 | 13:07
danko_pesden: иззавидовалась, сидя в Замухосранске, а в это время кто-то в Майами зажигает
skolzki 28 декабря 2017 | 12:49
danko_: Дунька , сокральное хлмячковое слово "СКОРО " не забывай , бугагагага , Дуня , поверь и Песков и Лутин переживут тебя и твою будущую сокральную жертву сисяна Лёхаима )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
wrongway1 28 декабря 2017 | 13:00
danko_: что говорить о украинцах в тюрьмах..если свои граждане Росии сидят в кутузках по надуманных уголовных статьях
vor_borisych 28 декабря 2017 | 12:42
Осуждённые по Российским законам бандито-бандеровские террористы - просто уголовники, просто отбросы Общества.
Так что... Пьяный Пэдро - может закрыть варюжку! )))
serjo1977 28 декабря 2017 | 13:00
vor_borisych: В таком случае, сидящих в украинских тюрьмах россиян тоже признают "отбросами общества", что, впрочем, недалеко от истины...
ostapbey 28 декабря 2017 | 13:15
аvor_borisych: а тебе в ухо кто плюнул? неужто плешивый карлик?
А говорят что на тебе пробы негде ставить? Димон лично тебе поручил держаться. И за это на лбу тебе клеймо пробы поставил не в рублях поэтому?
skolzki 28 декабря 2017 | 12:47
dedctolet: Это то украинец , что ты трепетно соблюдаешь , когда приезжаешь працювать к нам )))))))))))))))))))
echo_shar 28 декабря 2017 | 12:50
dedctolet:
Украина - это что?
Ответ - АНЕКДОТ. )))
nitinol 28 декабря 2017 | 13:25
echo_shar 12:50:
///dedctolet:
Украина - это что?
Ответ - АНЕКДОТ. )))///
Извините, а вы, случайно, не из той ли социальной группы людей, которым, покажи палец, так они смеяться начинают?
sim202_ 28 декабря 2017 | 12:39
Какие законы?
Есть высшая инстанция...
olnev1952 28 декабря 2017 | 12:51
sim202_: "Есть высшая инстанция..."
Точна! И зовут ее - Путин
daos15 28 декабря 2017 | 12:39
Хохлам это не понятно ))) Проще говорите ))
poluputing 28 декабря 2017 | 12:50
daos15: vor_borisych: danko_pesden: вы так схожи в своей омерзительности, один лексикон , хотя бы попытались чем то разниться.
wrongway1 28 декабря 2017 | 12:54
poluputing:
одна методичка на всех...затёртая до дыр
askol2016 28 декабря 2017 | 12:43
А что плюгавый хочет за Сенцова? Голову Саакашвили?
wrongway1 28 декабря 2017 | 12:46
Пуцин может сыграть"миротворца" и амнистаровать....
olnev1952 28 декабря 2017 | 12:48
Граждане Украины АБСОЛЮТНО ЗАКОННО воюющие ЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ целостность своей Родины, против пришедших из России АГРЕССОРОВ, упакованных РОССИЙСКИМ ОРУЖИЕМ - гиркиных- и моторылл, /котрые являются уголовными преступниками даже российским законам/ -дейстивительно НЕ военноплнные.. Это - обычные заложники, захваченные террористами из России
sg63 28 декабря 2017 | 13:03
Короче Надьку надо снова спымать. Отожрется маленько и на обмен... )))
poluputing 28 декабря 2017 | 13:09
sg63: посмотреть бы на вас при очной встрече с Надей
busybox 28 декабря 2017 | 13:12
Значит, обрыганный хохол, обокравший магазин - военнопленный?!
ura_123 28 декабря 2017 | 13:22
busybox: Тебя военнопленным никто и не называет.
georg27 28 декабря 2017 | 13:23
busybox: Так и россиянина, убивавшего под лозунгами "русскаго мира" в Донецке людей ради того, чтобы отжать автомобиль или бабло, тоже никто военнопленным не считает...
28 декабря 2017 | 13:21
Граждане Украины, которые осуждены по российскому законодательству и отбывают наказание, не являются пленными
Окончательное решение по ним принимаются на высшем уровне, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев освободит арестованных российских граждан только в обмен на украинцев, осуждённых в России. «Мы будем добиваться того, чтобы Сущенко, Сенцов, Кольченко, Клых, Карпюк и многие другие вернулись домой», — подчеркнул Порошенко.
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Киевская власть всеми силами старается подставить Россию как оккупанта чтобы затребовать контрибуций.
Сразу видна работа фонда Сороса,делай других дураками и на дураках делай деньги.
poluputing 28 декабря 2017 | 13:27
timwlad60: Великососсы, плотнее прессуем вату вокруг нацлидера перед лицом нависших угроз. Смотри зорче , истинный русак, вон вдалеке летят лебеди черномастные. Насторожись, приложа ухо к земле, и заслышишь топот бандеровцев у границы. А ужо пиндосня заклятая так и норовит к биоматериалам скрепоносным присосаться.
28 декабря 2017 | 14:23
poluputing: Великососсы, плотнее прессуем вату вокруг нацлидера перед лицом нависших угроз. Смотри зорче , истинный русак, вон вдалеке летят лебеди черномастные. Насторожись, приложа ухо к земле, и заслышишь топот бандеровцев у границы. А ужо пиндосня заклятая так и норовит к биоматериалам скрепоносным присосаться.
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Сегодня слыхал что господин пуьтин сказал?!
Пленных мало будет в этот раз.
Так что на амнистию не хрен будет потом рассчитывать. Амнистировать некого будет как в 1955 году где надо было спасать свои шкуры поганым комунякам предавшим народ и потому выпустив уголовщину на волю чтобы создать народу и властям проблемы по борьбе с бандитизмом.
Так что нонче сталинская политическая установка на борьбу с бандитизмом и терроризмом.
testmeter 28 декабря 2017 | 13:25
"не являются пленными" /// Понятное дело, что они не пленные - они заложники.
olegleon 28 декабря 2017 | 13:33
т.е. для того, чтобы освободили россиян из тюрем в США надо в России посадить несколько граждан США и начинать торг, если следовать логике Порошенко