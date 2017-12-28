Граждане Украины, которые осуждены по российскому законодательству и отбывают наказание, не являются пленными

Окончательное решение по ним принимаются на высшем уровне, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев освободит арестованных российских граждан только в обмен на украинцев, осуждённых в России. «Мы будем добиваться того, чтобы Сущенко, Сенцов, Кольченко, Клых, Карпюк и многие другие вернулись домой», — подчеркнул Порошенко.