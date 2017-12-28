СК отрабатывает все версии взрыва в Петербурге, включая террористический акт, сообщила официальный представитель СК

Следственный комитет отрабатывает все версии взрыва в Петербурге, включая террористический акт, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Сегодня взрыв назвал терактом президент Путин. Напомним, СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершённого общеопасным способом. В Кремле не считают недоработкой спецслужб то, что сначала версия теракта отрицалась.