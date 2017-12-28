СК отрабатывает все версии взрыва в Петербурге, включая террористический акт, сообщила официальный представитель СК
Следственный комитет отрабатывает все версии взрыва в Петербурге, включая террористический акт, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Сегодня взрыв назвал терактом президент Путин. Напомним, СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершённого общеопасным способом. В Кремле не считают недоработкой спецслужб то, что сначала версия теракта отрицалась.
Комментарии17
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skolzki 28 декабря 2017 | 12:36
Пора навральнятами занятся по супьезному !!!!!!!!!
astet 28 декабря 2017 | 12:51
skolzki: все версии?
А версию о вернувшемся с Донбасса ополченце рассматривали?
skolzki 28 декабря 2017 | 12:55
astet: Навральнизмом хомячковым воняет в этом деле 100 пудов скорешились с игиловцами
aleksandr39 28 декабря 2017 | 12:56
skolzki: Вот и я говорю что боевиков -террористов из ОПГ " днр -лугандон " судить в Нюрнберге за преступления против человечности .
meteor9 28 декабря 2017 | 12:37
Отвратительное зрелище. У нас теракт всегда носит политический характер и никогда уголовный. Вот вчера только кричали, что никакой это не теракт, а сегодня после реплики путина уже версию эту рассматривают. Вы там СК работу свою делайте нормально, задолбали уже озираться по сторонам на вышестоящее начальство!
skolzki 28 декабря 2017 | 12:42
meteor9: Ботофабрика , хватит уже пиариться на костях людских , падел , кто тебе лично вчера кроме твоих жевтых сми что ли бо дакладывал ?
encopresis 28 декабря 2017 | 12:47
skolzki: За собой следи, свинорыл украиноозабоченый!
skolzki 28 декабря 2017 | 12:52
encopresis: Гггуский ,тебе слово не давали )))))))))))))))))))
aleksandr39 28 декабря 2017 | 13:01
skolzki: Боевиков из ОПГ " днр -лугандон " судить в Нюрнберге за преступления против человечности .
skolzki 28 декабря 2017 | 12:44
meteor9: Недоэколог ё моё , по чём литр людской крови проджаёшь?
wrongway1 28 декабря 2017 | 12:40
Пуцин сказал---теракт,значит теракт....ему лучше знать
vasya_von_smetankin 28 декабря 2017 | 12:42
У спецслужб не бывает "недоработки".
Только "переработка", за что им выплачиваются премии и звёздочки.
from_russia_with_boyaryshnik 28 декабря 2017 | 12:45
расеюшка - сборище даунов , они тупо повторяют за путиным всё , что он скажет. Только утром ещё не было теракта, но после слов повелителя всё изменилось ;)))
askol2016 28 декабря 2017 | 12:47
Поскольку поступила указивка от папы, Бастрыкин переобуется на лету.
julia_dvoriki 28 декабря 2017 | 12:53
У нас теперь Путин и следователем по стране работает, всё сам раскрывает, виновных назначает.
poluputing 28 декабря 2017 | 12:57
теракт позволит ещё плотнее слежаться прелой вате вокруг наивозлюбленнейшего гомокарлы всех скрепанутых великососсов
hiryrg 28 декабря 2017 | 13:00
Чего-то я не понял. Какие ещё версии? ВВП заявил, что это теракт. Других версий быть не должно!