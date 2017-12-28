Мультфильм Константина Феоктистова «Три богатыря и принцесса Египта» выходит в российский прокат.

Запомнить меня
Забыли пароль?
На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля
Войти через соцсети:
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Ожидаемые сборы — около 750 млн рублей.
putinnavsegda
28 декабря 2017 | 02:16
>Три богатыря и принцесса Египта
Порнушка?
(none)
Рожденные 26 декабря
Поздравить…
Рождённые 22 декабря
Поздравить…
Рождённые 25 декабря
Поздравить…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Ложная интерпретация
Людей на Юго-Востоке, с точки зрения американоукраинцев, либо вовсе нет — пустынная окулированная территория, подлежащая огневой зачистке, либо они порабощены и зомбированы, поэтому, опять же, их нужно срочно вызволять из неволи ракетными установками…
+
«Всегда были настоящими государственниками и патриотами»
Речь Владимира Путина на торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов безопасности…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Илья Варламов
блогер
Ах, как хочется в Советский Союз!
Нельзя жить прошлым, нельзя жить старыми победами. У России есть вполне понятный путь развития
+
Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен
Ничто так не подрывает стабильность и не крадёт ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина…
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Заявление Госдепа — прямое вмешательство в процесс выборов
Я правильно поняла Госдеп: все, к кому «российское Правительство» не «применяет строгие меры» независимыми голосами не являются? Или это очень сложный вопрос?..
Потеряна связь со спутником Анголы, о запуске которого ранее отчитался Роскосмос
Ракета-носитель «Зенит» была запущена накануне с космодрома Байконур…
+
Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади
В матче Ночной хоккейной лиги…
Центризбирком обвинил Алексея Навального в искажении сведений из биографии Эллы Памфиловой
В комиссии заявили «Эху Москвы», что политик также попытался ввести людей в заблуждение относительно доходов председателя Центризбиркома…
Удар по Евросоюзу
Это тот случай, когда «евродемократам» должно быть не грешно поинтересоваться опытом России, научившейся блестяще решать проблемы сохранения этнического и культурного многообразия…
Рамзан Кадыров: Трампы приходят и уходят, а Иерусалим будет существовать вечно
Трамп пригрозил лишить подачек всех, кто проголосует против. В этих условиях ничего не оставалось, как поддакивать США…
Заявление ЕС по поводу недопуска Алексея Навального на выборы
«Решение ЦИК РФ ставит под серьезное сомнение наличие политического плюрализма в России и демократичность выборов»...
Взрыв прогремел в супермаркете в Санкт-Петербурге
СК возбудил дело по факту взрыва по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом»...
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Ну какое у духов умерших занятие? Правильно: послушать пресс-конференцию Путина и написать о ней с хештегом «Путин крут» под логотипом «Молодой гвардии»...
Александр Горный
блогер, Крым
Грудинин очень, очень опасен
Если Кремль хотел добавить интриги для повышения явки, то на мой взгляд, он переборщил. Товарищ-то реальный…
гость:
Виктор Шендерович
писатель, журналист
Это репрессивная преступная организация. И через сто лет после ее возникновения все люди, которые испытывают ностальгию по этой организации, должны были бы просто сидеть в подполье…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
putinnavsegda 28 декабря 2017 | 02:16
>Три богатыря и принцесса Египта
Порнушка?