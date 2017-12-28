Новогодний фейерверк на набережной Копакабана посетят около 3млн. чел.

Такой прогноз дают власти Рио-де-Жанейро. При этом на набережной будет организован масштабный Флешмоб — гостям праздника предложат обнять друг друга. На этот раз продолжительность традиционного светового шоу будет увеличена до 17 минут. Для фейерверка будет использовано 25 тонн пиротехники.