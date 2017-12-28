Киев, по уточненным данным, передал самопровозглашенным ДНР и ЛНР 233 пленных.
Украинской стороне переданы 73 человека. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. По ее словам, одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, сказав, что у нее семья в Донецке, поэтому она остается. 26 человек отказались ехать в ЛНР и ДНР уже непосредственно во время обмена.
Комментарии5
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andreyoo 28 декабря 2017 | 02:32
ИЧСХ, все, 233+73, "пленные" граждане Украины.
Т.е. Украина меняет граждан на граждан.
А россиян у них не густо. Хоть и кричат об агрессии. А и те что есть не военнослужащие. Даже Агеева Прокуратура и СБУ не признали военнослужащим. Хоть тот и "сознавался".
superkievlyanin 28 декабря 2017 | 02:36
andreyoo: россияне сидят далее на нарах в Украине. Ведь "ихтамнет". Так что и менять некого...)))
zztop1960 28 декабря 2017 | 02:48
andreyoo: Меняли только граждан Украины, гражданами России займутся отдельно
zztop1960 28 декабря 2017 | 02:45
Осужденный в Украине и экс-мэр Торецка Владимир Слепцов, которого должны были передать в самопровозглашенную террористическую организацию "ДНР" в рамках обмена, спрятался в автобусе и передумал уезжать из Украины. Уже вблизи оккупированной Горловки, где проходил процесс обмена, Слепцов передумал идти на обмен и спрятался в автобусе журналистов. Когда обмен завершился и журналисты поехали обратно - Слепцов уехал вместе с ними.
salut__521 28 декабря 2017 | 02:46
26 лугандонцев не дураки. Возвращаться в терровертеп, чтоб получить шомполами по горбу за плен, а потом ещё и лезть в окоп кормить вшей за рюзки мир, желающих мало...