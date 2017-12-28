Киев, по уточненным данным, передал самопровозглашенным ДНР и ЛНР 233 пленных.

Украинской стороне переданы 73 человека. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. По ее словам, одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, сказав, что у нее семья в Донецке, поэтому она остается. 26 человек отказались ехать в ЛНР и ДНР уже непосредственно во время обмена.