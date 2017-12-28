Саратовскую организацию инвалидов, больных сахарным диабетом хотят признать «иноагентом».
Как пишет «Новая газета», с жалобой в прокуратуру обратился студент местного медуниверситета Никита Смирнов, возглавляющий штаб поддержки Владимира Путина на президентских выборах. Он утверждает, что диабетическую организацию спонсируют иностранные компании.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_ 28 декабря 2017 | 02:15
Стоит ли удивляться, что штаб Путина возглавляет конченный подонок, ненавидящий людей, которым и так сложно выжить при разваленном здравоохранении?
nns33 28 декабря 2017 | 02:38
danko_: Это Павлик Морозов.
manfred 28 декабря 2017 | 02:30
Взять бы этого "студента местного медуниверситета" за ногу, размахнутся и головкой его подлой об стену этого же медуниверситета, что бы не появлялись доктора ненавидящие больных.
alena01 28 декабря 2017 | 02:33
В Вовином окружении всегда оказываются конченые подонки...
Каков поп, таков и приход...
salut__521 28 декабря 2017 | 02:34
Давно известно, что инвалид в говняшке - враг путриотического человека...