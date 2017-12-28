Суд в Петрозаводске отказался продлевать арест историку, главе местного «Мемориала» Юрию Дмитриеву.

Таким образом, как сообщает «Новая газета», он уже сегодня будет отпущен под подписку о невыезде. Судья Мария Носова также удовлетворила ходатайство прокуратуры о направлении снимков приемной дочери Дмитриева на третью экспертизу, а самого Дмитриева — на стационарное психиатрическое обследование в институте имени Сербского. Ранее повторная экспертиза не нашла порнографии в фотографиях, сделанных Дмитриевым.