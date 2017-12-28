Суд в Петрозаводске отказался продлевать арест историку, главе местного «Мемориала» Юрию Дмитриеву.
Таким образом, как сообщает «Новая газета», он уже сегодня будет отпущен под подписку о невыезде. Судья Мария Носова также удовлетворила ходатайство прокуратуры о направлении снимков приемной дочери Дмитриева на третью экспертизу, а самого Дмитриева — на стационарное психиатрическое обследование в институте имени Сербского. Ранее повторная экспертиза не нашла порнографии в фотографиях, сделанных Дмитриевым.
Комментарии2
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nikitin43 28 декабря 2017 | 02:17
прокурор петрозаводска должна отдать пожилому человеку своих пять лет жизни за год его незаконной посадки .
apontiy 28 декабря 2017 | 02:36
nikitin43: ВЧК-КГБ-ФСБ замордовали человека за то, что он раскрывает их преступную деятельность в СССР. ДОКОЛЕ?